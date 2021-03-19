子宮肌瘤｜經痛量增多或生腫瘤？濕熱肝鬱4體質易中招要戒甜品！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-19 17:02

子宮平滑肌瘤也簡稱為「子宮肌瘤」，是婦科裡常見的良性腫瘤。在正值生育年齡的女性中，發生機率約為20％。長子宮肌瘤可能會導致月經量增多、痛經、性交疼痛、頻尿等諸多問題。而從臨床上觀察可以發現，有4種體質的女性容易長子宮肌瘤。

▼容易長子宮肌瘤的4種體質（按圖了解👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

1. 肝氣鬱滯型

壓力使人情緒阻滯、肝氣不疏、氣血不和暢，導致肝氣鬱滯的體質產生。

形成原因：壓力大

可能症狀：免疫功能失常、婦科相關疾病

改善方法：移除壓力源

2. 氣滯血瘀型

久坐不動使得氣血不通暢，循環出現障礙，氣滯則使人憂鬱寡歡。

形成原因：久坐不動

可能症狀：胸悶易嘆息、兩脅脹痛、咽部如有異物梗阻、憂鬱、易腹痛腹瀉、舌色暗

改善方法：運動改善

▼子宮肌瘤病徵：（按圖 👇👇👇）

相關文章：【子宮肌瘤】便秘尿頻或因腫瘤變大 約一半患者沒病徵可致難懷孕

3. 虛寒凝滯型

多食生冷食物、體質「冷底」，寒從中生，使得一年四季都手腳冰冷，而這通常與「陽虛」與「血虛」有關。陽虛代表熱氣不足，須多補充熱性、溫性的食物或藥材，血虛則是氣血不足，須以補血為治療準則。

形成原因：陽虛血虛

可能症狀：面色蒼白、手腳冰冷、體質虛寒畏冷

改善方法：保暖、避免冷食、飲食調整

4. 濕熱下注型

喜食甜食、飲水不足，飲食上的失調加上天氣時常濕熱，導致內外皆濁，容易引發婦科疾病。

形成原因：愛吃甜食、不愛喝水

可能症狀：白帶異常、下體易搔癢、口乾、舌苔黃

改善方法：飲食清淡、少吃辛辣油膩、不喝酒

相關文章：【中醫教室】汗臭大便爛濕熱唔等於濕重？6穴位健脾祛濕忌吃番薯

+ 11 + 11 + 11

相關文章：【瑜伽動作】經痛仲食止痛藥？蝴蝶式貓式6個動作保養子宮緩經痛

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：

你需要補充B群嗎？營養師：來看看哪些人是缺乏高危險群！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】