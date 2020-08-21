【皮肌炎】《愛回家》吳香倫患皮肌炎關節痛　致命皮肌炎10大須知

皮肌炎患者，皮膚或出現紅紫色皮疹，更可能會出現肢體無力，易導致手抬不起來，甚至無法爬樓梯的情況，日常生活或大受影響。吳香倫丈夫陳榮峻接受傳媒訪問時透露，太太的肌肉酵素超標幾倍，手指關節又腫又痛，雙手又甩皮，由於其皮膚、心臟、腦及肺部也受損，整個人也很累。究竟皮肌炎是一種什麼病? 哪些人是高危一族?

吳香倫發現身體多處關節腫痛，經過詳細檢查，確診患上皮肌炎。（Instagram/ chanwingchun0822）

陳榮峻透露，去年太太發現身體多處關節腫痛，經過一年多的詳細檢查，先後抽取手指和大腿肌肉組織進行化驗，結果確診患上皮肌炎。其實早在3年前，魯芬也因皮肌炎，致肺部衰竭病逝，皮肌炎真的這麼可怕嗎？皮肌炎又可否根治呢?（按圖）：

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1）皮肌炎是什麼?

皮肌炎 (Dermatomyositis) 是一種以攻擊肌肉和皮膚為主的自體免疫系統疾病。

2）皮肌炎徵狀是什麼?

皮肌炎主要侵犯皮膚和肌肉；若侵犯到皮膚，會造成上眼皮、臉頰兩側、頸部、前胸範圍及手背指關節出現紅紫色皮疹。

另外，患者會出現多個關節疼痛和腫脹；若侵犯到肌肉，較典型的症狀為近端肢體無力，易導致手抬不起來、無法爬樓梯等情況。

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3）皮肌炎可致命?

藝人魯芬在2017年因皮肌炎致肺部衰竭病逝。皮肌炎的嚴重患者，甚至可能令肺臟、心臟、食道等器官受損，造成呼吸困難、心律不整和吞嚥困難等症狀，且有併發癌症的可能性。

皮肌炎會攻擊患者心臟、肺部、食道等；香港風濕病基金會副主席李家榮指，如患者有MDA5抗體的話，半年內死亡的比率，更高達50%。

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4）皮肌炎高危患者?

40至60歲為好發年齡層，女性罹患皮肌炎的機率是男性的2到3倍。

吳香倫丈夫陳榮峻接受傳媒訪問時透露，太太的肌肉酵素超標幾倍，手指關節又腫又痛，雙手又甩皮，（Instagram/ chanwingchun0822）

5）皮肌炎有什麼併發症?

皮肌炎攻擊患者不同器官，有機會引起不同的併發症。香港風濕病基金會資料指，若患者的心臟肌肉受攻擊，便會出現心肌炎，也可同時出現心律不齊、心臟衰竭、心臟傳導障礙、心室肥厚或心包膜炎等併發症。

皮肌炎患者的肺部，有可能發生間質性纖維化的病變。間質性肺病患者的臨床病徵可以是多種多樣。急性間質性肺病患者會有發熱、乾咳或呼吸困難，個別病者的肌肉可以是沒有受影響。

若肺部病情發展迅速，病者的情况可以在短時間內急轉直下，甚至出現呼吸衰竭並有生命危險。慢性間質性肺病患者的發病過程較緩慢和隱匿，早期的症狀並不明顯，他們可以有乾咳、氣促或肺部同時受感染。

6）皮肌炎患者易有癌症?

皮肌炎成人患者，同時患有癌症的機會比一般人高，常見與此病相連的癌症包括，肺癌、鼻咽癌（尤其在亞洲）、子宮頸癌、卵巢癌、乳癌、大腸癌、皮膚癌及淋巴癌等。

7）皮肌炎是否與環境衛生差有關？

香港風濕病基金會副主席李家榮指，未有直接證據證明，環境衛生差是皮肌炎的致病原因。

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8）皮肌炎的病因？

皮肌炎是免疫系統疾病，雖未知致病原因，但部分患有或有與腫瘤相關（如癌症）的病人，則容易併發皮肌炎。

9）皮肌炎和神經性皮炎是否相同的疾病？

神經性皮炎與皮肌炎是兩種不同的病，前者屬皮膚病，而後者屬風濕病，亦屬免疫系統疾病。

10）皮肌炎可根治嗎？

皮肌炎無法根治，需終身服藥。急性期發作時必須使用全身性類固醇予以治療，當症狀和緩後，則以免疫調節劑來控制病情；而皮肌炎具光敏感性，患者需注意防曬，防止患部惡化；且因有合併癌症的可能性，建議確診患者定期健檢，防患未然。

（資料來源：香港風濕病基金會）

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