藥物塗層心臟支架成黃金標準　專訪心臟科專科醫生了解通波仔手術

撰文： 謝德勤 最後更新日期： 2021-03-30 12:21

根據衞生署衞生防護中心數據，心臟病是香港疾病第3大殺手，僅次於腫瘤癌症和肺炎，各種心臟病中，又以冠心病最為普遍。幸而香港醫治冠心病的冠狀動脈介入治療術（俗稱「通波仔手術」）達國際水平，成功率高達99%。這次的專訪請來了心臟科專科醫生何鴻光，解答一下大眾對通波仔手術的常見疑問。

何醫生分享，現時超過99%的冠心病手術也會以微創的通波仔手術處理，成功率高達99%，如香港於去年引入擊波球囊，可震裂鈣化斑塊，有助防止血管因過度擴張而破裂。

初期的冠心病可透過藥物治療，病情較嚴重便需要配合手術來擴闊血管。相對創傷性較大的開胸式搭橋手術，現時超過99%的冠心病手術也會以微創的通波仔手術處理，成功率高達99%。何醫生分享，擴闊血管的方法不一，以球囊疏通血管是最簡單的方法，放入支架則有效壓平阻塞血管的斑塊，防止血管彈性回縮，達到暢通血流的效果。他續指，香港醫院具備完善的手術儀器，多款先進的輔助器械如最新的高清血管內腔超聲波，有助醫生清楚觀察病人的血管形態，從而揀選最貼合其血管尺寸的心臟支架。而去年引入以擊波球囊，有效震裂鈣化位置，繼而充分擴張血管，又能防止血管因過度擴張而破裂，有利醫生將支架安放於最佳位置。

進行通波仔手術後並非後顧無憂 定期檢查減低復發危機

不同品牌的支架特性不一，醫生為病人選擇心臟支架時，主要基於兩大原則。第一，支架尺寸是否符合。有些支架主要強調支撐力，柔軟度與通過性相對較弱，不容易通過彎曲的血管到達遠端。不同病人的血管狀態不一，同一樣的支架未必人人適用，所以，醫生的專業經驗於選擇支架時極具參考性。第二，醫生會仔細分析病人的病歷，為其度身設計最合適的手術方案。若病人曾經植入支架，短時間內血管再次收窄，便代表該藥物對控制病情不太理想，再次進行手術前，便會挑選另一種品牌與藥物，達到抑壓細胞增生的效果。何醫生提醒大家，進行通波仔手術後並非無後顧之憂。他以水喉管比喻血管，隨着使用年期增長，水喉管便會退化，即使修理過，繼續使用仍難避免出現生鏽問題，再次需要維修。

香港醫療設備與先進國家看齊 採用塗藥支架為黃金標準

目前市面上有多款心臟支架供病人選擇，而醫生絕大多選擇為病人植入附有藥物塗層的金屬支架，塗藥支架有效減緩血管內壁細胞的增生，減低血管再次收窄的機會。香港醫療界從2002年開始引入藥物塗層支架，至今已發展到第4代，何醫生形容最新的塗藥支架有如為病人度身訂造，他指香港醫療界一直在吸納高端的醫療科技，回顧過去30年的介入心臟手術發展，各國廠商不斷更新改良支架及輔助儀器，「香港人口雖小，但於過去30年一直是國際頂尖城市，醫療設備與先進國家看齊，病人於香港的醫療體系下可以得到頂尖的醫療服務。」

何醫生擔心若香港市場受到外力干預，將失去公平競爭力，有機會拖累香港醫療發展。

何醫生補充，香港的自由貿易政策有利公平開放的競爭，奠定了國際金融中心的地位，令香港人盡享國際化城市的優勢。正因這得天獨厚的條件，香港醫療界能率先引入歐美國家最先進的科技，相對日本、韓國、台灣等亞洲地區，香港的心臟科醫生總是早著先機，並掌握外國新技術。另一方面，香港背靠祖國，本地醫生透過與內地醫生的交流，亦得到許多寶貴的臨床經驗，所以香港市民不論於公營或私營的醫療系統下，都能得到不斷進步的優質醫療服務。

然而，香港近年政局動盪，種種因素不但影響經濟，更直接動搖香港的國際地位。何醫生擔心若市場受到外力干預，將失去公平競爭力，有機會拖累香港醫療發展，甚至造成倒退，出現劣幣驅逐良幣的情況。他以心臟支架作例子，當市場失去公平競爭力，或會有廠商濫用市場力量，造成壟斷，引入價格相對便宜，但質素未必適合病人的心臟支架，當情況持續，其他廠商或會因此放棄香港市場而撤離，令病人的選擇大大減少，香港醫療科技發展落後人前。他直言，價錢可能是病人選擇心臟支架時考慮的主因，但價錢便宜未必一定好，價格較低的支架有機會是較舊的版本，未必人人適用。

保持心境開朗 定期檢查有效減低復發危機

何醫生提醒心臟病人切勿誤信偏方，按時食藥，定期檢查才能有效減低復發的危機。

許多病人也有此疑問：「完成『通波仔手術』後，是否代表病情不會復發？」何醫生回應，手術後血管再次收窄的機會於10%以下，而病人需要再次植入支架，可能是由於其他血管退化出現問題。大部分病人於手術後的康復情況理想，如非急症，病人只需留院觀察二十四小時便可出院。出院後已可恢復正常生活，不過劇烈運動建議於手術後一個月才進行。收費方面，公立醫院大概為10萬港元以下，而私家醫院的普通病房約20萬港元，獨立病房則為30至40萬港元不等。

要維持心臟健康，除了養成飲食均衡，適量運動的習慣外，何醫生表示保持心境開朗亦非常重要。他提醒心臟病人切勿誤信偏方，按時食藥，定期檢查才能有效減低復發的危機。

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