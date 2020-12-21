頭痛｜眼前突現閃光耳鳴嘔心　偏頭痛4大先兆劇痛發作頻繁須求醫

你一定有過頭痛的經驗吧？發作時間無法預測，痛起來影響生活。不過，偏頭痛其實也有「前兆」！台灣腦神經內科醫師林志豪分享，一名患者開車時眼前突然一陣閃光，視角慢慢地從中心往外模糊。前往眼科門診時，醫師表示眼睛沒有問題，但基於過去經驗，研判可能是「偏頭痛」的預兆，詢問症狀後也轉介神經科。

林志豪指出，許多偏頭痛的患者約有2至3成會出現預兆性偏頭痛，意指頭痛來臨前，身體就會出現警訊。他說明，進入頭痛前會經歷2階段，分別為「前驅期」及「預兆期」，前驅期為噁心、頭暈、想吐及打呵欠等症狀，不少患者都曾感受過。

▼ 偏頭痛的症狀判別（點擊下圖看清！👇👇👇）

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林志豪說明，預兆期意即預兆型偏頭痛，會在劇烈頭痛前開始出現前兆，大多屬視覺、聽覺、嗅覺及觸覺的感官改變，包括「看見閃光或視覺出現空間扭曲感」、「耳鳴、暈眩感，甚至聽不到聲音」。他接著提到，嗅覺部分則是對氣味異常敏感，甚至會不舒服；觸覺為皮膚有異物感，可能出現像被針紮的感覺。

台灣奇美醫學中心神經內科醫師林高章則提醒，偏頭痛是一種病，不像頭痛僅是症狀，嚴重發作幾乎難以上班或上學，15歲以上盛行率約9.2％，如果包含兒童或青少年，全台約有180至200萬人受偏頭痛所苦。醫師提醒，若症狀嚴重影響作息、發作頻率太高，宜儘早前往醫院接受評估及治療。

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