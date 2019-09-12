【中秋飲食】佳節如何忍口控制暴飲暴食？　4個貼士緩解腸胃負擔

中秋到，又是一家人團聚賞月的好時光，不過大家也要留意食量，免得開懷大吃後會增加對腸道的負擔。不想因暴飲暴食帶來不適，就要看看腸胃科醫生的飲食建議。

中秋佳節，不少人都已準備迎接豐盛大餐，但應要注意腸胃的負擔能力。（vladington/unsplash）

豐富的晚餐過後還有月餅、水果與糖水等各式各樣的美食在面前，不少人都很難忍口吧！但不少食品都較油膩，多吃便容易導致腸胃不適。腸胃肝臟科專科醫生羅兆棠表示，在一般情況下，胃部需要一至兩小時去排空食品，但由於高油脂食物較難消化，因此可能需要約三至四個小時才能完全處理，也因為排空的時間有所延長，令胃部容易出現脹氣不適。

油膩食物難以完全避開，那應該怎樣做？羅醫生指，其實在用餐時及用餐後都有能夠協助腸胃減輕負擔的方法。

貼士一：八成飽應停口！

每逢節慶，不少人都會不自覺地餐接餐地吃個不停，以中秋為例，餐前吃一小份傳統月餅，再接着正餐，然後還有飯後果、冰皮月餅作甜品，隨時「飽到上心口」。

中秋應節食品多，吃完正餐又要吃月餅、生果，容易過量進食。（Getty Images）

如上文提到，食物消化需時。羅醫生就指應該控制在八成飽時停止繼續進食，否則或導致腸胃負荷太重，出現胃脹等不適症狀。

貼士二：避免伴酒或汽水

很多人都習慣吃大餐時叫上一兩罐啤酒或汽水，感覺更「爽」，但原來這種做法反而會妨礙消化。

不少人愛以汽水作餐飲，但原來碳酸飲料竟會妨礙消化。（belart84/unsplash）

羅醫生稱，酒會損害胃黏膜，對胃部造成損傷，嚴重或會導致胃炎；至於汽水等碳酸類飲料，進入消化系統後會釋放出二氧化碳，影響消化液的分泌。

貼士三：飯後果勿選太甜

很多人都會在飯後吃生果，不過對於吃哪種生果，相信不是很多人會太在意。其實，如進食太甜的生果，亦有機會造成腸胃不適。

中秋大餐後，一家人通常會聚在一起吃應節生果，但記得留意不能吃太多高糖份生果。（cravethebenefits/unsplash）

羅醫生解釋，生果中的糖分具有「滲透作用」，會吸收腸道血管內血液的水分，再帶把這些水帶到腸道中，容易導致腹脹和腹瀉；而這些糖分進入大腸後，更會和大腸細菌在互作下產生各種氣體，如硫化氫、甲烷等，可能引發腹痛、腹脹等症狀，所以應盡可能選擇沒那麼甜的生果如蘋果、香蕉等。

貼士四：大餐後吃早餐 首要清腸胃

節日過後，不止人需要時間休息，腸胃亦一樣，尤其部分人因為暴飲暴食而出現腹脹、飽滯的感覺，就應該挑選一些健康食物清一清腸胃。

燕麥和乳酪的配搭可助清腸胃。（epicantus/unsplash）

那有什麼選擇？羅醫生建議，如早餐可選擇燕麥，除了降低膽固醇外，亦同時含非水溶性與水溶性纖維，可縮短糞便在腸內滯流的時間，減低腸吸收殘餘毒素的機會；另外配搭乳酪，當中的乳酸菌亦可促進腸道毒素排出。

至於中午正餐，他指可暫以蕃薯代替白飯作主食，因蕃薯含高膳食纖維，熱量低但飽肚，又可刺激腸道蠕動，幫忙排毒。

有了以上貼士，大家在接下來的中秋就記得好好保護腸胃，以免樂極生悲。