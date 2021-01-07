琴姐逝世｜ 腦退化症不只影響記憶　照顧者角色更顯重要

資深演員李香琴（琴姐）周一（4日）病逝，終年88歲。有傳她生前患有腦退化及高血壓等疾病，亦曾於家中跌倒導致骨裂。腦退化症不只會使患者記性變差，還會為患者生活帶來很多改變，例如︰分析和思考能力下降、失去方向感和完全不了解身邊發生甚麼事情等，對患者及照顧者的生活都帶來挑戰，情況不容忽視。

究竟腦退化症有什麼症狀及注意方法？本文將由老人科專科醫生陳飛醫生為我們解答腦退化症的各種疑問。

自我檢查 有否患上認知障礙症

腦退化症是一種會逐漸變化的大腦疾病，它的徵兆不會突然出現，如果想知道有否患上認知障礙，可根據認知能力自我篩查問卷（AD8）中的8條問題判斷：

１. 判斷困難／出錯（如：購買不合宜的東西）

２. 對以前的嗜好的興趣下降

３. 重複問相同的問題或說同一個故事

４. 對小工具或電器的使用感到困難（如電視控或新買的小電器）

５. 忘記正確的月份和年份

６. 處理財務變得困難，例如計算收支、報稅、繳費或處理文件等

７. 記不住正確的約會時間

８. 持續出現思考或／和記憶問題（如：經常忘記東西擺放的位置）

若以上8條問題中，有2條或以上道中你或你家人的情況，便要考慮進一步的檢查。

長者屬認知障礙高危一族 成因竟與遺傳基因有關

陳醫生指出腦退化只是一個統稱，其正名應為認知障礙症，當中有許多種類，包括佔六至七成病例的阿茲海默症，有約一成半患者屬血管性腦退化症，即由血管閉塞或爆血管所引致。另外還有一些較為罕見的利維體認知障礙症及額顳葉認知障礙症等。此外亦有由酗酒、頭部創傷、柏金遜症或缺乏維他命B12等等所引致的認知障礙症。

至於患病成因方面，老人家是認知障礙症的高危一族，按2006年香港中文大學醫學院精神科學系的研究顯示，香港70歲或以上居於社區的長者當中，約有9.3%患有認知障礙症。隨著年紀增大，患病的機率亦隨之提升。60歲長者當中每10位就會有1位認知障礙症患者，但去到85歲，每3位就有1位有認知障礙症。

（圖片：pdsd）

陳醫生指出腦退化只是一個統稱，其正名應為認知障礙症，當中有許多種類，包括佔六至七成病例的阿茲海默症，有約一成半患者屬血管性腦退化症，即由血管閉塞或爆血管所引致。另外還有一些較為罕見的利維體認知障礙症及額顳葉認知障礙症等。此外亦有由酗酒、頭部創傷、柏金遜症或缺乏維他命B12等等所引致的認知障礙症。

至於患病成因方面，老人家是認知障礙症的高危一族，按2006年香港中文大學醫學院精神科學系的研究顯示，香港70歲或以上居於社區的長者當中，約有9.3%患有認知障礙症。隨著年紀增大，患病的機率亦隨之提升。60歲長者當中每10位就會有1位認知障礙症患者，但去到85歲，每3位就有1位有認知障礙症。

多樣檢查助診斷病況

由於人類腦部比較複雜，醫生在診斷是否患上認知障礙會包括幾個部份。首先會進行問診，向熟悉患者的家人了解患者平時的記性、行為模式或嗜好是否能夠保持等，同時會向患者進行認知問卷調查，測試患者腦部不同的認知能力，包括記憶力、判斷力、計算能力、說話能力、視覺空間感及方向感等。再進一步時，醫生會對患者進行驗血，檢查是否有可逆轉性、影響記性的病因，如缺乏維他命B12、甲狀腺失調或神經性梅毒等。

陳醫生指出，「除此之外，醫生也會按情況為病人進行如磁力共振(MRI)、類澱粉蛋白正電子掃描(PET)等腦部檢查，假如患者較年輕的話我們會考慮提早進行腦部檢查，了解腦部每個區域的萎縮情況、是否曾經中風引致記性受影響、類澱粉蛋白在腦部的分佈情況，甚至進行基因檢測，但以上這些檢查均需諮詢醫生專業建議。」

以類澱粉蛋白正電子掃描(PET)檢查腦部萎縮情況。（圖片：agefotostock）

認知障礙併發症多 易因吞嚥困難死亡

陳醫生指出，不少認知障礙症患者因病進入醫院後，情況會轉差甚至會因併發症而死亡。「患者未能認知現時身處醫院接受治療，陌生的人和環境會使他們感到驚慌，想逃離該處，繼而因被綁而更驚恐，造成循環。現時因疫情關係，醫院減少探病時間甚至取消探視的情況下更是嚴重。加上醫院較多抗藥性細菌，病人亦因焦慮驚慌令抵抗力下降，而容易受到感染，最後因不同併發症死亡。」

即使未有進入醫院，認知障礙症患者亦會因病情進入後期，不懂吞食而導致「落錯隔」，引致肺炎併發症。陳醫生補充道，約有六至七成的後期認知障礙症患者由於肺炎或尿道炎等感染而死亡。

認知障礙不只影響記憶 生活翻天覆地改變

很多人以為認知障礙症只是記性會變差，其實認知障礙症會影響整個腦部，加上認知障礙症的情況只會慢慢走下坡，對照顧者產生莫大壓力。「除了記性變差、經常重複或敘述同一事件等問題，患者的危險意識也會下降，如明明看見地下有一灘水也會踩下去導致滑倒；抑制脾氣的能力也會下降，如有人不小心阻礙會做出推撞行為；甚至會妄想別人加害自己；及情緒問題而衍生的焦慮或抑鬱問題等，使患者家人感到煩惱。」陳醫生提醒照顧者除了要避免家居危險，防止患者跌倒受傷外，也需要了解患者的性格，以遷就其相處模式。

（圖片：Keepasking）

認知障礙不能治癒 預防及細心照顧可助減慢退化速度

認知障礙症由確診到死亡大約是7至10年的時間左右，照顧得當可延長患者壽命，雖然現時的醫學未能治癒認知障礙，但研究發現早在患上阿茲海默症前15-20年腦部已開始積聚不正常的蛋白，所以我們可盡早行動預防壞蛋白的積聚，例如保持良好睡眠習慣、多做運動、管理情緒、健康飲食習慣及保持心血管健康等。

（圖片：epochtimes）

在減慢患者退化速度方面，照顧者擔當著重要的角色。照顧者需十分了解患者的背景及喜好，為他們持續安排活動，保持其嗜好及興趣，使患者腦部保持活躍；在日常生活方面，患者未必認知到自己的能力變差，照顧者亦要評估家中的環境危機，避免患者意外跌倒而引致骨折；照顧者也需照顧患者的飲食，觀察其體重有否下降或因營養不足而引致免疫力下降等。若照顧得宜可減慢患者腦退化速度。

（圖片：agefotostock）

一些患者會有妄想被加害的情況，導致情緒不穩及脾氣暴躁，出現焦慮或抑鬱的情況。照顧者亦需多加留意，適時開解患者的情緒。陳醫生分享，曾有患者懷疑有賊入屋，故在夜晚經常用傢俬把門口頂住，亦會拿著菜刀在家中走來走去，使家人的睡眠受到影響。醫生指家人了解情況後應和醫生溝通，以便醫生作出適當治療，如開藥幫助控制或開解患者。

陳飛醫生，香港註冊老人科專科醫生。（照片由醫生授權刊登）