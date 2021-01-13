高血壓｜左右手上壓唔同增中風機會60%！3大原因相差幾多要就醫？

高血壓是都市人常見的問題，高血壓除了可引致中風、冠心病、心臟衰竭及慢性腎病等，因此不少人會每天量度血壓監測自己的血壓變化，不過，你可有發現左手和右手的血壓不一樣？當中的差異其實是疾病的號！究竟反映了什麼健康問題？

量血壓原來大有學問！研究發現左右手的上壓相差10以上，便會影響患者出現血管阻塞的風險。此外，還會增加什麼風險？

量血壓要分左右手

▼ 量血壓有助你監測自己的血壓變化，還要左右手分別量度，因為左右手血壓的差異，可能是疾病的警號！（按圖 👇👇👇）

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上壓相差15mmHg死於心臟疾病增70%

刊登在《刺針》的研究報告指，左右手「收縮壓」或稱「上壓」（systolic blood pressure）讀數相差15毫米水銀柱 （mmHg） 或以上，患周邊血管疾病（Peripheral vascular disease, PVD），即手腳或其他非心臟部分，出現血管阻塞的風險高出2.5倍。

除了增加患周邊動脈疾病的風險外，同時也會增加患腦血管疾病（Cerebrovascular disease）風險60%，例如腦退化及增加中風機會；死於心臟及循環系統疾病風險，亦會上升70%。

▼ 同場加映：量血壓不準確？可能是犯了這些錯誤...（按圖 👇👇👇）

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上壓相差10mmHg增血管阻塞風險

若上壓讀數相差10毫米水銀柱 （mmHg） 或以上，也會增加患周邊血管疾病風險。不過如能及早發現周邊血管疾病（如早期），作出治療及干預，例如戒煙，降血壓，或以他汀類藥物（statins）治療，可有助降低死亡率。

▼ 同場加映：夜晚量血壓更重要？量一次血壓原來唔夠？（按圖 👇👇👇）

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點解左右手血壓不同？

左右手血壓不同原來有得解！《哈佛健康雜誌》資料指出，當左右手的血壓讀數只相差幾點時，毋須擔心，這是十分正常的現象；但當兩臂上壓相差10毫米水銀柱 （mmHg） 或以上，就可能代表有問題。

肌肉壓着血管

當肌肉壓到供血給手臂的血管時，或是出現結構性問題，令血無法順利流向血管時，就可能造成雙臂血壓差異；這情況較常見於年輕人。

動脈粥樣硬化

較年長的人左右手血壓不一樣，一般都是由於動脈粥樣硬化引起。動脈粥樣硬化是引起大部分心臟病發、中風、周邊動脈阻塞或其他心血管疾病的原因之一。

主動脈剝離

另一個造成左右手血壓有差異較少見的原因，則是主動脈剝離（Aortic Dissection），也即是主動脈壁的結構受到破壞。

▼ 同場加映：量血壓前有咩要注意？邊啲活動易令你高血壓？（按圖 👇👇👇）

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▼ 除了接受藥物治療外，改善生活習慣，也可有助你降血壓，例如健康飲食、做運動、充足睡眠、減肥和戒煙等。有什麼食物有助降壓？（按圖 👇👇👇）

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（資料來源：《WedMD》、《Healthline》）

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