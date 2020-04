【糖尿病】牙肉發炎膚色變深　糖尿病難察覺的5大症狀午睡都有關

糖尿病是本港常見的慢性疾病之一,醫院管理局的資料顯示,全球約有超過4億1千萬人口為糖尿病患者。目前,本港約有70萬名糖尿病者,即佔總人口的1成,每10名港人便有1名患者,數目明顯正急劇上升。當中年齡小於35歲的人,有2%已患上糖尿病。而年齡大於65歲的人當中,更有超過20%的人患上糖尿病。糖尿病問題日趨年輕化,大家日常應如何留意自己有否患病,或可怎樣預防?

糖尿病患者可能會出現經常口渴、小便頻密、感到飢餓、體重下降,或容易疲倦等的症狀。除了這些大家較熟悉的症狀外,《Health》報道指出了需要特別注意的5大症狀(按圖):

1)牙肉發炎或受感染

牙周炎(Periodontitis)或是第二型糖尿病的早期症狀。刊登在《BMJ Open Diabetes Research & Care》期刊的研究發現,患有牙肉問題的人,尤其是嚴重的個案,相比牙肉健康的人,患上糖尿病(已被診斷及未被診斷)及糖尿病前期的機率更高。

只要出現牙肉疾病,就會增加患糖尿病的風險,換言之,相反的情況亦一樣。而牙肉疾病導致的炎症,和高血糖導致糖尿病,兩樣都是存在同樣的因素。因此,牙肉疾病和糖尿病之間,互相影響。

2)皮膚變色

早在你患上糖尿病前的一段時間內,你或可留意到後頸的皮膚變色,變得深色,這也被稱為黑色棘皮症(Acanthosis nigricans)。這情況一般代表身體對規管葡萄糖的荷爾蒙失去敏感性,為胰島素抵抗的症狀之一,而胰島素抵抗最終可導致糖尿病。

在一些罕見的情況下,卵巢囊腫、荷爾蒙失調、甲狀腺問題,甚至是癌症,都可導致黑色棘皮症。某些藥物及補充劑,包括避孕藥,及皮質類固醇(corticosteroids),也可能是造成黑色棘皮症的原因。

有什麼是增加患糖尿病風險成因呢?(按圖):

3)腳出現奇怪的感覺

大約10%至20%的被診斷出患糖尿病的人,就已經出現了一些和疾病有關的神經損傷。而這些損傷在早期或很難被察覺。患者可能只會感到腳出現一種被電的刺痛感、觸覺變差,或是平衡感變差。

這些奇怪的感覺,當然可能由其他原因造成,例如穿高跟鞋,或是站在同一位置過久等。不過,這些情況也可能由更嚴重的問題所造成,例如多發性硬化症(multiple sclerosis),因此,當你出現這些情況,就應諮詢醫生的意見。

4)聽覺或視覺變差

升高的血糖水平,可令視網膜受損,並令眼球周圍的液體水平浮動,令你出現視覺模糊或受損。一旦血糖水平回復正常,視力一般就會恢復正常;可是如果太長時間沒有管理糖尿病有機會造成永久損害。加上,高血糖也可影響耳內的神經細胞,並導致聽覺受損。

因此,如你留意到自己有聽覺或視覺問題,就要小心了。

5)午睡時間長

歐洲疾病研究協會(European Association for the Study of Disease)曾在周年會議上指出,在日間午睡多於1小時的人,相比睡得更短時間,或完全不睡的人,患上第二型糖尿病的風險高出46%。

研究作者指出,其實並不是日間睡眠導致糖尿病。他們補充,睡得長可能反映背後有其他問題,例如睡眠剝奪、抑鬱,或睡眠窒息症等,這些問題都和增加患糖尿病的風險有關。按圖瞭解睡不飽背後的原因:

