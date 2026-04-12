捉姦MMA片瘋傳！小三被「脫衣」圍打後續超狂　美貌曝光全網力撐

【捉姦／MMA】一段戀愛關係，容不下「出軌」，否則隨時變「世界大戰」！本港網絡瘋傳「女子被捉姦狂打」影片，某宿舍內有年輕長髮女子疑因被捉姦，遭3至4名相信是「正宮」及其「姊妹團」的女子包圍扯頭髮及拳打腳踢；女子們更想強行脫去長髮女上衣及短褲，令長髮女一度走光。被打期間，有1名白衣男子嘗試用身體保護長髮女，但效用不大。影片最後雙方分開，女子們亦在咆哮責罵，長髮女則坐在一旁露出鎮定表情。



影片震驚網民，「咁狼死嘅」、「真心拍晒證據上網，告普通襲擊其實都入硬」、「條仔真係無用」；亦有大批網民看過長髮女美貌後，紛紛表示「支持」，「好靚女」、「想幫佢拖」。



雖然影片於香港網絡流傳，但有網民憑影片中宿舍環境及語言分析，估計事件於內地廣東省佛山發生。



網絡瘋傳「女子被捉姦狂打」影片，某宿舍內有年輕長髮女子疑因被捉姦，遭3至4名女子包圍扯頭髮及拳打腳踢。（影片截圖）

這段「女子被捉姦狂打」影片近日於香港Facebook群組流傳，再被轉載到香港連登討論區引起廣泛討論。

網傳女子被捉姦「脫衣」圍打

影片長逾1分鐘，見到長髮女子遭包圍扯住頭髮，並被拉起上衣露出胸圍背帶，而女子們一直拳打腳踢傳出「啪啪」聲巨響，邊「爆粗」責罵「X你老X臭X！」。有1名白衣男子用半邊身體護着長髮女，但似乎作用不大，長髮女被擊中多拳多腳，有現場男聲揶揄：「她不是喜歡被人打嗎？」

長髮女子遭包圍扯住頭髮，並被拉起上衣露出胸圍背帶，而女子們一直拳打腳踢傳出「啪啪」聲巨響。（影片截圖）

長髮女子遭包圍扯住頭髮，並被拉起上衣露出胸圍背帶，而女子們一直拳打腳踢傳出「啪啪」聲巨響。（影片截圖）

長髮女子遭包圍扯住頭髮，並被拉起上衣露出胸圍背帶，而女子們一直拳打腳踢傳出「啪啪」聲巨響。（影片截圖）

女子大反擊後續更狂

長髮女站起回神後大反擊，再被女子們圍毆扯頭髮、拳打腳踢，女子們更上下其手猛力拉開長髮女的上衣及短褲，令長髮女露出臀部「走光」，其間有女子喝斥「妳夠我耐？X你老X臭X」，白衣男拉手想分開2人，女子咆哮「唔好掂我啊！」。現場有不少人「食花生睇戲」，「火上加油」說「打佢！」。

長髮女站起回神後大反擊，再被女子們圍毆扯頭髮、拳打腳踢。（影片截圖）

長髮女站起回神後大反擊，再被女子們圍毆扯頭髮、拳打腳踢。（影片截圖）

長髮女站起回神後大反擊，再被女子們圍毆扯頭髮、拳打腳踢。（影片截圖）

女子泄忿後走開，白衣男安慰長髮女，被長髮女埋怨喝斥「滾！」。而畫面拍攝長髮女「大頭」時，女子怒吼「我叫你講你無嘢講！」，長髮女則整理手指甲及頭髮，露出鎮定表情。

現場有不少人圍觀。（影片截圖）

大批網民看過長髮女美貌後，紛紛表示「想幫忙」。（影片截圖）

網民關注女子美貌想伸援手：想幫佢忙

網民看過影片嘩然，「咁狼死嘅」、「條仔真係無X用」、「真心拍晒證據上網，告普通襲擊其實都入硬」。亦有大批網民看過長髮女美貌後，紛紛表示「想幫忙」，「好靚女」、「想幫佢拖」。

內地毆打襲擊 視乎程度可罰款或監禁

在內地，打架或襲擊依傷害程度有不同刑罰。（影片截圖）

在內地，打架或襲擊依傷害程度有不同刑罰。根據內地《治安管理處罰法》第43條規定，「毆打他人」或「故意傷害他人身體」，處5天以上10天以下拘留，並罰款200至500人民幣。當中如果情節較輕，處5天以下拘留或500元以下罰款；如屬於「結夥毆打、傷害他人的」、「毆打、傷害殘疾人、孕婦、不滿14周歲的人或者60周歲以上的人的」和「多次毆打、傷害他人的」，處10天以上15天以下拘留，並處500人民幣以上1,000人民幣以下罰款。

如果襲擊造成輕傷以上，就會構成「故意傷害罪」，需要坐監。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第234條 故意傷害他人身體的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。如果致人重傷，處3年以上10年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。