【陰道炎】白帶變黃綠色或像變壞牛奶？ 　6種狀況反映陰道健康

白帶即陰道分泌物，正常白帶應是無色無味，但相信不少女孩子發現，白帶狀況很多時並不如此，可能會變黃、帶異味，甚至有渣，原來這或是陰道炎症狀？白帶狀況可反映陰道健康，所以千萬不可以想着忍一忍就算。婦產科醫生方秀儀撰文講解常見白帶狀況，以及分享保持陰道健康的方法。 撰文：婦產科醫生方秀儀

在女性的陰道內，存在一些透明或乳白色的分泌物，稱為白帶。白帶是由陰道黏膜、子宮頸腺體及子宮內膜的分泌混合而成，具抗菌、保護及清潔陰道作用。但當陰道健康出現問題，白帶狀況就有機會改變，如異常白帶就是陰道炎其中一個主要病徵。不過，究竟怎樣的分泌物是正常？怎樣的是不正常？

白帶不是單純分泌物，它更具抗菌、保護及清潔陰道的作用，其顏色、狀況亦反映了陰道健度。（GettyImages/VCG）

白帶如何反映陰道狀況？（按圖）

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正常白帶應透明無味

正常白帶應該是顏色透明、無味，但略帶黏性。不過，在以下情況，白帶的狀態有機會出現自然的變化：

1. 隨月經週期而改變 2. 受性興奮刺激而增加 3. 在不同階段與年齡（如懷孕期間、生產後、停經前後）

陰道炎影響白帶量、色

陰道炎是一種常見的婦科病，任何年齡的女性都有機會遇上，約有三分之一的婦女會在一生中患上。陰道炎主要是由細菌引起，當中大多是由念珠菌及滴蟲，它會令陰道及陰道分泌物出現異常情況，常見包括：

- 白帶流量突然增加 - 白帶轉為黃、綠色、帶臭，甚至帶血 - 外陰痕癢、疼痛、紅腫 - 小便時有灼痛的感覺

陰道炎不止會影響白帶，還會導致外陰不適。（GettyImages/VCG）

6種常見陰道分泌物

當然，不是白帶一改變，就是患上陰道炎，如上文所述，部分生理改變亦會令白帶出現變化。以下是六種常見白帶，以及其所代表的情況：

1. 透明蛋白般的白帶

是生理性白帶，量少或中等、無味、有點黏滑，通常會在排卵期前後會持續出現2至3天。

2. 白色黏稠的白帶

看起來跟正常的白帶類似，但量較多，而且呈白色黏稠狀態，多數出現於黃體期（即排卵後、經期前）。這可能與雌激素或盆腔充血有關，一般不需要特別治療。

3. 量多清稀、像水般的白帶

顏色透明像清水，但分泌量非常多，甚至會把內褲浸濕。這樣的白帶可能與慢性陰道炎、子宮頸糜爛有關，應做婦科檢查以進一步確診。

4. 黃綠色、有臭味的白帶

白帶可能呈白色或黃綠色，有像魚腥的腥腥臭臭味道，甚至呈泡沫狀，患者也可能感到陰道痕癢，性交和小便時有灼痛的感覺，這是滴蟲陰道炎的特徵之一。

滴蟲是一種單細胞原蟲，主要經性接觸傳播，潛伏期由四天至二十天不等。患上滴蟲陰道炎的患者，除了要及早治理外，還應檢查有沒有感染其他性病；性伴侶亦應接受檢查和治療，以免反覆交叉傳染。

5. 有豆腐渣的白帶

白帶濃稠、會有結塊，像變壞了的牛奶、乳酪或豆腐渣，患者亦會感覺到外陰痕癢、赤痛或紅腫，並在性交時感疼痛，屬於念珠菌陰道炎特有的病徵。

念珠菌是在陰道內寄居的微生物，身體免疫力好的時候，念珠菌會受到抑制，不會引起不適，但當身體狀況或陰道內的環境有改變，如懷孕、患糖尿病、使用抗生素、長期患病或常穿緊身褲等，可能說會令念珠菌大量繁殖，引致發炎。

6. 帶血或咖啡色的白帶

白帶有血或呈啡色可能是因為月經沒有排乾淨，隨著白帶流出，但如果這種情況持續出現，則有機會是子宮頸癌、子宮癌、陰道腫瘤等的先兆。一般不能單從症狀出現的日數而分辦是哪種情況，建議如只維持2至3日可先觀察再決定，但持續多於一個月經的週期就應盡快求醫檢查。

如何保持陰部健康？

保持陰部健康的兩大原則，是保持乾爽及空氣流通，內衣最好選擇純棉，亦應多穿鬆身衣服，避免經常穿緊身褲。另外，每次如廁後使用紙巾抹乾陰部時，應從前抹向後，以免把肛門附近的細菌抹向陰道口，導致感染。

不過，最重要是發現陰道分泌物異常、陰部痕癢或有其他不適時盡快求醫，以得到診斷及適當的治理。

婦產科專科醫生方秀儀（撰稿人授權提供）

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