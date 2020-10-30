【流感疫苗】吳宗憲打流感針暈眩3天　頭暈9大原因中風心臟病警號

打流感疫苗後出現不良反應或死亡個案，在韓國及台灣出現，引起關注。台灣藝人吳宗憲注射流感疫苗後則出現暈眩，他開直播表示打流感疫苗後暈眩了3、4天。台灣醫生則指提醒症狀可能是中風。頭暈別以為小事，有機會是中風或心臟病警號！

吳宗憲日前（10月26日）直播時表示，自己是第一次打流感針，打流感針後持續3、4天出現暈眩。

▼吳宗憲注射流感疫苗後頭暈眼花的情況（按圖👇👇👇）：

相關文章：吳宗憲打流感針後現不良反應 台醫生警告：快去急症室不是玩直播

前台大感染科醫師孔祥琪在社交網站提醒，「如果3~4天都嚴重暈眩，要很小心會不會是中風，因為這種暈眩通常不太會改善。」他建議吳宗憲：「應該趕快去就診，而不是直播啦。」他又指，暈眩和流感疫苗有關的機率應該不大。

▼同場加映：注射流感疫苗後有不良反應？哪些是常見，哪些不尋常應該盡快求醫？（按圖👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

頭暈不適，不少人不當一回事，之後無事，就不再理會。但頭暈背後是什麼原因？

頭暈或因中風、心臟問題

睡眠和休息不足、缺乏運動、缺水或劇烈運動等，也會使血壓於短時間內驟然下降，補足水分和休息後血壓會上升至正常水平，就不再頭暈；頭暈亦有可能是中風或心臟病等疾大病所致，不能掉以輕心！

神經外科專科醫生黃秉康表示，頭暈可分2種。

▼頭暈反映什麼？（按圖👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

一. 【眩暈】

感到天旋地轉，周遭事物在晃動，彷如「圍著自己轉」

常見的可能成因：

1. 中風

腦幹、小腦、神經細胞或受影響而導致頭暈。如果更伴隨嘔吐或頭痛症狀，中風風險較高。

2. 腦瘤

腫瘤壓迫到腦神經以致頭暈。

3. 免疫系統疾病

如紅斑狼瘡與類風濕關節。

4. 流行性感冒

過濾性病毒會入侵內耳神經，或會造成頭暈。

5. 耳水不平衡

耳朵由三部分組成，分別是外耳、中耳及內耳。若內耳系統受影響，便可能出眩暈感覺。

6. 長者機能退化

身體機能開始退化，內耳的感應每況愈下

當心臟出現狀況時，損秏心臟泵血機能到全身，導致腦部血液不足，亦會造成頭暈。（andreilazarev/unsplash）

二. 【頭暈】

感到頭重腳輕、腳步浮浮、「輕飄飄」、手腳難以協調、平衡困難

常見的可能成因：

1. 血壓低

當低血壓時，血液供應不足使大腦的氧分及營養不足，可造成頭暈。

美國心臟協會正常血壓指標：上壓低於130 / 下壓低於80 mmHg

2. 血糖低

血液中的葡萄糖濃度（血糖）低於水平，可使人感疲乏和眼睏，甚至頭暈。

衛生署正常血糖指標：



空肚時的正常血糖值是 4-7mmoI/L ，餐後二小時的血糖值則為 8-10mmoI/L（每人的血糖指標不同，需由醫生根據個別病情而作出決定）

3. 心臟病

當心臟出現狀況時，損秏心臟泵血機能到全身，導致腦部血液不足，亦會造成頭暈，如心臟梗塞、心律不正等。除頭暈以外，同時出現心口痛、冒冷汗要多加留意！

如果持續出現頭暈不適，應盡快求醫，切勿延誤就醫！

相關文章：【暈車浪】腎虛脾胃弱多食肥膩嘢都有關！記實止暈4大穴+揀位貼