【喉嚨痛】扁桃腺發炎或因胃酸倒流　4情況可切掉術後聲沙唔食得?

「醫生啊，我好像感冒了，可是這次喉嚨怎麼那麼痛，痛到東西都吃不太下了...」26 歲的小蒨在科技公司上班，這次因為喉嚨痛到不行，來耳鼻喉科門診。 「陳醫生，我會不會跟上次一樣是流感啊？」因為距離上一次得流感才三個月，她看起來很擔心。「這一次除了喉嚨痛，有其他症狀嗎？咳嗽還是流鼻水？」我先請她放輕鬆，一邊了解她的狀況。「沒有咳嗽流鼻水，但是我覺得好像快要發燒了，今天只好先跟公司請假……」因為新冠肺炎疫情，許多公司都有生病或發燒就得在家休息的規定。 我請她嘴巴打開，第一眼就看到腫到不行而且帶有白白斑塊的那兩顆東西。我用內視鏡把這個發現照下來，她看到畫面之後驚呼：「天啊！這也太可怕了吧！.....」我又迅速地檢查其他地方，沒有發現異狀。「這次不是一般的感冒喔！」我指著螢幕上的畫面，「這個是妳的扁桃腺，兩邊都發炎得很厲害，而且化膿了，應該很痛吧？辛苦妳了……」

重點寫前面：扁桃腺發炎很常見，但以下幾種狀況要小心！大多數扁桃腺發炎經過藥物治療就會痊癒，但如果出現持續發燒、吞嚥困難、呼吸不順、脖子腫起來，就要儘快就醫！成人的扁桃腺如果反覆發炎，或是某些特殊狀況，把扁桃腺摘除會讓您更健康！

扁桃腺有「四種」您可能不知道！

從小到大，大家應該都聽過鼎鼎大名的「扁桃腺」，您可能對他有點熟，又不是很熟。例如，您知道扁桃腺其實有四種嗎？讓我來跟您簡單介紹一下。

扁桃腺（tonsil）是一群淋巴組織的聚集，存在於上呼吸道的四個地方，除了大多數人認知的顎扁桃腺（palatine tonsil），還有咽扁桃腺（pharyngeal tonsil，也稱為腺樣體，adenoid）、咽鼓管扁桃腺（tubal tonsil）、舌扁桃腺（lingual tonsil），這四種淋巴組織形成一個環狀構造，稱為魏氏環（Walderyer's ring），保護我們的上呼吸道。

扁桃腺有四種（照護線上授權使用）

扁桃腺是一種淋巴組織，在我們發育過程，尤其是五歲前，是保護我們上呼吸道的一個重要守門員，位於第一線幫助小孩抵抗外來的病毒和細菌，它的功能會隨著年紀被其他免疫器官取代。

在本文當中提到的扁桃腺，指的是顎扁桃腺。扁桃腺裡有許許多多的凹窩，除了食物殘渣或喉嚨的分泌物可能堆積在內，喉嚨的細菌也喜歡住在這些天然的洞穴中，當抵抗力不夠的時候就跑出來作亂。

▼什麽原因令扁桃腺發炎？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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扁桃腺為什麼會發炎？

造成大人扁桃腺常常發炎的原因可以大概分成兩大類，一類是「病菌感染」，一類是「慢性發炎」。

病菌的部分，有許多病毒會造成扁桃腺發炎，例如腺病毒（adenovirus）、EB病毒（Epstein-Barr virus）、腸病毒、皰疹病毒…等等，大多數病毒沒有特效藥，好在靠我們自身的抵抗力就能把它們清除了。

不過，若是細菌引起的扁桃腺發炎，就需要小心處理。最常引起扁桃腺發炎的細菌叫做「A型鏈球菌」（Group A Streptococcus，GAS），它是一隻愛亂跑的細菌，除了喉嚨，還可能造成心臟瓣膜感染、腎臟發炎、皮膚疹子（猩紅熱）、關節炎，或是常見的中耳炎、鼻竇炎……等等。

除了這些常見病菌外，還有一些原因會造成扁桃腺慢性發炎，例如胃食道逆流（又稱胃酸倒流）、氣喘、鼻涕倒流……等等。

扁桃腺發炎怎麼辦？

多數人從小到大都曾經歷過扁桃腺發炎，如果是「急性」扁桃腺發炎，大多不難治療，只要使用適當的藥物（止痛藥或抗生素）即可痊癒，有時醫生也會開立含止痛效果的口腔噴劑，幫助您的喉嚨在生病過程中較不痛、進食比較順利。

如果扁桃腺有化膿，耳鼻喉科醫生還可利用特殊器械，來幫助清除這些帶有細菌的膿液，加快黏膜修復。

如果醫生判斷扁桃腺發炎是細菌引起，會使用適當的抗生素治療，這樣除了可以加快改善症狀，還能降低傳染力、減少併發症（例如扁桃腺周圍膿瘍、猩紅熱…等等）。

有另一群人，他們的扁桃腺發炎常常拖很久才好，如果連續三個月以上的扁桃腺感染或發炎，就稱為「慢性」扁桃腺發炎。而這些人當中，有些人更辛苦，每隔一兩個月就喉嚨痛，吃一段時間的抗生素就好，但一停藥沒多久又復發，因此成為診所或醫院的老客。

慢性扁桃腺發炎經常復發怎麼辦？

如果已經進展到慢性扁桃腺發炎，這些病菌就像釘子戶，住在扁桃腺裡不太想搬走了，因此吃藥物的效果就可能打折扣。要解決慢性扁桃腺發炎，可以考慮把這個住滿病菌的房子給拆了，也因此，您會聽到有些人要把扁桃腺拿掉，這就是其中一個原因。

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扁桃腺發炎除了吃藥，我還能做什麼嗎？

多喝水：若沒特殊限制，建議您少量多次、一天至少喝2000到3000cc的水分。

冰涼飲食：如果喉嚨真的痛到影響吞嚥，可以吃點冰涼的食物（例如雪糕、凍乳酪、布甸、蜂蜜……等等）。當然，不建議吃太硬或太辣的食物。

注意環境濕度：避免環境太乾燥，如果在冷氣房建議掛一條微濕的浴巾，或是洗澡時在浴室待久一點，吸點蒸氣會讓喉嚨感覺較舒服。

不抽煙、不喝酒：煙酒都會加重喉嚨發炎的情形。

更換牙刷：口腔或喉嚨的病菌可能附著在牙刷上，建議扁桃腺發炎的您更換新的牙刷，減少進入口腔的病菌量。

喉嚨痛太痛苦了，現在就可以把扁桃腺拿掉嗎？

曾遇過病人這麼問：「扁桃腺又發炎了，好煩啊！現在就可以把它切掉嗎？」

其實，扁桃腺如果正在發炎，是不適合手術的，因為除了手術時出血量增加，術後也可能因為感染造成傷口癒合不好，需要多承受好幾天的喉嚨痛和進食困難。

不過，醫學上的確有考慮在扁桃腺急性發炎的時候把扁桃腺摘除的案例（例如因為扁桃腺周圍膿瘍造成呼吸道阻塞），但難度比起一般扁桃腺手術高出許多，臨床上並不多見。

這些不是單純扁桃腺發炎！您需要特別注意的狀況

如果您的喉嚨痛或扁桃腺發炎已經出現下面這些狀況，就要小心案情不單純，需要進一步處理：

呼吸困難、持續吞嚥困難：小心扁桃腺周圍膿瘍、急性會厭炎，這些都有致命危險。

脖子腫起來：要小心扁桃腺的感染已經往下延伸到頸部，變成深頸部感染，這是一種可能需要開刀的併發症。

打呼、睡眠呼吸中止、白天嗜睡：可能有阻塞性睡眠呼吸中止症，長期下來會增加心血管疾病的風險。

▼常常扁桃腺發炎需要開刀嗎？👇👇👇

我常常扁桃腺發炎，需要開刀嗎？

下列狀況會考慮開刀把扁桃腺拿掉：

慢性扁桃腺發炎：這是開刀最常見的原因。一年發作七次、連續兩年每年發作五次、或連續三年每年發作三次，就達到手術的標準。

打呼合併睡眠呼吸中止症（又稱睡眠窒息症）：摘除扁桃腺可以讓上呼吸道更加通暢，降低呼吸中止的風險。

懷疑扁桃腺腫瘤：如果扁桃腺有一側特別腫大，要懷疑扁桃腺長惡性腫瘤的可能。

口臭：扁桃腺常常發炎或卡分泌物（扁桃腺結石）而引起口臭，若已經排除牙齒的問題或胃酸倒流，可以考慮切除扁桃腺。

關於扁桃腺手術的常見迷思

迷思一：扁桃腺拿掉後，會不會讓我的免疫力下降？

解惑：不會！開完刀會讓您更健康！如果您的醫生已經建議您把扁桃腺拿掉，表示已經評估過手術對您的幫助遠大於後遺症。根據台灣的研究，成人接受扁桃腺切除手術後一年，因為上呼吸道感染而需要看醫生的次數減少了（從平均一年7次降到4次左右）。

其實不難想像，當慢性感染源移除了，因此可以少吃抗生素或止痛藥；呼吸道暢通了，打呼減少、睡眠變好了，自然較不容易生病。

迷思二：開完刀會不會聲音沙啞啊？

解惑：扁桃腺跟嗓音是沒有直接相關的，所以不用擔心手術後會不會因此「失聲」了。不過因為手術需要全身麻醉，過程會插管，拔管之後可能因為聲帶稍微腫脹而有暫時的沙啞，但通常很快就恢復了，請您別擔心。

迷思三：聽說開完刀要很久才能吃東西，好可怕？

解惑：每個人對疼痛的耐受度都不同，一般來說，接受扁桃腺切除手術後的前兩三天會因為傷口疼痛影響進食，但搭配適當止痛藥，多數人在一週後就能慢慢恢復。目前也有一些手術器械能降低手術中對傷口造成的高溫，可以減少術後的疼痛。

迷思四：一定要全身麻醉嗎？

解惑：以前的確有局部麻醉下做手術，但過程中的流血量較難控制，還有吸入血塊而嗆到的風險，所以現在手術幾乎都在全身麻醉下進行，較為安全。

我每次感冒都是從喉嚨開始痛，平常可以做什麼來保養喉嚨嗎？

勤洗手、正確洗手：吃飯前後或碰觸嘴巴前後要洗手，避免病從口入。每次要用「內外夾攻大力腕」的口訣，至少搓洗20秒以上。

食物要煮熟：許多病菌（例如A型鏈球菌）可能藉由食物傳播，這些群聚事件在外國都曾經被報導過。建議食物盡量煮熟（特別是家中有成員感冒時），減少被傳染的機會。

疫苗：每年施打流感疫苗，減少嚴重感冒的機會。而目前針對Ａ型鏈球菌的疫苗還在研究中，希望未來有安全且有效的結果。

蜂蜜、檸檬、生薑：曾經有研究指出這些成分可以改善喉嚨痛，但並不是每種成分都適合您，重點還是感冒期間多補充溫水。

希望看完本文後，能讓您對扁桃腺的認識更加深入。扁桃腺發炎並不少見，當聽到醫生跟您說這個疾病也別太擔心，只要好好配合醫生調整生活作息、適當用藥，就能擺脫喉嚨帶給您的困擾。

最後，祝福您的喉嚨常保健康喔！

參考資料： 1. Chung SD, et al. Decreased clinic visits for acute respiratory infections following an adult tonsillectomy: A population-based study. Am J Otolaryngol. 2017 Jul - Aug;38(4):488-491. 2. Uptodate: Tonsillectomy in adults: Indications 3. Windfuhr JP, et al. Clinical practice guideline: tonsillitis I. Diagnostics and nonsurgical management. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Apr;273(4):973-87.

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：這次感冒喉嚨超痛！擊退扁桃腺發炎（大人篇）】