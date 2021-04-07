肚痛｜左上腹胃炎伴嘔吐胰臟炎會致命？不同位置肚痛或有這19種病

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-04-07 15:56

肚子的範圍包含食道下半部、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臟、膽囊，胰臟及部份的泌尿及生殖系統，只要上述器官有任何發炎或其他原因都可能造成肚子痛。除了常見急性腸胃炎、消化性潰瘍、胃酸倒流（胃食道逆流）外，還可能依部位不同，有可能發生膽結石、膽囊炎、腹部主動脈瘤剝離、急性闌尾炎等原因，以下為台灣台北榮民總醫院李偉強醫師解說不同部位的腹痛：

▼各部位腹痛原因有哪些？（點擊下圖看清！👇👇👇）

一、右上腹部疼痛

如：膽結石、膽囊炎、急性肝炎、肋膜炎等

1. 膽結石合併急性膽囊炎：膽囊發炎引起的腹痛很容易與胃痛搞混，膽囊疼痛偏右上腹，容易發生在飯後2-3小時，膽囊收縮會產生脹痛，甚至延伸右側肩膀、右肩胛部位反射痛。嚴重時會合併小便黃、眼睛黃、皮膚黃，大便顏色灰白等，高度懷疑有膽管阻塞。

2. 酒精性肝炎：長期酗血及喝酒過量都可能造成酒精性肝炎，引起右上腹脹痛。

二、左上腹劇痛

如：胃潰瘍、胃炎、急性胰臟炎、尿管結石、肋膜炎等

胰臟位於胃的後方，急性胰臟炎疼痛與胃痛相似，不容易診斷，嚴重時會有生命危險，千萬不可輕忽。胰臟炎好發於有膽結石或總膽管結石病史、長期酗酒之人，其疼痛常是持續且強烈，必須使用嗎啡類的止痛劑才能緩解。疼痛常反射至背後，病人常會彎腰曲膝以減輕痛感，站不直也躺不平，這是因為胰臟位於後腹腔的緣故，也因此常伴隨噁心或嘔吐的症狀。

三、右下腹嚴重與急性疼痛

如：盲腸炎、大腸憩室炎等

1. 急性闌尾炎（盲腸炎）：各種症狀都有可能，通常伴有發燒、發冷的現象，典型者有轉移痛，其由肚臍上方轉移至右下腹痛，其疼痛感約在4-6小時後達到高峰，在咳嗽或移動時會加劇痛感。

2. 大腸憩室炎：大腸憩室是指腸子表層凹陷的坑洞狀結構，當凹陷處被糞石填滿時，容易引起發炎甚至於形成膿瘍，嚴重可能出現大腸穿孔，進而引發腹膜炎、腸阻塞或是廔管。大腸憩室炎相當常見，腹部的左、右兩側都有可能，臨床上台灣人較常見於右側升結腸部位。

3. 腎結石、尿路結石或膀胱結石：結石痛好發於半夜，因爲水份較少，若有急性下腹部刺痛、小便劇烈疼痛、血尿等，痛到無法站立，需懷疑尿路結石造成尿路系統阻塞，合併腎水腫及後背痛。

相關文章：【肚痛】側腹痛腎結石上腹痛胰臓癌？記住5個位置肚痛可大可小！👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

四、肚臍周圍疼痛

如：急性腸炎、腹部主動脈瘤剝離、缺血性腸炎等

1. 腹內器官都有可能引起肚臍四周的疼痛，但以小腸的可能性最大，因肚臍周圍是小腸，常見於急性腸炎，以合併有腹瀉表現。

2. 長期便秘習慣者，如老人及部份年輕女性，因為宿便累積造成腸阻塞及疼痛。

3. 若合併有背部疼痛時，急性胰臟炎或腹部主動脈瘤剝離、缺血性腸炎等需特別小心。

李醫師補充，主動脈剝離不一定發生在胸部，也可能發生在腹部主動脈，除了冒冷汗，如有血壓下降、心跳加速等現象，可能為血管問題，應儘速送急診。

相關文章：洪家手作洪瑞珍三文治食物中毒涉93人！細菌性病毒性腸胃炎要識分👇👇👇

五、女性下腹部疼痛

如：經痛、卵巢囊腫破裂、卵巢蒂扭轉、子宮內膜易位、骨盆腔炎等

1. 有些女性在月經期間會出現下腹疼痛的情況，常會問到會隨周期而反覆發作。

2. 育齡女性如果出現突然的下腹部疼痛，可能原因有卵巢囊腫破裂、卵巢蒂扭轉、子宮內膜易位症、骨盆腔炎等病症。

肚子痛原因多，無論是哪一種類型的肚子痛，李偉強醫師提醒，如果腹痛難以停止，出現無法緩解的疼痛，依據自我評估重點，觀察相關症狀，並提供醫師正確訊息，應儘速就醫治療。

相關文章：【胃潰瘍】胃痛口苦黑色大便7大症狀 壓力大加重病情或致胃癌！👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】