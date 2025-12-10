遼寧幼兒園虐童案開庭：15日掌摑推撞牆餵口水飯千次　教師拒認罪

2024年遼寧爆出有幼兒園發生集體虐待幼童事件，15日內涉及千次不同的體罰虐待，包括推幼童頭部撞牆、打巴掌、用被捂頭、用鞋掟、餵食「口水飯」等。



案件今年（2025年）12月9日開審，庭審歷時近9小時，有受害人父親出示162條監控影片，力證多名幼師集體虐童，但被告人拒認罪，辯稱是正常管教非虐待。案件擇日宣判。



綜合內媒報道，2024年10月受害人父親孟先生發現三歲的女兒身上常有異常瘀青，且精神狀態出現異常。直到今年３月，孟先生偶然通過幼稚園的監控影片發現，老師竟然在打女兒。隨後孟先生第一時間找老師追責，但對方卻稱「沒打，是給孩子糖。」

報警後，孟先生調閲出更多監控畫面，才發現女兒在幼兒園多次被打，甚至多名老師都動過手，「我們連續看了15天監控，不同的老師虐待手段不同，搧耳光、推頭撞牆、掐脖子、掐大腿、用被子捂孩子。其他孩子也沒能倖免，被迫吃剩飯菜，有男童還被幼師騎坐。」

孟先生說，包括園長在內的10名教師全部參與毆打幼童，女兒是被虐待受傷最嚴重的孩子，後來被北京兒童醫院確診患有精神障礙，需長期治療。之後，盤山縣公安局對幼兒園內三名涉案人員給予行政拘留，其中一人張某轉刑事拘留。

孟先生女兒被確診患有精神障礙，醫生建議治療持續到青春期。（孟先生供圖）

12月9日，案件在盤錦市大窪區人民法院開庭審理。案件開審前，孟先生表示，「太多了虐童畫面，手機內存全滿了，要用移動硬盤儲存，截至到今天，很多監控還沒看完。」

庭審現場，孟先生新提交了162條監控影片，當庭進行舉證質證。惟庭審中被告人張某並未認罪，對於視頻內容都不認可，辯稱僅僅是管教過當，並非虐待。

庭審歷時近9小時，法院宣佈將擇期宣判。孟先生表示，對目前處理很不滿意，指涉及集體虐童的有10人，但僅1人被起訴，希望他們全都受到應有的懲罰。