【肝功能衰竭】肝病必經4階段纖維化可自癒　腳腫肚脹肝硬化徵兆

肝病分成許多類型，但肝損害過程，在所有肝病中皆大同小異。在肝功能完全衰竭前，了解肝臟在每個階段發生什麼事，相當重要。了解肝病的進展，可幫助您為自己的健康，做出更好的選擇。 文: 鄭安珉 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

肝臟是體內最重要的器官之一，其功能包括解毒、消化食物及儲存能量，供人體使用，但這些只是肝臟的主要功能，肝臟還有大約500個其他功能，協助維繫人體健康。當肝臟無法正常運作時，全身都會受到影響。以下為肝病的四個階段說明。

第1階段：發炎

解毒為肝臟的主要功能之一，肝受損的第一個跡象就是發炎，肝臟發炎為免疫系統對抗外來物質（如過多的毒素）產生的反應，這可能導致肝腫大。

引起肝臟發炎的原因很多，肝臟中過多的脂肪、毒素或病毒感染，都會使肝臟變得較脆弱並腫脹。以下情形可能引起肝臟發炎：

非酒精性脂肪肝（Non-alcoholic fatty liver） 酒精性脂肪肝（Alcoholic fatty liver） 肝炎（Liver hepatitis），包括病毒性肝炎（Viral hepatitis）或自體免疫性肝炎（Autoimmune hepatitis）

大多數時候，當肝臟損傷時，人們會感覺腹部右上方疼痛，並偶爾發熱；然而在某些情形下（如非酒精性脂肪肝），根本沒有任何發炎跡象。如果您有任何發炎跡象，請告訴醫生，若在本階段妥善治療，可以逆轉肝臟的損害。

第2階段：纖維化

纖維化就是瘢痕形成的開始，瘢痕組織會導致肝臟纖維化，若沒有妥善治療肝臟發炎，則發炎反應會使肝臟出現瘢痕。瘢痕組織會取代健康的肝組織，並降低肝功能，整個過程稱為肝臟纖維化。

當肝功能下降，毒素和脂肪會持續在肝臟中累積。瘢痕組織除了降低肝功能以外，還會阻擋流向肝臟的血流。透過藥物治療和生活方式管理，以及肝臟驚人的自癒能力，仍有機會在此階段挽救您的肝臟。

第3階段：肝硬化

瘢痕組織更嚴重之後，將導致肝硬化（Liver cirrhosis），到此階段，肝臟已無法自癒。肝硬化可能需要很長的時間，有時長達20~30年，不幸的是，人們往往此時才注意到肝病的存在。

肝硬化的症狀及其導致的併發症（點圖瀏覽）↓↓↓

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肝硬化會引發包括肝癌（Liver cancer）在內的一系列併發症，肝硬化的治療包含控制瘢痕組織形成，以及治療所有相關症狀和併發症。

第4階段：肝衰竭

此階段的肝臟已失去所有功能，且無法癒合。肝衰竭可能為慢性或急性，急性肝衰竭最快會在中毒或服藥過量後的48小時內發作，而慢性肝衰竭則是由肝硬化引起，並持續數年之久。發生肝衰竭時，最佳的治療選擇就是肝臟移植。

當肝衰竭情形逐漸惡化，病患的身心皆會受到影響，感覺困惑並喪失判斷力。此階段的症狀包括腹瀉、食慾不振和體重快速下降，由於這些症狀亦可由其他疾病引起，故很難僅透過身體檢查診斷出肝衰竭。

確診為肝衰竭後，患者會立即受到醫療照顧，以挽救剩餘的肝臟組織。若不可行，那麼唯一的選擇就是肝臟移植了。

定期接受健康檢查非常重要，透過胃部超音波或X光，可在肝臟發炎或纖維化時，即檢測出肝臟疾病。若病患在上述階段獲得妥善治療，肝臟則有機會自癒，並恢復正常功能。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：肝病4階段：發炎 纖維化 肝硬化 肝衰竭】