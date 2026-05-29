小學女生遭同學包圍輪流掌摑！影片瘋傳　內地警：已找到欺凌學生

校園欺凌事件一宗都嫌多！內地網上瘋傳1段影片，顯示有1名小學女生遭多名同齡女學生包圍，女生遭多人輪流掌摑、猛推，現場一直有學生用手機錄影。影片受到網民關注，質疑是校園集體欺凌事件，內地傳媒報道指事發地點是廣東湛江雷州，當地派出所與教育局已迅速介入調查，稱已找到所有涉事學生。



網上瘋傳的影片見到，1名小學女生在民居巷子裏遭多名同齡女學生包圍欺凌。（網上影片截圖）

受害小學女生遭多名女學生輪流掌摑、猛推。（網上影片截圖）

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小學女生遭多人包圍 輪流掌摑、猛推

據《上游新聞》報道，廣東湛江雷州1名小學女生早前在民居巷子裏遭多名學生圍堵欺凌，從網上流傳的影片可以看到，受害女學生大約7名年齡相若的小學女生包圍，各人對孤立的女生輪流掌摑及推撞，在施暴過程中，現場還有學生持手機錄影，而且充斥着嬉笑聲，畫面令人極其心寒。

施暴現場充斥着嬉笑聲，還有學生持手機錄影，畫面令人極其心寒。（網上影片截圖）

教育局指起因涉口角爭執 涉事學生已全數找出

影片被發佈到網上後，網民通過影片細節認出，受害女學生和施暴學生均為雷州市一所小學的學生。至5月25日下午，有傳媒就此事聯繫到當地派出所，警方表示得知事件後已第一時間展開調查，並且找到了所有參與欺凌的學生，案件目前仍在跟進中。

至5月26日上午，雷州市教育局相關負責人針對此事作出通報，指經核查後，欺凌事件起因是同學之間口角爭執而引發，被欺凌的學生已前往醫院進行全面檢查，經診斷其身體並無明顯外傷，涉事學校會對被欺凌者進行心理輔導，幫助她平復心理創傷。

施暴現場充斥着嬉笑聲，還有學生持手機錄影，畫面令人極其心寒。（網上影片截圖）

網民：絕非普通口角！

事件在網上曝光後惹來網民嘩然，不少人認為多人合謀欺凌1名女學生，並且在施暴過程中還用手機拍攝，絕非口角爭執那麼簡單，不少人直斥「太過分了」、「孩子一輩子都有陰影了」、「《中華人民共和國未成年保護法》保護了未成年，同時也害了未成年」，更有人反問「身體無大礙，心裡呢？」。