【武漢肺炎】退燒了仍可傳播病毒？　關於發燒你要知道的6件事

武漢肺炎疫情持續，一旦有咳嗽大家都會擔心是否出現病徵？如若發燒則更嚴陣以待，擔心中招。發燒原因很多，新型冠型病毒或流感等病毒感染都會有發燒症狀；另外，身體發炎、免疫系統疾病都會導致發燒。出現發燒情況，最重要知道如何處理，由家庭醫生莫昆洋談談發燒。

新型冠狀病毒感染肺炎（新冠肺炎）疫情嚴峻，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山與其他學者對逾千名確診患者進行分析研究後指出，發燒及咳嗽是新冠肺炎最常見的臨床症狀。

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事實上，咳嗽或發燒都是上吸呼道感染的常見症狀，發燒的原因也很多，之前就曾有確診患者雖因發病初期發燒而求診後，醫護人員卻「走漏眼」。

其中包括：2月16日確診的54歲男患者，他自2月7日起發燒，9日內6次到私家醫生診所及東區醫院急症室求診都未被列為懷疑個案。

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發燒其實是很普遍的病徵，難以單憑發燒判斷所患的疾病。（Rex Pickar/unsplash）

如此情況，令人更擔心應該如何處理發燒問題，一有發燒就要立刻求診嗎？發燒需要注意什麼？

家庭醫生莫昆洋指出，發燒可解釋為「身體出了問題」，「最重要是找出發燒的合理原因，看會不會同時有咳嗽、喉嚨痛，又有沒有其他高危病徵如氣喘、皮膚出疹，如果無緣無故發燒就特別要注意」。

在新冠肺炎的陰霾下，發燒成為高危症狀，不想自己嚇自己，就要先了解更多關於發燒的資訊（按圖）：

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1. 為什麼會發燒？

有說發燒可以加強免疫細胞，殺死體內病菌；又有說體溫上升時令人體變成不利病菌生存的環境。莫醫生說這些說法其實難以證實，但發燒的確是是人體免疫系統受刺激時作出的自然生理反應，所以成因廣泛，較常見有以下三大類：

1. 感染類發燒

當身體受細菌或病毒感染，導致出現炎症反應。一般會先觀察有沒有地區性發炎，例如牙肉、耳朵、皮膚等有沒有發炎紅腫；然後再看會否是內臟隱性發炎，例如肝臟、肺部有膿皰等，引起發炎。

2. 炎症性發燒

患上會影響免疫系統的疾病，例如川崎病（常見於兒童）、類風濕性關節炎、紅斑狼瘡，甚至是癌症。

3. 藥物

因使用藥物而引發的副作用，例如有些人接種疫苗後可能會出現過敏反應

2. 越高燒代表病情越嚴重？

一般來說，人體的中央體溫高於37.5度就屬發燒，而高於38.5度已算高燒。不少人認為發燒的溫度直接反映病情，而「發高燒」更是重病的指標。

不過，莫醫生說，發燒時溫度的低、高只有參考意義，而某些情況的確較常出現高燒。莫醫生舉例指，感染甲型流感就常會在發病短時間內發高燒，「如果冇打預防針，（患者）可能兩、三小時前沒事，但見醫生時已燒到40度，這種情況比較常指向是甲流，但都只是有指向性，未必一定中」。

發燒不一定是感染新冠肺炎，先了解新冠肺炎的臨床症狀（按圖）：

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3. 應不應該吃退燒藥？

坊間有不少成藥具退燒作用，許多人發燒時都會自行服用，但亦有人擔心亂吃藥反而會影響病情，那發燒到底應不應吃退燒藥？莫醫生先解釋：「服退燒藥主要是處理病徵，與疾病本身是完全無關係，只是令自己舒服點。但如果是感染過濾性病毒，主要靠自身免疫系統去攻擊它，服退燒藥就是可以當一種紓緩方法。」

莫醫生強調，看醫生是要找出發燒成因，與服退燒藥沒有衝突，亦少有特別情況會因為退燒藥而出現副作用，但必須注意服食的劑量，「退燒藥最常見的盤尼西林（Penicillin），成年人一日最高只可服4克，以500mg一粒藥算就是8粒，不能超標」。

服退燒藥主要是處理病徵，不會治療病因，因此仍應看醫生找出發燒原因。（The-Lore.com/unsplash）

4. 退燒等於痊癒？

莫醫生表示，多數情況下，退燒的確代表病情有好轉，因為「要不就是身體殺死了病毒，要不就是病毒殺死了主體」，但提醒退了燒並不代表不會傳染他人，退燒後的首一個星期都可能尚有傳染力，不能掉以輕心。

參考新冠肺炎的過往病例，患者在潛伏期及康復期內仍可傳染他人，因此未發燒或已退燒仍然要小心（按圖）：

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5. 發燒不處理會「燒壞腦」？

發燒時總覺頭重腳輕、腦袋發熱，有老一輩更相信不盡快降溫就有機會令人「燒壞腦」？莫醫生澄清，導致「燒壞腦」的不是發燒，而是引起發燒的腦炎感染，所以如一直發燒不退，就必須求診找出病因。

6. 發燒時有什麼該做？什麼不該做？

針對發燒，民間有不少處理方法，例如「焗一身汗」，但莫醫生指說法暫時未有科學根據，「有人會覺得舒服了，但亦有人反而令體溫上升，視乎主觀感覺」。但他就認為，飲水是最佳的退燒方法，「最好每隔半小時飲水，保持喉嚨濕潤、小便清透」。

那有什麼不該做？莫醫生就說，不建議在發燒時進行體力活動，如運動，一來會流失水分，二來是原本身體已因生病而受到壓力，再進行勞動會令身體肌肉耗損，耗費更多能量。

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