東京巨蛋城奪命工傷　檢查設施時座椅高處急墜　24歲女員工被夾死

日本東京著名娛樂園區「東京巨蛋城」（Tokyo Dome City）發生奪命工業意外。1名東京巨蛋城營運公司女職員，4月21日在進行例行設備檢查期間，原本固定於頂部的座椅突然急墜，將其夾在座椅與支柱之間，消防耗時近5小時才將其救出，送院後不治遭「夾死」。日本警視廳就營運公司是否涉及「業務過失致死」展開刑事調查。



固定在支柱頂部的座椅突然急墜，站在支柱底部的女職員被夾中，消防員花5小時救出，惜送院後證實死亡。（ntv_news新聞截圖）

檢查期間座椅從支柱頂急墜 夾死底部女職員

據東京警視廳與東京消防廳調查，涉事設施為熱門機動遊戲「飛行氣球」（Flying Balloon），意外死亡的設施營運公司女職員上村妃奈24歲，居於東區練馬區。事發於4月21日上午約11時50分，園方正進行每月一次的設備例行檢查，上村和5名同事分頭檢查，她站在設施支柱底部的梯架上作業，原應固定在支柱頂部的座椅突然急墜，她被砸中緊緊夾在支柱與座椅之間。

現場同事發現後即時報案，消防人員到現場展開營救。由於設施結構複雜且救援空間狹窄，花了5小時才成功將上村救出，可惜送院後證實不治。

固定在支柱頂部的座椅突然急墜，站在支柱底部的女職員被夾中，消防員花5小時救出，惜送院後證實死亡。（ntv_news新聞截圖）

警方循業務過失致死方向調查

警方發現，案發並無人操作該設備卻無故下墜，在現場搜證後循業務過失致死案件調查，將針對3方面查核，包括座椅無故墜落的機械故障原因、設施例行檢查流程是否存在漏洞、園方日常設備保養繼安全管理制度是否有疏漏。

飛行氣球營運約1年 遊樂園區暫時停業

「飛行氣球」於2024年12月才正式啟用，運行僅約1年，是首次發生傷亡意外。該設施中心立柱為軸，環狀圍繞多個座艙，可旋轉並上下升降，最高可升至10米，單次載客限定12人。

事件曝光後，東京巨蛋運營公司案發後在官方網站發道歉聲明，對員工不幸離世表示深切哀悼，同時宣佈即日起封閉園區內所有遊樂設施，暫停開放遊樂園區域，復業時間將另行公告。