【中秋食物熱量】精明吃月餅未必致肥　卡路里替換法宜揀高蛋白

佳節當前，想吃件月餅之際，言猶在耳是「月餅為高熱量、高油脂及高糖食物，背後的驚人熱量使人不敢恭維…」怕胖之人躊躇於吃與不吃之間，每每要計算多少卡路里認真大剎風景。精明地吃月餅非不可行，吃得比較健康，減輕月餅的甜蜜負荷也有些方法可以參考。

對比市面各式月餅之熱量、脂肪量及含糖量，有了印象以後該如何吃、何時吃得比較精明健康？每次吃多少？有沒有替換法？既可享受一下月餅滋味，又可以不影響體重及健康管理也值得探討。

消費者宜了解月餅所標示的營業資料作好健康管理。（資料圖片/黃寶瑩攝）

對愛好月餅的人來說，月餅絕對是美食，有人偏愛鹹蛋黃，專挑蛋黃品嚐；有人只愛蓮蓉，專挑「走」蛋黃；有人喜歡五仁月餅的果仁鹹香；卻有人嫌它堅硬似磚頭耍手兼擰頭。五花八門的月餅之中，迷你尺寸普遍在45克、50克、55克及60克，而一盒四個裝的月餅，每個約185克，1/4個則為46.25克。記者以月餅罐上的營養數字作參考，了解它們各自的營養，消費者宜依據各品牌月餅所標示的營養資料為依據。

請點擊下圖了解熱門月餅的營養資訊︰

+ 7 + 6 + 5

值得一提是以上各項之中，屬於堅果類的「迷你麥芽糖醇高纖果仁月餅」（60克/個）的總脂肪約有16.6克，當中飽和脂肪3.6克，不飽和脂肪13克（約佔總脂肪78%）。記者曾經訪問註冊營養師李棋華（Rosanne）有關堅果的營養，Rosanne表示堅果多含不飽和脂肪，屬於較好的脂肪類別，它的好處有助降低身體「壞」膽固醇的比例，較有益心血管健康。即使是熱量相同的食物，宜盡量挑選蛋白質較高者為理想，不建議選擇糖分及脂肪量較高的產品。在營養學上1份蛋白質約為6至7克，成人每餐最理想可吃到1至2份蛋白質食物，以60克的「高纖果仁月餅」來看，蛋白質含量約5.6克，大概有1份蛋白質，高蛋白的食物有助加強飽腹感，並有助修補皮膚，促進肌肉生長，使身體更有效消耗熱量。

「迷你麥芽糖醇高纖果仁月餅」（60克/個）的總脂肪雖有16.6克，當中不飽和脂肪約佔78%，不飽和脂肪屬於較好的脂肪。而以1個（45克）迷你流心奶皇月餅為例，總脂肪8.6克，飽和脂肪5.6克，佔總脂肪量約65%，不飽和脂肪則只有3克。（尹嘉蔚攝）

此外，記者也就月餅營養諮詢營養師王敏寧（Mandy），她建議不論甚麼款式的月餅，每次食用分量盡量控制在200千卡之以內，10克油脂（2茶匙油）及15克糖分（3茶匙糖）。參照以上月餅選項，即每次吃1個迷你月餅或1/4個大月餅，已經差不多符合營養師的建議。

按下圖多了解營養師Mandy在揀選及食用純素月餅時的3項建議︰

怕胖及高糖的話，最佳方法之一是忍口不吃，可是當家人、朋友或同事誠意拳拳將月餅遞上，又或者鍾愛吃月餅，該如何拆解是好？據註冊營養師余思行曾於媒體訪問中分享，如果真的愛吃月餅，可減少正餐進食分量，進行替代法，例如少吃1碗飯（約220千卡）換取1/4件月餅及增加運動量來消耗。

真的愛吃月餅，可進行替代法，例如少吃1碗飯（約220千卡）換取1/4件月餅。（九龍香格里拉大酒店圖片）

此外，據台灣媒體訪問醫院營養師范綱傑，他提議的中秋飲食法中包括「用飯換月餅」及「吃水果，大一半，小一個」的對策，尤其針對有糖尿問題的人士。「用飯換月餅」的概念，意思是若果非常想吃月餅，便減少攝取白飯、南瓜、番薯及薯仔等五穀根莖類食物來換成月餅，患糖尿的人士宜食用專為糖尿患者設計的無糖或代糖月餅，以降低月餅的總糖量。至於月餅的食用量，范綱傑建議糖尿病者一天以280千卡及20克糖的月餅為上限；並需分開兩次吃，每周最多吃兩次。若食用量過多，或會引起高血糖反應。

吃完月餅後，如果熱量約1/2碗飯，下一餐就少吃1/2碗飯，或減少攝取白飯、番薯及薯仔等五穀根莖類食物。（資料圖片/鄧穎琪攝）

范綱傑也提醒需留意水果的果糖含量，例如柚子，它含豐富維他命C，亦有抗氧化功能及高含量纖維，可有助紓緩便秘，但建議糖尿患者一日內攝取不超過6瓣柚子（半個），亦即等於2份水果，否則會有血糖飆升或腹瀉的情況出現。

高熱量的食物，搭配清淡少油及高纖的蔬果或無糖茶解膩，一天內的營養攝取也較為均衡，按圖有其他中秋應節食物的熱量參考︰

+ 9 + 8 + 7

參考資料︰台灣匯流新聞網/中秋月餅精明食