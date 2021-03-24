飲食禁忌｜皮膚病戒茄子蛋經血多忌蒜　6類食物易發炎潰瘍濕疹

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-24 13:33

各種糖類及含糖的加工食品，可視為糖尿病患者的發物，一般情況下宜減食或禁食；但當病人出現低血糖症狀，此時原本的發物便成了救命靈丹。對肝膽疾病患者來說，肥膩、油炸燥烤食品為發物；同理，竹筍、生冷、酸辣食物，可視為胃病患者的發物。

幾乎每種食物，都會有人過敏，發物同理，但較易致敏的食物有牛奶、魚蝦海鮮、筍、香菇、酒糟、芒果等。發物也是食品，適量食用，多數人不會不適；但過食或新病、大病初癒、慢性病及個別體質因素，誤食不當之物，即可能引發舊疾、增重病情。 發物範圍很廣，一般按其屬性分為六類：

▼6類發物（點擊下圖看清！👇👇👇）

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六類發物 易引發疾病

一、發熱之物

能助熱動火、傷津劫液，薤、薑、花椒、胡椒、八角、韭菜、大蒜、煙酒、桂圓、荔枝、榴槤、燒炸烤炙物等加工品；易令急性發炎或感染加重、擴散。在發炎階段，宜少食或避食。

二、發風之物

多有升發、散氣、火熱之性，能使邪毒走竄，如茄子、豬頭皮、蝦、蟹、筍、香菇蒂、雞蛋、椿芽等；皮膚疾患、瘡瘍患者宜避食。故俗傳鵝肉、蝦蟹等發物「較毒」。

三、發動血之物

多有活血散血之性，能動血傷絡，迫血外溢，如大蒜、麻油雞、燒酒雞、羊肉、胡椒等，崩漏帶下、月經過多、吐血、咯血、鼻出血、皮下出血、尿血、痔瘡出血等病症，不宜食用。此部分與發熱、動風，部分重疊；肉類發物屬異類蛋白質，較易引起過敏反應；如發斑、發疹、起水疱、發熱、感染擴散、潰瘍出血等。

多有升發、散氣、火熱之性，能使邪毒走竄，如茄子、豬頭皮、蝦、蟹、筍、香菇蒂、雞蛋、椿芽等；皮膚疾患、瘡瘍患者宜避食。（Alyssa Kowalski＠Unsplash）

四、發冷積之物

多具寒涼滑利之性，能傷陽生寒，影響臟腑運化，如西瓜、大多數瓜類均屬之、鴨肉、梨、柿、冰飲等各種生冷之品；寒性體質宜少食或避食。

五、發濕熱之物

多具黏滯、肥甘滋膩之性，如冰寒、瓜果、飴糖、糯米、醪糟、酒、肥肉、小麥製品等；痰濕挾熱體質宜少食或避食。

六、發滯氣之物

多半滯澀阻氣、較難消化，食積脹氣、諸痛者不宜多食。如芋頭、番薯、豆類。

每個人的「發物」不盡相同，多了解自己當時的身體狀態、認識發物，並適時、儘量忌口，就能減少因飲食不當所引起的「病從口入」。

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本文摘自：《病從排寒解：22個自主排寒關鍵》李璧如（建中堂中醫診所醫師）／三采文化

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】