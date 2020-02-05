【武漢肺炎】一次乞嚏逾萬粒病毒飛沫 　說話噴飛沫無口罩易中招

在公共場所或是大眾運輸上，若看到有人在附近打噴嚏咳嗽，通常我們會下意識地默默遠離那些人，因為我們知道病毒傳染途徑之一是靠「飛沫傳染」。但，你閃得夠快嗎？

按圖了解飛沫傳染恐怖之處！

+ 6 + 5 + 4

打噴嚏時飛沫噴出的速度可達時速177公里，比台灣鐵路的自強號還要快速，且一次就有可能帶出上萬個會致病的病毒。飛沫噴出最遠可以傳到2.5公尺，在摩肩擦踵的大眾運輸上，人與人的距離縮短，想要閃過，可是萬萬不能。咳嗽的飛沫數量較噴嚏少，但在擁擠人多的公共場合裡，要是傳染起來還是很恐怖。而現在就連跟人說話也不安全，就算沒有大聲激動說話，每分鐘也有五百個飛沫粒靜靜地飄。

透過飛沫傳染的病毒種類有：

冠狀病毒一家：武漢新型肺炎、SARS、MERS A型流感 肺炎黴漿菌感染症 德國麻疹 白喉桿菌引起的急性呼吸道傳染病

要想遠離飛沫傳染的威脅，除了減少進出人多密閉、空氣不流通的公眾場所，最重要的還是戴上口罩保護自己。在雙手沒有清潔乾淨之前，不要接觸眼口鼻等黏膜部位，以免手在外沾染到的飛沫病菌被你自己帶回身體而被感染。定期清潔環境，重點消毒門把、電燈開關、鑰匙等…那些平時無法不接觸到的部位以確保衛生安全。

一次噴嚏有上萬粒飛沫，飛沫傳染的恐怖！（Heho健康授權使用）

相關圖輯：【武漢肺炎】與沙士相似病毒藏糞便 抗疫5件事大家齊心做！（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 18 + 17 + 16

【相關圖輯】洗手消毒殺菌如何最有效 酒精搓手液好過梘液？（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 3 + 2

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】