【小鬼逝世】主動脈剝離與心肌梗塞2大分別　三高手指纖長高危！

台灣藝人黃鴻升（小鬼）因主動脈剝離猝死，終年36歲，死訊來得十分突然，令人惋惜之餘，對於「主動脈剝離」產生了疑問，究竟那是什麼？和心肌梗塞有什麼分別？一旦出現主動脈剝離，是否必死無疑？有沒有預防主動脈剝離的方法呢？

三高人士是否特別容易出現主動脈剝離？症狀又是否人人相同？以下就由心臟科專科醫生陳麒尹為大家解釋有關主動脈剝離的種種問題（按圖👇👇👇）：

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主動脈剝離、心肌硬塞兩大分別

血管撕裂與血管閉塞，是主動脈剝離與心肌硬塞的最大分別，此外，前者徵兆會胸前一陣劇痛，蔓延肩背，後者則胸痛、胸痛、流泠汗。

主動脈剝離：

主動脈為人體最大、最重要的血管，負責接收離開心臟的血液，分支往不同器官，往上至腦部，往下則向腹部及下肢發展。

當血管內膜層受損，出現撕裂，阻擋血流，血液有機會通過撕裂進入血管內壁，或血管內肌肉層，形成假腔（False lumen），影響接收血液的器官，就可能導致主動脈剝離。一旦發生，死亡率可達至30%。而如果剝離位置是向心臟延伸，則會影響心包，令心包出血、心包填塞，甚至是冠狀動脈閉塞。

心肌硬塞：

心肌梗塞是心血管血流的「完全堵塞」，心臟失去血液就會缺氧，令心臟肌肉壞死，影響心臟功能，人就會昏倒，甚至猝死。

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主動脈剝離分類

主動脈剝離發病率，每年每10萬人，平均有2.6至3.5人出現主動脈剝離；而主動脈剝離又分為2類：

主動脈剝離（01製圖）

Type A：較常見，升主動脈（ascending aorta）出現撕裂，並可能延伸至腹部，死亡率較高

Type B：降主動脈（descending aorta）出現撕裂，並不涉及升主動脈，或可延伸至腹部

主動脈剝離高危人士

雖然主動脈剝離看似不太常見，但其實也有些人較為高危（按圖👇👇👇）：

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主動脈剝離症狀

主動脈剝離症狀會因發生位置不同，因而有所變動；當主動脈剝離接近心臟，其症狀就和心肌梗塞相似，或令人難以分辨。當主動脈剝離發生愈近心臟，就愈高危；而在腦部發生，或會腦中風；如發生在腎臟，就可能需終生洗腎。

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心肌梗塞症狀

當主動脈剝離出現位置，接近心臟，就會出現類似心肌梗塞的症狀，或令人難以分辨，因此如出現相關症狀，應盡快求醫。

▼心肌梗塞的7大前兆（按圖👇👇👇）：

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主動脈剝離治療

治療主動脈剝離，要視乎其類型而決定：

Type A：一般通過手術修補撕裂、假腔，利用管道修補主動脈，並可能會置換主動脈心瓣

Type B:：未必一定要馬上做手術，控制風險因素，例如控制三高，較常見的是控制血壓；或需要由血管科醫生評估是否需要安裝支架

心臟科專科醫生陳麒尹（由受訪者提供）

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