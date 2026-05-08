美婦超市持刀圖綁架3歲男童　揮刀割臉母在旁痛哭　警開槍擊斃

美國發生當街綁架兒童事件，疑犯被警員開槍擊斃。內布拉斯加州1家沃爾瑪超市（Walmart）內，1名女子偷取菜刀後挾持及企圖綁架1名3歲男童，警方到場後她仍揮刀劃傷小孩臉部，最終被2名警員擊斃，男童送院後情緒穩定。後續調查發現，疑犯原來有嚴重精神病史，曾涉嫌縱火燒毀父親的房屋及持刀破壞教堂等行為。



古茲曼偷取超市內1把廚房菜刀後挾持並割傷1名3歲男童。（美警執法紀錄儀畫面）

事發沃爾瑪超市被警方圍起。（「First Alert 6」新聞截圖）

事發地點位於奧馬哈72街與Pine大道交接的沃爾瑪商場。（「First Alert 6」新聞截圖）

停車場持刀綁架3歲男童 警錄影儀揭驚險對峙

美媒報道，事發於內布拉斯加州奧馬哈市（Omaha）1個沃爾瑪超市，當地時間4月14日上午約9時，據警方執法記錄儀畫面及調查資料顯示，31歲疑犯古茲曼（Noemi Guzman）在超市內偷取1把大廚刀，在停車場位置挾持1名3歲男童。

嫌疑人在停車場從孩童照顧者手中搶走男童，並多次揮刀割傷孩子。（美警執法紀錄儀畫面）

警員面前揮刀割傷男童 遭開槍擊斃

2名警員到場後，多次命令古茲曼放下武器，未料她拒絕還揮刀割傷男童，警員怕男童遇害，馬上開槍將她擊斃。男童臉部留下一道很深的傷口，送院後情況穩定﹐奧馬哈警察局表示，涉事警員依標準流程行政休假，等候後續調查。

有目擊者形容案發過程極為驚險，案發時男童母親情緒崩潰、慟哭不止，被挾持的男童雖然看似平靜，但神情極度惶恐，。

嫌疑人曾因持刀破壞教堂被捕，但因精神障礙而不負刑事責任。（「First Alert 6」新聞截圖）

嫌疑人曾因持刀破壞教堂被捕，但因精神障礙而不負刑事責任。（油管影片截圖

揭嚴重精神病史 曾放火及破壞教堂

事後當地媒體揭露，原來古茲曼有嚴重精神病史，2024年曾縱火焚燒父親住宅及持刀破壞教堂被捕，當時法院判定其因精神障礙而不負刑事責任。翌年，她確診患精神分裂症，會對自身及他人構成危險，需接受法院監管及接受精神科治療。案前官方記錄並未顯示疑犯中斷治療，外界質疑醫療、司法雙重監管系統未能識別危險徵兆，導致無辜男童受襲。目前當地部門正全面檢討案件，核查監管與執法流程。