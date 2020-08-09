【防曬】曬傷甩皮好唔好撕？冰敷或熱敷？5大曬傷處理一直都做錯

夏天在陽光下步行一段小路，便已曬得臉紅手紅？這可能已是輕度曬傷的表現！皮膚科專科醫生指曬傷可分為3個程度，分別使人有皮膚泛紅、水腫、疼痛和灼熱的感覺，有時更會出現水泡，暴曬更可增加患皮膚癌的機會。該如何適當處理曬傷皮膚，能否用冰袋冷敷或使用美白產品？看看一些常見的曬傷處理謬誤！ 撰文：皮膚科專科陳上熙醫生

夏天是享受陽光的好季節，進行戶外活動時要做足防曬的準備，不然太陽光中的紫外線會曬傷皮膚，並增加患皮膚癌的風險。

即使沒進行戶外活動，長時間留在室外亦有機會曬傷。（barchpou/unsplash )

皮膚曬傷，是因皮膚吸收了過量的紫外線，皮膚會泛紅和水腫。紫外線可以大致上分為3類：

紫外線A（UV-A）：320至400nm

紫外線B（UV-B）：290至320 nm

紫外線C（UV-C）：<290nm

紫外線C被大氣層所吸收，所以不能到達地面，對人類沒有影響。紫外線A和紫外線B則可以曬傷皮膚，紫外線A可以穿透雲層，在陰天雲多的時候也可以曬傷皮膚，深入皮膚的真皮層，破壞真皮層內的骨膠原蛋白，加速皮膚的衰老。另外，紫外線還可以破壞皮膚細胞入面的遺傳物質，導致皮膚癌的形成。

了解基底細胞皮膚癌的症狀：（按圖）

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了解基底細胞皮膚癌的形成因素：（按圖）

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如何知道曬傷?

皮膚曬傷的症狀往往會在接觸猛烈陽光後2到6個小時後開始出現，並且症狀會在未來一天逐漸加劇。過了幾天皮膚會逐漸脫皮，脫皮是因為受紫外線破壞的皮膚細胞被排出，而在皮膚脫落的期間，還會感到痕癢。

主要曬傷的症狀包括皮膚泛紅、水腫、疼痛和灼熱的感覺，有時更會出現水泡。曬傷分為3級——輕微、中度和嚴重曬傷，其症狀和處理手法各異。

1. 輕度曬傷

皮膚會變紅，如皮膚開始變紅應盡量待在陰涼處，可以用冷水沖洗來降溫，也可以用毛巾沾濕冷水再覆蓋在曬傷的皮膚上面來降溫，降溫後可以在全身塗上含蘆薈的保濕乳液或者潤膚霜進行保濕，以修護皮膚。

2. 中度曬傷

皮膚會感到疼痛、會脫皮、甚至會起水泡。除了冷水凍敷和塗上潤膚膏之外，可以配合服食止痛藥內鎮痛，例如撲熱息痛（paracetamol）、非類固醇消炎藥（NSAID）等等以紓緩曬傷後造成的痛楚。

3. 嚴重曬傷

如果遇上嚴重曬傷，除了輕度及中度曬傷的症狀外，甚至會出現發燒的症狀、脫水、體內電解質失去平衡、細菌入侵和血壓驟降。屆時便需要看醫生，接受曬傷後的皮膚評估和藥物治療。

曬傷時有什麼應做或不應做？（yuli_superson/unsplash）

5個曬傷謬誤別再犯！

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1. 偶爾曬傷並無大礙

大家不要以為只是曬傷一兩次便無傷大雅，皮膚細胞是有記憶的，任何受過的傷害它都會記下來，日後會增加患上皮膚癌的機會。根據統計，大部分人一生中皮膚所承受的傷害，是由兒童時期曬傷所造成的，所以防曬是應該由兒童幼年時候開始做起。

2. 冰袋冷敷

大家應避免使用冰袋冷敷，因為冰袋過分低溫，有時或會凍傷皮膚。此時應用冷水降溫，用毛巾沾濕冷水再覆蓋在曬傷的皮膚上面。

3. 曬傷後使用美白產品

在曬傷這段時間內，應避免使用含有果酸或美白成分的產品，因為這類產品可能會刺激受傷的皮膚，令曬傷皮膚惡化。

4. 撕開脫皮部分

如果出現水泡和脫皮，謹記盡量避免用手撕開脫皮部分或戮破水泡。如果水泡穿了，可以用紗布覆蓋傷口，並定期清洗傷口。

5. 洗澡後以毛巾擦拭身體

曬傷後應盡量用溫柔的力度清潔皮膚，抹身時亦需要使用柔軟的棉質毛巾來印乾皮膚，以免再度傷害脆弱的肌膚。同時要注意洗澡的水溫和淋浴露，可使用冷水沖涼來降溫，並避免使用含有刺激性的淋浴露，如磨砂淋浴露。

預防勝於治療，防曬功夫是不可以忽略的。我們應該盡量避免在陽光猛烈的時間進行戶外活動，例如早上10時至下午4時，還要穿上具有防曬功能的衣物，並戴上闊邊帽子，且每1至2小時塗上具SPF50或以上的防曬霜。

皮膚科專科陳上熙醫生（撰稿人授權提供）

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