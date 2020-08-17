【生蛇】黎瑞恩眼生蛇誤作眼瘡　10個須知把握黃金72小時小心留疤

生蛇（帶狀疱疹）常見於中年人及長者身上，曾出水痘的人身體會留有病毒，一旦免疫力出現問題，就有可能中招！黎瑞恩近日就在社交平台上透露，自己眼生蛇，而一開始更誤以為是生眼瘡，又腫又痕。究竟生蛇有什麼徵狀？生蛇生滿整圈真的會死嗎？

黎瑞恩在社交平台透露眼生蛇，差點誤以為是眼瘡。（照片來自黎瑞恩Facebook）

生蛇，原來會生到眼睛上！黎瑞恩眉心及眼睛的位置，紅腫，更生水泡，十分嚇人。她發文指：「隻眼好唔舒服腫咗，初時以為自己生眼瘡，點知睇完醫生話我隻眼生蛇。」她續指其病情反反覆覆，不過所幸在家休息3星期後，暫時漸入佳境；可是仍感到十分痕癢。

生蛇除了痕癢和紅腫外，還有什麼徵狀呢？有哪些人較容易生蛇？生蛇可以預防嗎？（按圖）：

+ 36 + 35 + 34

1）「生蛇」是什麼？

生蛇，其實是一種由水痘帶狀疱疹病毒（有時會簡稱為「水痘病毒」或「帶狀疱疹病毒」）所引致的傳染病，只有曾經出過水痘的人才有機會「生蛇」。

當水痘痊癒後，病毒依然會潛伏在身體的神經節（位於脊椎附近，是神經線結構的一部分）中，像冬眠一樣躲藏起來。正常情況下，人體自身的抵抗力會將病毒抑壓，令其不能復發，但一旦身體抵抗力下降，病毒就會乘機復甦。

2）生蛇有什麼徵狀？

甦醒後的帶狀疱疹病毒會沿着神經線一路波及皮膚，形成紅色的帶狀疱疹，更會帶來如針刺、電擊般的神經痛，令外觀和日常生活都備受影響。

由於病發位置是從受感染的神經線所對應的部位開始，理論上有神經線的部位都有機會長出帶狀疱疹，包括頭、臉、頸、手腳等，但最常見會從上背位置一路向下彎，或影響至前胸，形狀像蛇一樣，所以被稱為「生蛇」。

如病毒影響到頭部，患者有機會感頭痛，甚或影響眼睛致盲；如果病毒在腹部發作，則有機會造成腹痛。另外，有少數患者可能會發燒，但此情況並不常見。

3）生蛇會傳染?

由於生蛇與水痘均是由水痘帶狀疱疹病毒引起，所以一樣會傳染他人，更可以經空氣傳播，傳播範圍能達一米以外！可是，生蛇的傳染性較水痘低，所造成的皮疹數量較少，發作位置亦較易被覆蓋。

人體的免疫能力可經「訓練」，如你本身抵抗力良好，偶然再次接觸到病毒，並不會立即變為生蛇，反而會重新啟動身體的防疫機制，原有的抵抗力會進一步提升，某程度上反而能降低生蛇的風險。所以如果身邊有朋友生蛇，其實並不需要刻意迴避。

4）生蛇的高危原因？

生蛇有以下的高危因素：

年齡（50歲以上）、正接受化療、患免疫系統疾病、患愛滋病、長期面對壓力

生蛇的原因始於免疫力下降，未能遏止潛伏體內的帶狀疱疹病毒，所以高風險人士主要是曾經出過水痘且身體免疫力受影響的人。

5）生蛇要在黃金時間內求醫？

醫治生蛇並不困難，現時已有針對水痘帶狀疱疹病毒的特效藥可以處理，但最好於發病後72小時內接受合適治療，延誤醫治可能會令神經線被病毒破壞，為身體留下長期痛楚。

6）水痘出過，生蛇機會高啲？

未出過水痘的人，可接種水痘疫苗，只要預防了出水痘，將來就自然不會生蛇。目前水痘疫苗已被納入「香港兒童免疫接種計劃」內，2013年後出生的小朋友都會被安排接種。

另外，特別建議未出過水痘而又計劃懷孕的女士補打水痘疫苗，因為如在懷孕期間感染病毒，有機會傳染至嬰兒，後果可大可小。

相關文章：【生蛇】帶狀疱疹抵抗力差病發 出過水痘高危延誤醫治會長期痛楚

7）生蛇生到圍繞身體會死，是真的嗎？

生蛇每次發作，通常是一條神經線受感染，背部及腰部的一側是最常見的發病部位，所以水泡會出現在身體的左邊或右邊。有時候亦會感染手、腳和面部的神經線。

身體兩邊同時「生蛇」亦偶有發生，代表左右兩邊的神經線均受感染，但並不代表病情特別嚴重，亦不會直接造成死亡。

8）生蛇可否預防?

年過50歲、出過水痘的成人亦可以考慮接種為生蛇而設的帶狀疱疹疫苗，疫苗可以提供約七成保護率。

另外就是要增強免疫力，以免容易受帶狀疱疹病毒入侵，下面就為大家提供增強免疫力需要補哪8種營養素。（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

相關文章：【免疫力】易累睡眠差免疫力下降！要補8種營養素蛋白質不能少

9）生蛇會復發？

生蛇患者仍有復發的機會，因此要維持好的免疫力。另外，亦建議接受帶狀疱疹疫苗注射，以減低復發率、復發時的疼痛感及病發時間。

10）生蛇痊癒後會有後遺症？

「生蛇」患者中，有四分之一會出現不同程度的併發症，包括「生蛇」後遺神經痛。即使水泡結痂痊癒後，神經疼痛仍可持續數月或數年。痛楚像被針刺，感覺比較深入。有時即使輕輕觸碰皮膚，患者都會感覺異常劇痛。可靠服用由醫生處方的止痛藥作紓緩。另外，患處或會出現色素沉澱，皮膚呈現瘀黑色，要數個月才會消失，甚至永久不消散，嚴重者可能會留下疤痕。

（資料來源：《衛生署長者健康服務中心》、《香港藥學服務基金》）

相關文章：【免疫力】長唇瘡便秘經常覺疲倦 免疫力差7大徵狀你好易病！