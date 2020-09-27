【月經失調】每小時換衞生巾或盆腔炎？量多不準4情況看健康+穴位

一般女生月經來時的生理週期大約是28天，前後多或少7天，都是在正常範圍內，而每次生理期長度約3~8天，但有些女生的週期不規則，可能少或多於21天，或生理期長度超過8天等。通常造成生理期不規則有很多可能的原因，例如過度節食與運動、服用避孕藥、營養不良、壓力大，或是吸煙、飲酒過量等不良習慣，甚至可能有多囊性卵巢症候群（Polycystic ovary syndrome，PCOS）。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼以下將介紹各種生理週期的常見症狀與可能成因：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 經痛有2種類型

經痛（也稱痛經）有2種類型：原發性經痛和續發性經痛，各由不同原因所致。原發性經痛最常見，其子宮等功能並無異常，通常是因為體內前列腺素（Prostaglandins）濃度過高，使子宮肌肉過度收縮而引發經痛。這類經痛在經前1~2天會開始痛與不適，持續幾天後就消失，也會隨著年齡增長而減緩，且在生過小孩後會改善許多。

繼發性經痛通常發生在中年或生產過的婦女身上，由於生殖器官（子宮等）病變而引起的，如子宮內膜異位（Endometriosis）和子宮肌瘤（Uterine fibroids），且會隨著時間愈感疼痛。這類經痛通常從月經來之前就會開始，到經期後仍感覺不適。

2. 經血流量過多

若您的經血流量多到幾乎每小時或半夜都需要更換衛生棉／條，且持續時間超過1週，可能是體內荷爾蒙失調，或服用具抗凝血效果的藥物（包含阿斯匹靈 Aspirin）等。此外，如骨盆腔發炎性疾病及銅製子宮內避孕器受感染等，也都可能導致經血流量過多，以及出現呼吸困難、虛弱、疲倦、臉色蒼白等症狀。

經痛（也稱痛經）有2種類型：原發性經痛和續發性經痛，各由不同原因所致。（《當你沉睡時》劇照）

▼經痛緩解3穴位（按圖看清👇👇👇）

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3. 月經遲遲不來

月經不來通常需要先檢測有無懷孕的可能，但若排除懷孕的可能性，通常可能是因為壓力過大、荷爾蒙失調、體重過輕，或是使用抗疤痕組織的藥物，也可能造成月經暫時失調。若超過3個月沒來也無懷孕，請及早就醫檢查，以免子宮或卵巢有病變卻不自知。

4. 異常出血

女性在懷孕後10~14天，若有一點點出血屬於正常，不必過度擔心，但若在非經期卻出血時，須特別留意喔！非生理期間異常出血的原因有許多，可能是子宮內部和周圍有問題，如長瘜肉、子宮內膜異位、子宮肌瘤等，或荷爾蒙失調、服用避孕藥以及性病（如衣原體Chlamydia和淋病Gonorrhea）所致。

由於婦科問題的成因通常較複雜，若有異狀最好儘早至婦產科檢查，以免延誤治療。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：女生必知！4月經症狀潛藏的健康危機】