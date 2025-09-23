Apple蘋果店「和尚排隊買iPhone 17」照片瘋傳　網民：Pro渡眾生

iPhone 17系列近日正式開賣，許多果粉湧入各大蘋果專賣店。



不過，有台灣民眾驚訝發現，開賣當天竟有多位「出家人」現身排隊，引發熱烈討論。

iPhone 17推出橙色機身。（廖雁雄攝）

網友發文稱在專賣店排隊時發現多名出家人在挑選iPhone（Facebook@爆料公社公開版）

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片，表示自己在專賣店排隊時，目睹多名身穿袈裟、戴著口罩的出家人，專注挑選展示商品，讓他驚呼：

出家人也來跟我搶手機！

畫面曝光後，隨即在網路引起瘋傳。

不少網友打趣地說：

「Pro渡眾生」

「蘋果在手中，佛祖在心中」

「南無艾奉17 Pro Max」

「蘋果也是素的喔」

「蘋果本無樹，iPhone買一台」

「阿彌陀佛！佛門乃是清淨地，門口只停法拉利」



不過，也有人持不同立場，認為出家人買手機沒有什麼錯：

「出家人也是人，手機只是日常用品」

「不要一竿子打翻一船人，總有害群之馬敗壞形象」



延伸閱讀：

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】