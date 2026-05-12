馬國3中學生校內疑觸電　16歲男生當場身亡　另1男生重傷留醫ICU

馬來西亞1間學校發生懷疑觸電事故，釀成1名學生死亡。事發時校內正進行淨禮（Wuduk），其間有3名學生懷疑觸電，其中1名16歲學生當場身亡，另1名15歲學生重傷送院，需入住深切治療部，另有1人則沒有受傷。



3名中學生在學校進行淨禮（Wuduk）時懷疑觸電，其中1名16歲中四生當場身亡。（AI生成圖片）

1死1重傷續留院 餘下學生無受傷

馬來西亞傳媒於今年5月報道，當地瑪都達佬警區主任拉欣米奧副警監交代案情時指出，警方於5月6日晚上約8時接獲1間中學報案，指3名學生進行淨禮時疑似觸電。救護員接報到場，證實其中1名16歲中四生當場死亡，1名15歲中三生受重傷，被送到當地醫院搶救，隨後被轉到詩巫醫院加護病房（港稱深切治療部）留醫，至於另1名15歲學生沒有受傷。電力公司派員趕至緊急切斷電源，以確保現場安全，警方正調查意外起因。

其中1名15歲中三生受重傷，需轉到加護病房（港稱深切治療部）留醫。（AI生成圖片）

進行宗教活動前用水清洗身體特定部位

淨禮（Wuduk）是伊斯蘭教的宗教禮儀，指在進行禮拜（Salat）、觸摸或誦讀《古蘭經》等宗教活動前，用水清洗身體特定部位，達到精神純潔的狀態。

遇觸電應先切斷電源 用絕緣物品移開傷者

一旦遇到有人觸電，其他人切勿直接接觸傷者，應先切斷電源，或者使用乾燥木棒或塑膠物品，將傷者移離電線。如果傷者意識不清或沒有呼吸，應在安全的情況下施行心肺復甦術，同時將傷者送往醫院。

（中國報）