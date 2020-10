【乳癌】乳房造影多久檢查一次？自我檢查勿忽略腋下淋巴區

乳癌可以透過乳房造影正確檢查,不過民眾平時也可以養成自我檢查習慣。乳癌是多地女性癌症的第一位,台灣每年有逾萬位的女性罹患乳癌,除了定期乳房造影檢查(又稱乳房攝影檢查),如果女性能熟悉自己的乳房形態,並於每月經期結束一週內自我檢查,正確地執行乳房自我檢查,也能增加乳癌早期發現、早期治療的機會,提高乳癌的治癒率。

多久檢查一次乳房造影? 45歲以上每年檢查一次

依美國癌症協會的建議,45歲以上的女性每年進行乳房檢查一次。目前,台灣國健署有補助45歲至69歲女性,每兩年做一次乳房造影檢查服務,若二等親內有乳癌的家族史,則可以提早到40歲開始檢查。而一般女性可於經期結束一週內自我檢查,觀察乳房是否有變化,而停經婦女也別忽略自我檢查。

什麼時候檢查最適合? 月經後一週內檢查最準

經期後一週內是乳房檢查的最佳時機。根據《patient》,Carol Cooper醫師表示,「在月經來臨之際,乳房的感覺是非常不同的,了解自己的乳房狀態是一件很重要的事。」這是因為乳腺組織在經期前受到荷爾蒙的變化,所以常感到乳房漲痛、變硬的現象,若在此時檢查容易摸到小硬塊,建議檢查應選擇在經期後較合適。

自我檢查應注意什麼? 不能忽略腋下淋巴區

想到乳癌的症狀,大多數人可能會聯想到腫塊。但事實上,乳癌可能以多種不同的樣貌出現。Carol Cooper醫師指出,自我檢查時,除了腫塊,你還需要注意乳房外觀是否有對稱或異常,比如乳房不尋常的發紅、顏色或輪廓的變化、乳頭附近是否有皮疹、凹陷、增厚或周圍隆起的區域,或是不正常分泌物或出血,這些不尋常的症狀可能就是潛在的疾病徵兆,與經期前後無關。特別是乳房組織延伸到腋窩和鎖骨之處,檢查時也別忘了要檢查腋下淋巴區域。

乳房變化不等於癌症 定期乳房檢查仍重要

如果出現上述變化,並不一定意味著你得了乳癌。Carol Cooper提到,大多數變化不是癌症,且乳房變化可能有多種原因,其中大多數並不嚴重。不過,若有任何上述症狀,應立即讓醫生判斷。

男女都可能得乳癌 及早治療、勿諱疾忌醫

儘管乳癌主要是女性疾病,男性也可能會有,但非常少見。因此,不論男性、女性的乳癌,千萬不要疏忽檢查和治療,女性朋友若能每個月養成經期後一週自我檢查,45歲以上養成每年定期檢查的習慣,能夠增加乳癌早期發現、早期治療的機會,提高乳癌的治癒率。

