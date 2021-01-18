【前列腺癌】男士年紀愈大患病機率愈高？患癌5大風險因素逐個睇

攝護腺癌（Prostate cancer）可能是讓許多年長男性擔心的夢魘，但攝護腺癌與其他癌症相比之下最大的不同，在於即使攝護腺癌細胞轉移至其他器官，大多的病人在確診之後仍可存活多年。一般來說，前列腺癌若能早期發現，並且適當治療，預後狀況通常都良好。如果侵犯沒有攝護腺外圍組織的話，五年疾病特異存活率可達到95%以上，十年疾病特異存活率也大於90%。雖然看來樂觀，但是為了更少病痛的晚年，了解攝護腺癌的原因、風險及預防之道非常重要，以下為你介紹。 文：鄭光廷 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

生成攝護腺癌的原因

攝護腺（Prostate），也有人稱之為前列腺，連接著膀胱開口，位於陰莖底端，直腸前方。攝護腺能產生精液，精液則用於保護和傳送精蟲。隨著年齡增長，攝護腺會增生，讓男性排尿困難，這就是所謂的「良性攝護腺肥大」（Benign Prostate Hyperplasia）。但有些腺體會因去氧核醣核酸（簡稱DNA）的改變，造成不受控制的生長，而引發腫瘤的生成。

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造成攝護腺癌的風險

即使醫學專家知道腫瘤的生成是因為DNA改變的結果，但究竟是什麼造就DNA的改變，現今的科技仍然找不出答案。要完全預防攝護腺癌不容易，但是我們可以避免觸發攝護腺癌的風險因子，如下：

年紀

攝護腺癌好發於老年男性患者為主，在45歲以前的罹癌個案相當少，但是過了55歲之後發生率則大幅提高，個案多集中在65歲以後。

家族病史

罹患攝護腺癌之患者的父親、兒子或是手足同樣得到攝護腺癌的機率，比沒有相關家族史的人來得高。

基因

研究顯示若家族中的女性成員帶有BRCA變異型基因時，男性成員將會有較高的機會罹患攝護腺癌，而且發病的年紀也比平均值來得早，若家族中的女性成員帶有BRCA2變異型基因時，男性成員罹患攝護腺癌的關聯性則更加顯著。

種族

攝護腺癌患者的分佈大多集中在北美洲、西歐、北歐、澳洲及加勒比海群島。在亞洲、非洲、中南美洲則比較少見，但截至目前為止，與此相關的確切原因仍不大清楚。

性病

研究結果顯示，曾感染淋病（Gonorrhea）或菜花（Genital warts，由簡稱HPV的人類乳突病毒引起的尖形濕疣）都與罹患攝護腺癌有顯著相關，一般認為有性病史或攝護腺發炎的男性，較可能得到攝護腺癌。

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攝護腺癌的預防

我們其實對真正生成攝護腺癌來龍去脈的原因仍然無解，不過醫學專家認為男性所攝取的某些營養素也許能左右罹患攝護腺癌的可能，我們也可以從這方面著手。

食用未發酵的大豆食品

研究顯示：攝取未發酵的大豆食品預防攝護腺癌的效果佳，黃種人攝取大豆的保護效益又比白種人強。未發酵的大豆食品包括：

豆芽菜、豆花、豆漿（提醒：豆漿乳酪屬於已發酵食品）、豆腐、豆腐皮（或稱腐竹）（提醒：臭豆腐屬於已發酵食品）

避免高脂、高奶、高鈣的飲食習慣

研究顯示：攝取較多的奶製品，或是較多高鈣的食物皆會略為增加罹患攝護腺癌的風險。而吃太多紅肉或經過炸、烤的高脂食品，會提升攝護腺癌的發生率。

其他營養素的探討

其他營養素的研究還包括了：茄紅素（Lycopene）、微量元素硒（Selenium）、維他命C、維他命D、維他命E、β胡蘿蔔素（Beta-Carotene）等。

最後再次貼心提醒，面對攝護腺癌的預防，最重要的還是攝取更均衡、更多新鮮蔬果的飲食最能夠照顧男性的每個面向。願大家都能吃得健康，不讓癌症上身。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：攝護腺癌成因與風險：與基因年齡皆有關】