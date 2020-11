肥媽老公肺腺癌逝世　久咳胸痛8大症狀多吃洋葱4種蔬菜助抗癌

肥媽老公Rick因肺腺癌逝世,肥媽凌晨透過社交網公布老公Rick離世的消息,上載與丈夫的合照並留言:「My love my man RIP .see you in heaven,親愛的老公安息。」肥媽老公Rick於2017年確診患上末期肺腺癌,抗癌3年離世。

肺腺癌有「無聲癌症」的稱號,是肺癌一種,初期難察覺,當出現症狀時,往往已經是第三或四期。究竟哪些人是肺腺癌的高危人士?又有沒有減低風險方法?