【運動致心臟病發？】劇烈運動要小心 隨時引發心臟病

現代都市人，其實亦愈來愈着重自身健康，知道要適時做運動，既可以發泄情緒減輕壓力，又可以強身健體鍛鍊精神。不過做運動亦要量力而為，例如伍家謙一直熱愛運動，但有時候他做運動的強度甚高，又是不是件好事？心臟科專科醫生周志康醫生告訴大家，做運動都要量力而為，很多人在劇烈運動後心臟病發，隨時有生命危險。

做運動都要小心

做運動當然非常重要，但如果不適當運動，不單無助改善健康，更有機會危害身體。「做運動途中，或做運動後短時候內猝死人士，九成以上原因都與心臟疾病有關。」即使是專業運動員，都有這個風險。大部分運動時不幸猝死人士，都因為選擇了不適合的運動，最終導致不幸事件發生。

周志康醫生表示很多人在劇烈運動後心臟病發，隨時有生命危險。

40歲以下同樣有心臟病風險

伍家謙想說自己大約40歲，正值壯年應該可以安心，但原來同樣有危機。「40歲以上人士，如果出現猝死，通常都與心血管疾病有關，而40歲以下就多數是先天性心臟病。」先天性心臟病例如長QT綜合症（Long QT syndrome）或心肌肥厚，都會增加猝死的風險。至於挑選運動方面，醫生推介大家做一些時間較長的中強度帶氧運動，例如跑步、游水、踩單車都是不錯的選擇。「過多或過少的運動，其實都達不到改善健康的目標，我們通常以心跳作為指標。」

醫生指目標心跳的百分之五十至百分之八十五，是一個理想的水平，對鍛鍊心肺功能有很大幫助，而根據世衞建議，一個星期應該做不少於150分鐘的中強度帶氧運動，或者不少於75分鐘的高強度帶氧運動。運動重要，但如果本身患有心臟病，又是否適合做運動？醫生建議最好根據自身狀況選擇，做一些急步行、游水、踩單車等運動會比較適合。如果做運動時感到不舒服，應該立即停止，如果仍然感到不適，就要盡快看醫生。

飲食直接影響心臟健康

除了運動，飲食當然亦是非常重要的一環，都市人的飲食習慣通常都不太健康，所以非常容易導致健康問題。周志康醫生：「研究顯示，香港有四分一的成年人有脂肪肝問題，而脂肪肝的主要成因都與糖尿和膽固醇有關，糖尿和膽固醇高亦正是心血管病的成因，所以如果不幸患有脂肪肝，通常較易患心血管疾病。」

如果做運動時感到不舒服，應該立即停止。

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*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有相關健康問題，請向你的家庭醫生查詢。