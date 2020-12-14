【新冠疫苗】面癱流口水貝爾氏麻痹症8大須知　與接種疫苗有關？

新冠肺炎本地疫情再次爆發，不少人都希望盡快可接種新冠疫苗，早日回復正常生活，但近日發現有4名志願者在接種疫苗後，出現貝爾氏麻痹症（Bell's palsy）有面癱徵狀，令人擔憂疫苗的安全性。究竟什麼是貝爾氏麻痹症？是因為病毒感染所導致嗎？患者還會出現什麼徵狀？

貝爾氏麻痹症患者會出現面癱、歪嘴、流口水，頭痛等症狀。（inspiralized）

▼ 貝爾氏麻痹症患者其中一邊面部會癱瘓，可能會出現流口水、不能閉眼，甚至失去味覺等症狀。什麼人屬高危？需多久才能回復正常？（按圖 👇👇👇）：

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1）貝爾氏麻痹症和新冠疫苗有關？

貝爾氏麻痹症是原因不明急性發病的顏面神經麻痺，指暫時性其中一邊面部出現癱瘓或無力。最近和新冠疫苗扯上關係，是因為在美國的新冠疫苗接種測試中，有4名志願者，在接種輝瑞疫苗後，出現貝爾氏麻痹症（Bell’s Palsy），有面癱徵狀。

美國食品藥物管理局（FDA）發表報告指，現時未能直接指出，接種疫苗和出現貝爾氏麻痹症有關。測試結果令很多人擔心新冠疫苗安全性。

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2）貝爾氏麻痹症成因？是病毒感染所致？

貝爾氏麻痹症成因仍然未有一個確實的說法，據《Mayo Clinic》指，相信是控制面部的神經發炎和腫脹所導致，也有另一種說法推斷，可能是病毒感染後所產生的反應。《美國國家衛生院》（NIH）資料補充，可能與壓力、睡眠不足、身體創傷、自體免疫性疾病等有關，造成免疫力受損，導致貝爾氏麻痹症。

3）貝爾氏麻痹症有什麼病徵？

▼ 貝爾氏麻痹症患者，會出現面癱，多發生於單側，並會出現以下病徵（按圖 👇👇👇）：

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4）貝爾氏麻痹症治療方法？

《美國國家衛生院》(NIH)資料指，貝爾氏麻痹症新症患者，一般可以類固醇（steroids ）治療。大部分情況下，出現症狀的72小時內，使用口服類固醇，可提高面部神經功能的痊癒率。另外，服用止痛藥，例如阿斯匹靈（Aspirin）、布洛芬（Ibuprofen）等，或能有助紓緩不適。

5）貝爾氏麻痹症康復需要多長時間？

《美國國家衛生院》(NIH)資料指，徵狀一般維持在48至72小時內，不論有否接受治療，在幾個星期內會慢慢改善，在6個月內一般可回復部分或全部面部功能。在少數個案中，面部肌肉無力的情況，或會持續更長時間，甚至變成永久損害。

▼貝爾氏麻痹症患者會不會有後遺症？有什麼人高危？（按圖 👇👇👇）

6）貝爾氏麻痹症患者會有後遺症？

據《Mayo Clinic》資料指，嚴重的貝爾氏麻痹症患者，或會出現以下的後遺症：

• 面部神經永久受損

• 面部不協調（ synkinesis ）：即是當你要笑時，卻同時引起患側的眼睛閉起來

• 部分或全部視力受損：由於不能閉眼，令眼睛過分乾燥，劃傷角膜

7）貝爾氏麻痹症高危人士有哪些？

貝爾氏麻痹症可影響任何年紀、任何性別的人，而根據《美國國家衛生院》(NIH)資料，過往的紀錄顯示，15至45歲的人患貝爾氏麻痹症的機率較高。而高危因素包括（按圖 👇👇👇）：

8）貝爾氏麻痹症可預防嗎？

《英國國民保健署》（NHS）指，由於貝爾氏麻痹症很可能由感染引起，並有可能和疱疹病毒（herpes virus）有關，因此不能預防。一般只會出現1次，但也有可能會復發，尤其是有家族病史的患者。

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