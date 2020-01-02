【胃痛】進食後上腹痛或半夜痛醒？　5種胃痛症狀及原因

胃病是現代人常見的文明病，尤其是壓力大又作息不正常的上班族們，最常受到胃病的問題的困擾。曾有新聞報導，台灣人有腸胃疾病的人很多，像是每4個人之中就有1位有胃食道逆流，平均台灣人一年可吃下185公噸的腸胃藥粉，換算定劑的話等於是3億6千萬顆的腸胃藥錠，總共可疊出1600棟的台北101。

如果經常感到胃痛，許多專業醫生都提醒，不要吞了胃藥就了事，胃痛的原因有很多，而且慢性胃炎、胃潰瘍，都有可能會演變成胃癌，所以不得不小心。那胃痛的時候怎麼辦？建議先把自己疼痛的位置、痛感、還有時間，例如飯前、飯後記錄下來，以便就醫時提供醫師判斷病況。

以下來告訴你5種胃疾病會有什麼樣的症狀：（按圖瀏覽）↓↓↓

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常見的胃痛狀況，可能是因為不良的生活習慣、胃部疾病，進而造成胃酸分泌過多，讓胃黏膜受損、潰瘍，產生疼痛。

- 胃食道逆流：口有酸味、咳嗽、胸痛晚上平躺時症狀更明顯。 - 胃潰瘍：進食後約半小時上腹部會疼痛，且規則性疼痛為特徵。 - 十二指腸潰瘍：飯前會腹痛，或在半夜痛醒，吃點東西可緩解疼痛。 - 胃穿孔：突發的劇烈腹痛，像刀割或燒灼般痛肚子摸起來硬梆梆。 - 胃痙攣：突然上腹劇痛、嘔吐，疼痛會在1-2時後會緩解，可能會伴隨著腹瀉。

以上僅供參考，若胃痛不適請盡快就醫。

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