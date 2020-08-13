【大便顏色】腸易激肝膽病7個原因大便綠色　灰黑大便色代表乜？

腸易激綜合症十分常見，如果你排出的大便偏綠可能是因為結腸炎、腸易激綜合症、食物不耐症等腸胃問題，更可能是因為感染。大家會否每次「辦大事」後回望自己的大便？原來糞便顏色反映了你的身體狀況，看看5種糞便顏色暗示什麼！

大便後如果你有回望自己糞便的習慣，有沒有看過糞便是綠色或偏綠色？健康的糞便應是啡色的，因為糞便含有「膽紅素」，是由體內紅血球分解而成的色素化合物，所以，綠色大便可能是身體給你的警號！

糞便形狀人人各異，並非只有一種形狀。（sincerelymedia／unsplash）

綠色糞便，一般人都認為是代表身體中了毒，其實大便顏色偏綠有眾多原因，密西根大學醫學診所腸胃科醫生Shanti Eswaran博士接受網站Health訪問指，糞便主要受幾個因素影響，如膽汁含量、次水楊酸鉍和抗生素等藥物、攝取食用色素等，而一般綠色大便的原因可分為疾病或食物。

綜合Health和Healthline，造成綠色大便有7個可能成因：（按圖）

+ 12 + 11 + 10

1. 感染病毒，特別是腹瀉

綠色大便的確有可能與中毒相關，感染病毒、細菌入侵消化道會使糞便呈綠色。Shanti Eswaran博士解釋，細菌感染可改變糞便中的正常菌群，改變其顏色，當中沙門氏菌和諾如病毒更會使糞便鬆散稀疏、排便頻繁。

腹瀉亦會增加糞便變綠的可能性，由於腹瀉時大腸蠕動過快，食物很快排出體外，沒有充足時間分解膽汁會使糞便保持綠色，因為膽汁的成分包括膽鹽，呈現天然綠色而非啡色。

2. 服用抗生素

抗生素是常見的處方藥物，Shanti Eswaran博士表示如果正在服用抗生素，排出綠色大便是正常的。由於抗生素會改變糞便中的細菌含量，有時會導致糞便顏色產生變化，和感染病毒的原因相似。服用抗生素時更有可能引致腹瀉，或會導致胃部受傷，但完成服用抗生素療程後便會在數天內痊癒。

此時可進食含益生菌的食物，有助恢復腸道菌群的平衡。有什麼含益生菌的食物？（按圖）

+ 2

相關文章：【益生菌】增免疫力改善抑鬱 益生菌8大好處日食幾多乳酪至夠？

3. 患有肝臟或腸胃疾病

營養師Heidi Moretti向Health表示，如果有腸胃問題，尤其是引起腹瀉的腸胃問題，也可能會排出綠色大便，例如結腸炎、腸易激綜合症、食物不耐症（進食某些食物後產生不適或異常反應）引起的腹瀉也會導致糞便呈淺綠色。

而在肝臟中產生並儲存在膽囊中的膽汁大多為黃或綠色，綠色大便可能是膽囊或肝臟問題的徵兆。

4. 吃大量綠色蔬菜

密西根大學醫學診所註冊營養師Emily Haller指，綠色蔬菜和水果含有葉綠素，葉綠素是使植物和藻類獲得綠色的色素。一般情況下，進食少量的綠色蔬菜不會改變大便顏色，但是吃大量綠色蔬菜會導致綠色大便，例如菠菜、羽衣甘藍、西蘭花、白菜、青椒等。

食大量含豐富葉綠素的蔬菜，也會影響大便呈綠色。 （資料圖片）

值得注意，因吃大量蔬菜後導致綠色大便是完全正常，並且十分健康，所以毋須憂慮，應繼續多攝取蔬菜。

5. 攝取綠色食用色素（如糖霜和雪糕）

如果進食了含大量食用色素的食物，例如薄荷雪糕或糖霜曲奇後，可能會出現綠色大便。部分加工食物或食物包裝含有食用色素，不論綠色、藍色或黃色的食用色素也可能使大便變成綠色。

6. 服用鐵補充劑

現代人愈來愈追求健康，不少人都有服用補充劑的習慣，鐵補充劑亦十分常見。但其實鐵補充劑相對刺激胃部，可能會出現腹瀉、嘔心和其他胃部不適的副作用，同時可能使大便呈綠色、或看似黑色，大便顏色轉變視為正常的現象。但值得提醒，炎症性腸病或潰瘍性發炎的人士應在服用前先諮詢醫生。

7. 注射避孕針

注射避孕針可能會使大便顏色改變，當中單一荷爾蒙避孕針甲羥孕酮（Depo-Provera）會引起綠色的大便。任何改變荷爾蒙的物質都會影響膽道系統，包括肝臟和膽囊，如果攝取的食物沒有被正常分解，亦會增加排出綠色大便的機率。

大家平日也應多加留意自己的大便顏色！（jankolar／unsplash）

如果你排出綠色的大便，但又沒有吃大量蔬菜或綠色食用色素的話，便需多加留意。腸胃科醫生Shanti Eswaran博士亦提醒，如果你的糞便中含血液或黑色大便應立即求醫！

其他顏色的大便代表什麼？

除了綠色大便，大便更可呈黑、紅、灰白色等等，反映了以下健康問題：（按圖）

+ 8 + 7 + 6

相關文章：【便秘】5種糞便顏色知道健康狀況 黑色大便或腸胃出血

相關文章：【便秘】糞便7種形狀知腸胃狀況 似堅果代表什麼？附防便秘飲食