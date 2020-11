【喉嚨痛】扁桃腺發炎或因胃酸倒流　4情況可切掉術後聲沙唔食得?

重點寫前面:扁桃腺發炎很常見,但以下幾種狀況要小心!大多數扁桃腺發炎經過藥物治療就會痊癒,但如果出現持續發燒、吞嚥困難、呼吸不順、脖子腫起來,就要儘快就醫!成人的扁桃腺如果反覆發炎,或是某些特殊狀況,把扁桃腺摘除會讓您更健康!

扁桃腺有「四種」您可能不知道!

從小到大,大家應該都聽過鼎鼎大名的「扁桃腺」,您可能對他有點熟,又不是很熟。例如,您知道扁桃腺其實有四種嗎?讓我來跟您簡單介紹一下。

扁桃腺(tonsil)是一群淋巴組織的聚集,存在於上呼吸道的四個地方,除了大多數人認知的顎扁桃腺(palatine tonsil),還有咽扁桃腺(pharyngeal tonsil,也稱為腺樣體,adenoid)、咽鼓管扁桃腺(tubal tonsil)、舌扁桃腺(lingual tonsil),這四種淋巴組織形成一個環狀構造,稱為魏氏環(Walderyer's ring),保護我們的上呼吸道。

扁桃腺是一種淋巴組織,在我們發育過程,尤其是五歲前,是保護我們上呼吸道的一個重要守門員,位於第一線幫助小孩抵抗外來的病毒和細菌,它的功能會隨著年紀被其他免疫器官取代。

在本文當中提到的扁桃腺,指的是顎扁桃腺。扁桃腺裡有許許多多的凹窩,除了食物殘渣或喉嚨的分泌物可能堆積在內,喉嚨的細菌也喜歡住在這些天然的洞穴中,當抵抗力不夠的時候就跑出來作亂。

扁桃腺為什麼會發炎?

造成大人扁桃腺常常發炎的原因可以大概分成兩大類,一類是「病菌感染」,一類是「慢性發炎」。

病菌的部分,有許多病毒會造成扁桃腺發炎,例如腺病毒(adenovirus)、EB病毒(Epstein-Barr virus)、腸病毒、皰疹病毒…等等,大多數病毒沒有特效藥,好在靠我們自身的抵抗力就能把它們清除了。

不過,若是細菌引起的扁桃腺發炎,就需要小心處理。最常引起扁桃腺發炎的細菌叫做「A型鏈球菌」(Group A Streptococcus,GAS),它是一隻愛亂跑的細菌,除了喉嚨,還可能造成心臟瓣膜感染、腎臟發炎、皮膚疹子(猩紅熱)、關節炎,或是常見的中耳炎、鼻竇炎……等等。

除了這些常見病菌外,還有一些原因會造成扁桃腺慢性發炎,例如胃食道逆流(又稱胃酸倒流)、氣喘、鼻涕倒流……等等。

扁桃腺發炎怎麼辦?

多數人從小到大都曾經歷過扁桃腺發炎,如果是「急性」扁桃腺發炎,大多不難治療,只要使用適當的藥物(止痛藥或抗生素)即可痊癒,有時醫生也會開立含止痛效果的口腔噴劑,幫助您的喉嚨在生病過程中較不痛、進食比較順利。

如果扁桃腺有化膿,耳鼻喉科醫生還可利用特殊器械,來幫助清除這些帶有細菌的膿液,加快黏膜修復。

如果醫生判斷扁桃腺發炎是細菌引起,會使用適當的抗生素治療,這樣除了可以加快改善症狀,還能降低傳染力、減少併發症(例如扁桃腺周圍膿瘍、猩紅熱…等等)。

有另一群人,他們的扁桃腺發炎常常拖很久才好,如果連續三個月以上的扁桃腺感染或發炎,就稱為「慢性」扁桃腺發炎。而這些人當中,有些人更辛苦,每隔一兩個月就喉嚨痛,吃一段時間的抗生素就好,但一停藥沒多久又復發,因此成為診所或醫院的老客。

慢性扁桃腺發炎經常復發怎麼辦?

如果已經進展到慢性扁桃腺發炎,這些病菌就像釘子戶,住在扁桃腺裡不太想搬走了,因此吃藥物的效果就可能打折扣。要解決慢性扁桃腺發炎,可以考慮把這個住滿病菌的房子給拆了,也因此,您會聽到有些人要把扁桃腺拿掉,這就是其中一個原因。

扁桃腺發炎除了吃藥,我還能做什麼嗎?

多喝水:若沒特殊限制,建議您少量多次、一天至少喝2000到3000cc的水分。

冰涼飲食:如果喉嚨真的痛到影響吞嚥,可以吃點冰涼的食物(例如雪糕、凍乳酪、布甸、蜂蜜……等等)。當然,不建議吃太硬或太辣的食物。

注意環境濕度:避免環境太乾燥,如果在冷氣房建議掛一條微濕的浴巾,或是洗澡時在浴室待久一點,吸點蒸氣會讓喉嚨感覺較舒服。

不抽煙、不喝酒:煙酒都會加重喉嚨發炎的情形。

更換牙刷:口腔或喉嚨的病菌可能附著在牙刷上,建議扁桃腺發炎的您更換新的牙刷,減少進入口腔的病菌量。

喉嚨痛太痛苦了,現在就可以把扁桃腺拿掉嗎?

曾遇過病人這麼問:「扁桃腺又發炎了,好煩啊!現在就可以把它切掉嗎?」

其實,扁桃腺如果正在發炎,是不適合手術的,因為除了手術時出血量增加,術後也可能因為感染造成傷口癒合不好,需要多承受好幾天的喉嚨痛和進食困難。

不過,醫學上的確有考慮在扁桃腺急性發炎的時候把扁桃腺摘除的案例(例如因為扁桃腺周圍膿瘍造成呼吸道阻塞),但難度比起一般扁桃腺手術高出許多,臨床上並不多見。

這些不是單純扁桃腺發炎!您需要特別注意的狀況

如果您的喉嚨痛或扁桃腺發炎已經出現下面這些狀況,就要小心案情不單純,需要進一步處理:

呼吸困難、持續吞嚥困難:小心扁桃腺周圍膿瘍、急性會厭炎,這些都有致命危險。

脖子腫起來:要小心扁桃腺的感染已經往下延伸到頸部,變成深頸部感染,這是一種可能需要開刀的併發症。

打呼、睡眠呼吸中止、白天嗜睡:可能有阻塞性睡眠呼吸中止症,長期下來會增加心血管疾病的風險。

我常常扁桃腺發炎,需要開刀嗎?

下列狀況會考慮開刀把扁桃腺拿掉:

慢性扁桃腺發炎:這是開刀最常見的原因。一年發作七次、連續兩年每年發作五次、或連續三年每年發作三次,就達到手術的標準。

打呼合併睡眠呼吸中止症(又稱睡眠窒息症):摘除扁桃腺可以讓上呼吸道更加通暢,降低呼吸中止的風險。

懷疑扁桃腺腫瘤:如果扁桃腺有一側特別腫大,要懷疑扁桃腺長惡性腫瘤的可能。

口臭:扁桃腺常常發炎或卡分泌物(扁桃腺結石)而引起口臭,若已經排除牙齒的問題或胃酸倒流,可以考慮切除扁桃腺。

關於扁桃腺手術的常見迷思

迷思一:扁桃腺拿掉後,會不會讓我的免疫力下降?

解惑:不會!開完刀會讓您更健康!如果您的醫生已經建議您把扁桃腺拿掉,表示已經評估過手術對您的幫助遠大於後遺症。根據台灣的研究,成人接受扁桃腺切除手術後一年,因為上呼吸道感染而需要看醫生的次數減少了(從平均一年7次降到4次左右)。

其實不難想像,當慢性感染源移除了,因此可以少吃抗生素或止痛藥;呼吸道暢通了,打呼減少、睡眠變好了,自然較不容易生病。

迷思二:開完刀會不會聲音沙啞啊?

解惑:扁桃腺跟嗓音是沒有直接相關的,所以不用擔心手術後會不會因此「失聲」了。不過因為手術需要全身麻醉,過程會插管,拔管之後可能因為聲帶稍微腫脹而有暫時的沙啞,但通常很快就恢復了,請您別擔心。

迷思三:聽說開完刀要很久才能吃東西,好可怕?

解惑:每個人對疼痛的耐受度都不同,一般來說,接受扁桃腺切除手術後的前兩三天會因為傷口疼痛影響進食,但搭配適當止痛藥,多數人在一週後就能慢慢恢復。目前也有一些手術器械能降低手術中對傷口造成的高溫,可以減少術後的疼痛。

迷思四:一定要全身麻醉嗎?

解惑:以前的確有局部麻醉下做手術,但過程中的流血量較難控制,還有吸入血塊而嗆到的風險,所以現在手術幾乎都在全身麻醉下進行,較為安全。

我每次感冒都是從喉嚨開始痛,平常可以做什麼來保養喉嚨嗎?

勤洗手、正確洗手:吃飯前後或碰觸嘴巴前後要洗手,避免病從口入。每次要用「內外夾攻大力腕」的口訣,至少搓洗20秒以上。

食物要煮熟:許多病菌(例如A型鏈球菌)可能藉由食物傳播,這些群聚事件在外國都曾經被報導過。建議食物盡量煮熟(特別是家中有成員感冒時),減少被傳染的機會。

疫苗:每年施打流感疫苗,減少嚴重感冒的機會。而目前針對A型鏈球菌的疫苗還在研究中,希望未來有安全且有效的結果。

蜂蜜、檸檬、生薑:曾經有研究指出這些成分可以改善喉嚨痛,但並不是每種成分都適合您,重點還是感冒期間多補充溫水。

希望看完本文後,能讓您對扁桃腺的認識更加深入。扁桃腺發炎並不少見,當聽到醫生跟您說這個疾病也別太擔心,只要好好配合醫生調整生活作息、適當用藥,就能擺脫喉嚨帶給您的困擾。

最後,祝福您的喉嚨常保健康喔!

