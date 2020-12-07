【腦癌】張竹君丈夫腦癌逝世　頭痛失平衡10先兆腦瘤可致中風失禁

癌症是香港頭號殺手，報道指衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生的丈夫因腦癌（惡性腫瘤）辭世。腦癌和腦瘤是否相同？腦瘤病徵及成因是什麼？及早瞭解患腦瘤的高風險因素，留意患病先兆，有助及早求醫治療。

報道指張竹君丈夫於12日7日早上因腦癌離世，據消息稱，張竹君丈夫2019年確診腦癌後，接受多次手術，在威院的深切治療部接受治療，至12日6日早上不治。

消息指，張竹君醫生的丈夫在12月6日因腦癌辭世。(羅君豪攝)

相關文章：消息：張竹君丈夫不敵癌魔離世

陳淑莊也曾患腦腫瘤

2019年時任立法會議員的陳淑莊，也曾因腦部出現腫瘤需進行手術。雖然「腦腫瘤」驟聽下十分駭人，但也分良性及惡性，及早發現接受治療可提升痊癒率，大家要多認識腦腫瘤，並關注身體任何不適症狀。

▼曾患腦腫瘤的名人有哪些？（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

腦瘤五大須知

1. 腦瘤是什麼？

腦部約分為大腦、小腦和腦幹，而大腦扮演人體機能總指揮，由兩個橢圓形半球組成，每個半球有四個組成部分，包括額葉、頂葉、顳葉及枕葉，各自控制身體不同的機能。當局部腦組織發生不正常的分裂增殖，會形成瘤塊，出現腦腫瘤。

2. 腦瘤等於患腦癌？

據香港防癌會，腦癌並非常見癌症，每年新症維持約200多宗。為什麼有些患者進行「開刀」手術後便痊癒，部分患者則會不斷復發，甚至奪去性命？其實腦瘤只是一種統稱，可分為不同種類的腦瘤，嚴重程度亦不一。腦瘤有機會是良性腫瘤，也有可能是惡性腫瘤（即俗稱腦癌）。

●良性腫瘤：生長較緩慢，極少擴散，一般沒有太大健康威脅

●惡性腫瘤：生長速度快很多，會侵害及壓迫附近的正常腦組織，影響腦部及身體功能，甚至危害生命

腦部空間有限，當空間被腦瘤佔據，便會壓迫正常腦組織，影響腦部各項功能，即使是良性腦瘤也不能掉以輕心。

3. 腦瘤的高風險因素是什麼？

腦腫瘤的成因至今未明，惟少數病例相信與先天性、遺傳或化學因素有關。以下的高風險因素或會增加患上腦腫瘤的機會：

▼患腦瘤高風險因素：（按圖 👇👇👇）

4. 腦瘤常見症狀包括頭痛、失平衡

腦瘤先兆一般難以察覺，有部分患者更是毫無徵狀，往往在身體檢查時，或症狀發展得和中風相似，例如手腳無力、言語混亂、臉歪嘴斜才感到異常。

再者，腦部不同位置負責不同的功能，所以徵狀都與腫瘤位置、性質及大小有直接關係。舉例而言，良性腦瘤長在運動區附近，有機會壓迫到掌管運動的腦區而造成患者肢體無力，手腳無法活動。又或腦瘤長在腦下垂體，可能會影響內分泌，使女性的月經失調。

▼腦瘤常見症狀：（按圖 👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

4. 腦瘤可引致中風？

腦部是十分重要的器官，腦瘤可引致不同併發症，影響大腦認知及記憶力衰退，或其他如語言、視覺及語言功能障礙，嚴重可引致中風甚至死亡。

▼腦瘤可引致的併發症：（按圖 👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

5. 腦瘤有什麼檢查方法？

如果出現上述腦瘤病徵，應及早檢查。常見腦瘤檢查包括臨床檢驗、電腦掃描、磁力共振掃描、正電子掃描、血管造影、光譜圖掃描、腦部活組織化驗等。

懷疑罹患腦瘤時，醫生會安排以下檢查：

神經學檢查：檢查平衡、肌力、協調、反射、視力、聽力；預測哪個腦內部位受損。

影像學檢查：最常用來評估腦瘤的影像檢查是核磁共振攝影。如果懷疑腫瘤來自其他器官轉移，那就會針對某些部位做影像檢查，像安排胸部或腹部電腦斷層檢查是否有肺癌或腹內腫瘤，安排乳房超音波及乳房攝影檢查是否有乳癌，或是做大腸鏡檢查是否有大腸直腸癌。

相關文章：【癌症】頭痛持續亂說話腦瘤10大徵狀 或因5類癌症轉移到腦引致

腦瘤暫未有預防方法，但大家也有一些可避免的腦瘤高危因素，如輻射物、甲醛、氯乙烯和丙烯。若懷疑出現病徵應及早求醫診斷。

（資料來源：智友站）

相關文章：【癌症食療】日本醫生研究4種蔬菜抗癌湯 增免疫力洋葱、椰菜...