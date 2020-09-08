擺脫長期失眠　了解四個背後成因　三個有助迅速入睡小貼士

香港生活節奏向來急促，普遍睡眠時間都不多。在疫情下，香港人面對的生活及精神壓力更加大，若再遇上徹夜失眠，更是苦不堪言。「眼光光等天光」的滋味絕對不好受，缺乏足夠休息，第二天又要拖著疲倦的身軀上班，一定會影響工作或學習表現。久而久之，就會形成惡性循環。想要擺脫這個困擾，首先要認識失眠的成因，才能對症下藥。

失眠到底是什麼？

根據中大醫學院的研究發現，全港大約有12%成年人患上失眠，平均八人中就有一人飽受其困擾。女士的失眠風險更比男士高四至六成。失眠如此普遍，代表這的確是一個不容忽視的都市健康問題。

失眠並非單純指無法入睡，亦包括過早或間歇性睡醒，而引致睡眠不足的情況。每週至少三次有上述的睡眠問題，並持續一個月，即可定義為病態。患會感到顯著的情緒低落，對日常生活構成影響。

失眠患者會感到情緒低落，甚至影響日常生活及工作。（圖片：amenic481/Shutterstock）

四大失眠的成因

失眠未必是單一因素造成，通常由以下多個因素引起：

１. 「繼發性」失眠：

指由其他疾病而引起的失眠。通常是心理、精神問題，如：緊張、焦慮症、抑鬱症或精神分裂症等，這類型病人佔接近一半的個案。而部分患者則因生理疾病而引致失眠，如：痛症、夜間頻尿、內分泌疾病或慢性阻塞性肺炎等。而一些疾病須服用的藥物可能具有提神、興奮的作用，皆容易影響睡眠。

２. 環境因素：

由於工作、生活方面突然出現環境上的變化，未能短期內適應，如：搬家、輪班的工作、旅行時差，或光線太強、噪音及溫度不適等均可引起失眠。

３. 生活模式：

吸煙、睡前飲含咖啡因、能量飲品或酗酒，會帶來很強的刺激作用，繼而擾亂睡眠、降低睡眠質素。錯誤的睡眠習慣亦有影響，當午間小睡時間過長，夜晚將難以入睡。

４. 「原發性」 失眠：

除了上述的因素外，這一類是在沒有任何身體或精神問題下，缺少明確的原因而出現的失眠。

失眠對健康有什麼影響？

偶爾失眠未必會對健康構成太大影響。但長期或經常性失眠則可能會導致各種疾病的產生。

失眠患者因休息不足，會出現頭暈目眩、體虛乏力等狀態，免疫力亦會降低，或不足夠預防病毒的入侵。輕則引致感冒、腸胃道疾病，重則可以造成中風、心肌梗塞等。切勿輕視失眠對身體健康的影響。

長期失眠更會導致人體內分泌失調，不論男女，皆容易出現加速衰老的問題。加上睡眠不足，大腦會容易缺血缺氧，出現反應遲鈍、記憶力衰退，導致工作、學習效率下降。

因失眠而洐生的易怒、暴躁心情，亦會影響周圍，引致人際關係問題。

三個有效助眠小貼士

若是短暫性的失眠，能夠採取下列一些「藥物以外」的治療方法。讓自己一夜好眠，熟睡到天明，回復身心健康。

想一夜好眠，可留意以下三個小貼士。（圖片：Cultbeauty）

１. 昏暗環境有助入睡

有研究發現，在光亮的環境下暴露一小時，大腦分泌出的褪黑激素，即是助眠荷爾蒙，就會減少，甚至可回復至白天等級。因此，睡覺時最好調暗室內燈光，亦可裝上遮光窗簾，將環境保持昏暗。

如需要夜燈，盡量選擇紅光。紅色光線對褪黑激素的產生較沒有影響。某程度上，對培養睡眠情緒有幫助。

２. 睡前避免使用藍光、智能產品

準備入睡前的90分鐘，避免智能電子產品，因電腦、手機或平板電腦的螢幕，都會散發藍光，不但影響視力，更加會減少體內的褪黑激素，阻礙睡意。大腦更可能會因處理工作、遊戲上癮，而無法放鬆，導致不能入睡。

３. 「4-7-8呼吸法」

坊間流行許多幫助入睡的方法，如：飲熱牛奶、數綿羊等，未必有效。著名的醫學博士安德魯．威爾（Andrew Weil）曾介紹一套「4-7-8呼吸法」，可以舒緩焦慮以及更快速入睡。

方法十分簡單，以三個步驟為一個循環，一日四次。需要留意的是，進行此呼吸法時，確保將舌尖頂在上門牙上方的位置，若感到頭暈不適，請立即停止。

將精神專注在呼吸上，首先用鼻吸氣4秒，接著閉氣7秒，讓氧氣可徹底進入血液。最後吐氣8秒，讓肺部將二氧化碳慢慢排出，以減緩心跳及交感神經的興奮程度。從而放鬆身體，有助入眠。

若試用以上方法後，失眠問題仍沒有任何改善時，切勿自行服用未經醫生處方的藥物，應盡早求醫，找出失眠原因並加以治療。

如想了解更多關於失眠的資訊，可瀏覽醫師Easy的網站及應用程式。