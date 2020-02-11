【武漢肺炎】立春後濕重易令疫情升溫　 袪濕湯水增強免疫力

武漢肺炎疫情日趨嚴重，但距離疫苗及藥物面世尚有長路。在中醫角度，武漢肺炎病毒或因寒濕之邪而起，故應特別著重祛濕保健，增強免疫力以抵禦濕邪，同時加強環境排濕，避免濕氣積聚。健福堂中醫師羅光輝撰文分享具祛濕功效的湯水及藥方，助大家對抗疫症。 撰文：健福堂中醫師羅光輝

武漢肺炎疫情在全球各地蔓延，本港早前更首現死亡個案。不過，港府並沒有將中醫藥納入是次抗疫的主力，或者大家會覺得奇怪，目前西醫界並沒有針對新肺炎的特效藥，何以見得中醫就能發揮作用？

因應武漢肺炎的爆發，市民人心惶惶，但目前仍未研發出可用的疫苗及藥物。（資料圖片／梁鵬威攝）

中醫學的特色是整體觀念，對待疾病時注重「扶正祛邪、調和陰陽」，淺白而言便是增強自體免疫力，使其足以抵禦任何病菌。醫師主要通過望、聞、問、切觀察患者，從而歸納出病因及病機，再用藥材組合出治療方劑。是次疫症起源於武漢，當地氣候陰冷潮濕，因此從中醫角度，可以推斷病因為寒濕之邪。

體質虛寒服清熱解毒或雪上加霜

疫症爆發伊始，坊間流傳大量可防治新肺炎的藥方，但此類藥方多為清熱解毒藥，性味寒涼，對體內剛好有熱毒之人，尚能勉強奏效；若不幸被體質虛寒之人服用，則會雪上加霜！大眾切勿輕試，否則就像當年沙士瘋搶板藍根一樣貽笑大方。

要求患者親身求診，再辨證論治用藥雖為上策，但這種論調又過於理想化。要知道新肺炎傳染性高、有一定致命率，而醫師人力有限，焉有閒暇給予眾多患者獨特的處方？其實，危急之下應有所權變，「通用方」或「通用湯水」並非不可行。

從中醫角度，武漢肺炎的病因可能是寒濕之邪，因此預防感染應以祛濕為重。（Siniz Kim/unsplash）

保健藥方應重袪濕

對於不便前往診所求診的市民，建議可服中成藥「藿香正氣散」，此藥本來是治療由脾胃濕滯導致上吐下瀉的古方，現在則取其芳香化濕之效祛除體內濕濁，以作保健；可每天服用包裝建議份量之一半，12歲以下小童則以四分之一量為度。但注意體質偏燥熱者不宜服用，如服後出現唇乾舌燥、口舌生瘡等症狀亦不應再服，建議服用前先對鏡子伸伸舌頭，如發現舌苔白滑厚膩，則尤為對症。

食療方面，可盡量選用茯苓、白朮、五指毛桃、白扁豆、陳皮、生薑、薏仁、芡實、砂仁等健脾化濕的藥材。以下推薦幾款湯水或茶方供大家參考，使用時可酌量加減（按圖）：

+ 13 + 12 + 11

潤肺益胃湯（1-2人分量）

適用體質：口乾舌燥，飲不解渴，咽癢乾咳，無明顯感冒症狀者

材料：南北杏、麥冬、玉竹各5至10克，淮山、五指毛桃各10至20克，雞腳3至5隻，蜜棗1至2粒，生薑2至3片

方法：雞腳先洗淨及汆水，再放入所有材料，加3至4碗水，武火煮沸後，再以文火煲約30分鐘，加入適量食鹽再煲10分鐘便可

健脾補氣湯（1-2人分量）

適用體質：常覺頭重乏力，困倦嗜睡，大便溏黏，舌苔厚膩者

材料：芡實、北芪、茯苓各10至15克，陳皮、白朮各5至10克，合掌瓜1至2個，瘦肉100至200克，生薑2至3片

方法：瘦肉洗淨及汆水後，與洗淨的連皮合掌瓜一同切細，,再放入所有材料，加3至4碗水，武火煮沸後，以文火再煲約40分鐘，加入適量食鹽，再煲10分鐘便可

消腫祛濕湯（1-2人分量）

適用體質：體型偏肥，易患水腫，困重乏力，舌邊齒印明顯者

材料：生熟薏仁、赤小豆、扁豆各20至30克，冬瓜、排骨各150至250克，砂仁3至6克，生薑2至3片

方法：排骨洗淨及汆水後，與洗淨的連皮合掌瓜一同切細，放入除砂仁外的所有材料，加3至4碗水，武火煮沸後，以文火再煲約30分鐘，再加入砂仁和適量食鹽，煲10分鐘便可

藿香醒胃茶（1人分量）

適用體質：天氣潮濕，易患感冒、鼻敏感者

材料：藿香、桑葉、紫蘇葉、陳皮各3至5克，生薑1至2片，黃糖少許

方法：以開水浸泡所有材料10至15分鐘便可，代茶飲用

生薑有健脾化濕的功效，有助人體預防感染病毒。（Don Shin/unsplash）

至於坊間流傳麻油塗鼻腔可抗肺炎，認為麻油性溫，有助抗寒，此說實屬無稽！要知道生麻油性涼，人們用之塗抹，是為舒緩因氣候乾燥而引起的鼻腔不適，麻油本身清熱瀉火，並非應對寒濕之邪的正確治法。

立春後濕重易令疫情升溫

香港向來氣候潮濕，尤其立春後雨量開始增多，環境濕重可能使疫情更嚴峻。所以，除了體內排濕，我們亦應注重環境排濕，以下有家居排濕貼士可作參考（按圖）：

1. 室內應長開抽濕機、暖風機，或多放置吸濕劑 2. 用消毒水清潔地面後，應盡快使其回復乾爽，否則反而容易增添人體濕氣 3. 取丁香、肉桂、生薑、藿香、艾葉、豆蔻、蒼朮等具芳香化濕之效的藥材作精油外用，或直接製成香囊放於潮濕或通風處，有清化濕濁之效（注意不要使用薄荷、甜橙一類的寒性精油，以免適得其反）

其實，要預防感染，比起總強調戴口罩、勤洗手，甚至帶眼鏡，充足休息、正確飲食和防寒保暖才是重中之重！因為熬夜、過分勞累、嗜食生冷、保暖不足的人會顯著降低免疫力，大大增加被感染的風險。

參考五運六氣之說，有人提出在最理想情況下，疫情將會在春分至清明期間（即3月20日至4月4日）被明顯遏制，因其時陽光充足，病毒不耐高溫，將自行消失，這個說法值得我們參考。但若然天公不作美，陰雨綿綿，根據沙士的發展趨勢，則可能要去到5、6月才有轉機。

健福堂中醫師羅光輝（撰稿人授權提供）

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