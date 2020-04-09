【糖尿病】牙肉發炎膚色變深　糖尿病難察覺的5大症狀午睡都有關

糖尿病是本港常見的慢性疾病之一，醫院管理局的資料顯示，全球約有超過4億1千萬人口為糖尿病患者。目前，本港約有70萬名糖尿病者，即佔總人口的1成，每10名港人便有1名患者，數目明顯正急劇上升。當中年齡小於35歲的人，有2%已患上糖尿病。而年齡大於65歲的人當中，更有超過20%的人患上糖尿病。糖尿病問題日趨年輕化，大家日常應如何留意自己有否患病，或可怎樣預防？

糖尿病患者可能會出現經常口渴、小便頻密、感到飢餓、體重下降，或容易疲倦等的症狀。除了這些大家較熟悉的症狀外，《Ｈealth》報道指出了需要特別注意的5大症狀（按圖）：

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1）牙肉發炎或受感染

牙周炎（Periodontitis）或是第二型糖尿病的早期症狀。刊登在《BMJ Open Diabetes Research & Care》期刊的研究發現，患有牙肉問題的人，尤其是嚴重的個案，相比牙肉健康的人，患上糖尿病（已被診斷及未被診斷）及糖尿病前期的機率更高。

只要出現牙肉疾病，就會增加患糖尿病的風險，換言之，相反的情況亦一樣。而牙肉疾病導致的炎症，和高血糖導致糖尿病，兩樣都是存在同樣的因素。因此，牙肉疾病和糖尿病之間，互相影響。

2）皮膚變色

早在你患上糖尿病前的一段時間內，你或可留意到後頸的皮膚變色，變得深色，這也被稱為黑色棘皮症（Acanthosis nigricans）。這情況一般代表身體對規管葡萄糖的荷爾蒙失去敏感性，為胰島素抵抗的症狀之一，而胰島素抵抗最終可導致糖尿病。

在一些罕見的情況下，卵巢囊腫、荷爾蒙失調、甲狀腺問題，甚至是癌症，都可導致黑色棘皮症。某些藥物及補充劑，包括避孕藥，及皮質類固醇（corticosteroids），也可能是造成黑色棘皮症的原因。

有什麼是增加患糖尿病風險成因呢？（按圖）：

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3）腳出現奇怪的感覺

大約10％至20％的被診斷出患糖尿病的人，就已經出現了一些和疾病有關的神經損傷。而這些損傷在早期或很難被察覺。患者可能只會感到腳出現一種被電的刺痛感、觸覺變差，或是平衡感變差。

這些奇怪的感覺，當然可能由其他原因造成，例如穿高跟鞋，或是站在同一位置過久等。不過，這些情況也可能由更嚴重的問題所造成，例如多發性硬化症（multiple sclerosis），因此，當你出現這些情況，就應諮詢醫生的意見。

4）聽覺或視覺變差

升高的血糖水平，可令視網膜受損，並令眼球周圍的液體水平浮動，令你出現視覺模糊或受損。一旦血糖水平回復正常，視力一般就會恢復正常；可是如果太長時間沒有管理糖尿病有機會造成永久損害。加上，高血糖也可影響耳內的神經細胞，並導致聽覺受損。

因此，如你留意到自己有聽覺或視覺問題，就要小心了。

5）午睡時間長

歐洲疾病研究協會（European Association for the Study of Disease）曾在周年會議上指出，在日間午睡多於1小時的人，相比睡得更短時間，或完全不睡的人，患上第二型糖尿病的風險高出46%。

研究作者指出，其實並不是日間睡眠導致糖尿病。他們補充，睡得長可能反映背後有其他問題，例如睡眠剝奪、抑鬱，或睡眠窒息症等，這些問題都和增加患糖尿病的風險有關。按圖瞭解睡不飽背後的原因：

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（資料來源：《Ｈealth》、《BMJ Open Diabetes Research & Care》、歐洲疾病研究協會、醫院管理局）

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