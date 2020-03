【心臟病】研究指心跳快會短命？心跳太快可每日這樣做20分鐘...

是否算過自己一分鐘心跳有幾下?根據美國期刊Cardiology發布研究,發現透過大數據分析,一分鐘心跳數超過70下的人,恐怕會「減壽」,超過70下每多一拍平均壽命將減少四個月。

這樣研究顯示心跳越快,可能少活幾年。研究員分析累積上萬筆健檢資料發現,扣除多項高危險因子,像是吸煙、高血壓等容易造成心血管疾病的族群,剩餘數據顯示,心跳每分鐘超過70下就算心跳偏快,可能會造成壽命減少。

如何測量自己的心跳?

測量心跳最簡單的方式就是平躺五分鐘,處於休息狀態的心跳。最健康應該維持每分鐘60下左右,如果越多可能有減壽風險。如果心跳每分鐘70-89下,平均減壽3年6個月;90-99下將減少8年;超過100下,恐縮短13年壽命。

為什麼心跳太快會造成壽命減短,研究推測可能是因為心跳每分鐘90下的人,比起跳60下的人,20年下來就多跳3億下,讓心臟的負荷過大。並且臨床上許多,使用像是氣喘藥物,會造成心跳加速,也證實這些都會對身體有傷害。

心跳與壽命息息相關 動物界為同理

這套心跳越快減少壽命,也適合運用在動物界上。發覺小老鼠跳最快每分鐘500下,平均壽命只有3年,貓狗類每分鐘100下,壽命約10幾年,鯨魚心跳最慢每分鐘15-20下,可活到80年。

造成心跳快慢的原因很多,也許是天生基因、後天作息、飲食習慣都有關連。在哈佛研究中明顯發現的是,有在運動且體能較好的人,像是慢跑選手心跳會比較慢,運動能有效去除壽命減短風險。

每日健走20分鐘 助心跳速回復正常

德國體育運動學專家克勞思‧柏斯曾說,健走比慢跑安全,又比散步有效,不僅是全身性的運動,也可以讓超過40歲的人輕易達到,根本是個「完美的運動」,在哈佛研究中也提出健走有助於心臟疾病。

1.身體挺直:一定要抬頭挺胸,脖子和脊椎成為一條線,讓雙臂為要主動運動,擺動雙臂使下臂呈約90度,有節奏地擺動。 2.步伐節奏:步伐跨大,跨步後腳跟先著地,再讓腳底、腳趾著地,接著再以腳趾用力蹬離地面,此外膝蓋最好微彎。 3.暖身暖足:一定要先拉筋伸展,讓肌肉達到放鬆緩和。一開始可以先用5分鐘散步,讓更多血液流到腿部肌肉,再慢慢起步後加快速度。 4.穩定運動量:盡量步行速度要到達每分鐘80公尺,且至少每週3次、每次至少保持20-60分鐘外,期盼每次要走到一萬步。

參考資料:

Heart Rate, Life Expectancy and the Cardiovascular System: Therapeutic Considerations

Exciting benefits of walking for heart health, including lower risk of heart attack and stroke

