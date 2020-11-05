肥媽老公肺腺癌逝世　久咳胸痛8大症狀多吃洋葱4種蔬菜助抗癌

肥媽老公Rick因肺腺癌逝世，肥媽凌晨透過社交網公布老公Rick離世的消息，上載與丈夫的合照並留言：「My love my man RIP .see you in heaven，親愛的老公安息。」肥媽老公Rick於2017年確診患上末期肺腺癌，抗癌3年離世。 肺腺癌有「無聲癌症」的稱號，是肺癌一種，初期難察覺，當出現症狀時，往往已經是第三或四期。究竟哪些人是肺腺癌的高危人士？又有沒有減低風險方法？

肥媽老公Rick因肺腺癌逝世。（肥媽 Maria cordero Facebook截圖）

肥媽老公Rick於2017年確診患上末期肺腺癌，經常要出入醫院，2019年1月至9月期間更留院6次，肥媽曾透露醫藥費已超過600萬元。今年8月，肥媽老公Rick因肺炎與血管閉塞需留醫，肥媽當時曾在社交網站上載老公入院影片，更搬到病房全天候照顧老公，惟最終仍不敵癌魔。究竟肺腺癌有幾可怕？

▼ 肥媽老公之外，因肺腺癌逝世還有哪些名人？（按圖 👇👇👇）

肺腺癌是什麼？

《香港癌症基金會》資料顯示，肺腺癌（Lung Adenocarcinoma）為非小細胞肺癌（Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC）是肺癌的一種。肺癌主要按癌細胞的大小，分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」兩大類；前者的癌細胞體積較細小、後者的癌細胞相對較大，由氣管內壁分泌黏液的細胞變異引致，病例有增加的趨勢。

▼ 肺腺癌知多啲（按圖 👇👇👇）

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肺腺癌症狀

肺腺癌的症狀一般難以察覺，或會出現骨痛、頭痛，如久咳不癒、痰中帶血、氣促、胸口痛、體重下降、頸部淋巴腺脹大等，就應盡早求醫。

▼ 常見肺癌症狀（按圖 👇👇👇）

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肺腺癌高危人士

肺腺癌主要患者為吸煙人士或已戒煙人士，同時亦是非吸煙者患的最常見肺癌。美國癌症協會資料指出，女性患者較男性多。而相較其他肺癌，肺腺癌亦較多見於年輕人。

《香港綜合腫瘤中心》資料指，在肺癌患者中，有接近80％為「非小細胞肺癌」患者，當中有5％屬「間變性淋巴瘤激酶」（ALK）基因變異的肺腺癌，並以非吸煙的年輕女性居多。此外，空氣污染亦有可能致癌。長期逗留在空氣不流通的室內，空調內的氡氣會釋放幅射長期吸入容易引致肺部細胞變異，造成癌症。

肺腺癌存活率？

肺腺癌由於難以察覺，因此其死亡率亦較高。《香港防癌會》資料指出，若非小細胞肺癌在未擴散至其他部位前被確認 ( 即第一期 )， 患者的 5 年存活率大約為30%。不過，僅少數肺癌能在初期被發現，一般肺癌被發現時，已屬晚期 ( 即第三至四期 )。

肺腺癌治療方法？

第一期：可用手術切除，其後或會用化學治療跟進；有時可能在在手術或放射治療前用化療

第二期：有時可用手術切除，如患者不宜動手術，可改用放射治療。手術後可以化療跟進，降低復發的風險

第三期：較常見的治療方法是先切除體積較大的癌塊，再進行化療或放射治療

第四期：一般用化療或放射治療來控制症狀和維持生活質素，亦有個別肺癌細胞類型可用專門的標靶藥來治理

▼ 肺腺癌為肺癌的一種，其預防方式和肺癌相若（按圖 👇👇👇）

避免吸煙和吸入他人的二手煙，可有助預防肺癌。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那麼患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚，因這仍可令你獲得戒煙成功所帶來的各種好處。此外，在日常生活中，你亦應避免吸入過多油煙。

▼ 同場加映：曾在哈佛醫學院做研究的日本醫師高橋弘，根據多年的經驗，歸納出一套「抗癌蔬菜湯」。究竟抗癌蔬菜湯有邊幾種蔬菜？（按圖 👇👇👇）

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