盲腸炎｜鄭欣宜急性盲腸炎入院！嘔吐腹瀉5症狀南瓜薏仁防盲腸炎?

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-08 17:13

歌手鄭欣宜早前因急性盲腸炎入院，她在自己的Youtube平台「Joyce Is Moist」上載影片，表示自己在發炎期間完全不自覺，以為自己只是頻頻運動搞到肌肉痛，最後還是要入院割盲腸。盲腸在哪個位置？急性和慢性盲腸炎有什麼不同？和腸胃炎又如何區分？有什麼症狀？

▼鄭欣宜因急性盲腸炎入院做微創手術，在肚開了3個小洞？除了欣宜，吳彥祖也曾患闌尾炎，初期也以為自己是食物中毒。（按圖了解👇👇👇）

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盲腸炎=闌尾炎？

盲腸一般被認為是人體經進化後殘留的器官，它的位置在人體右下腹、大腸的起始段。盲腸炎又稱「闌尾炎」，它位於盲腸的盡頭，一段直徑約3～5厘米的細長囊袋。

盲腸是大腸緊接小腸的第一部份、而闌尾則是盲腸的延伸。平時坊間所稱的盲腸炎其實是指闌尾炎，是由於闌尾因為阻塞和細菌滋生，引致急性發炎。而真正的盲腸發炎比較少見，可以是大腸的憩室發炎，或是發炎性結腸炎。和闌尾炎不同之處是，這些情況並不是因為腸阻塞所造成，而是為憩室出口阻塞或是因為自身免疫系統的反應所引致。

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▼盲腸炎五大症狀（按圖了解👇👇👇）：

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盲腸炎有分「急性」和「慢性」兩種，臨床上以急性居多，欣宜患的也是急性盲腸炎，以下為主要症狀和分辨方式：

急性：伴隨突然的右下腹劇痛，出現發高燒症狀、腹瀉。

慢性：初期症狀不明顯，剛開始可能只是嘔心、食慾不振、肚臍周圍微痛。

1）突發右下腹痛

急性盲腸炎會令患者在短時間內，右下腹突然出現劇痛。這份痛楚會向下移，用手按壓患處放開後會出現「反彈痛」（即會比按下前痛楚更甚）。隨着人體活動例如行走、咳嗽，下腹疼痛會更劇烈。

慢性盲腸炎亦會出現右下腹痛，且痛楚會持續一星期以上，很容易令患者以為是肌肉痠痛或腸胃炎，若痛楚持續就要求醫。

右下腹痛是急性盲腸炎的典型症狀。（iStock）

2）高燒

一般而言，急性盲腸炎和慢性盲腸炎兩種患者都會發燒，一般為37～38℃左右，並持續3～7日，但若超過39℃便屬危險期，可能會出現穿孔性腹膜炎，或患處出現膿瘍。

3）食慾不振

兩種病發患者都會食慾不振，這是因為腸腔內壓力無法順利排出，造成腸胃脹氣，影響食慾。

4）嘔吐

急性盲腸炎患者會出現嘔吐情況，可能是因為細菌或寄生蟲入侵，令腸胃不適。

5）腹瀉

急性腸胃炎一般有腹瀉的病徵，因此很容易和腸胃炎搞亂。若糞便的細菌入侵，很大機會造成腹膜炎，令病情進一步加重。

▼盲腸炎又稱「闌尾炎」，哪些人最高危？治療方法是否只有動手術切除？（按圖了解👇👇👇）：

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▼原來不只闌尾炎會腹痛，若你有以下情況就要看醫生！（按圖了解👇👇👇）：

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腹痛的原因可以有很多，卵巢水囊及其併發症、輸尿管結石、其他急性外科病等，闌尾炎只是其一，而有部份此類型的急症是需要立即診治，甚至做緊急手術，所以，如有持續徵狀應盡快求醫。

盲腸炎（闌尾炎）併發症

輕度盲腸炎，一般以抗生素就能舒緩症狀，不用動手術切除。但若不處理，一般有10％～20％機會復發。若嚴重情況，闌尾壁出現嚴重細菌感染、阻塞狀況，導致徹底壞死，只能透過手術切除患處，已不能單靠藥物治療。術後三年亦是併發大腸癌的高峰期，需要做好腸道保護。

嚴重的䦨尾炎可以引發併發症，如腹腔膿瘡及闌尾潰爛及穿孔，繼而引到腹膜炎，嚴重的會引致細菌入血和敗血性休克，有生命危險。香港每年都有若干個案的嚴重闌尾炎，甚至需要入住深切治療部，每年都有個別死亡個案。

▼闌尾炎不可忽視，嚴重原來會令細菌入血？（按圖了解👇👇👇）：

盲腸炎vs腸胃炎

盲腸炎和腸胃炎的症狀都有腹瀉和腹痛，但兩者不同。前者是因為闌尾阻塞而引起的發炎症狀，痛處為右下腹，且每活動就會痛楚加深；腸胃炎由細菌、病毒、寄生蟲引起，但多數腸胃炎症狀持續時間較短。若腹痛和腹瀉症狀超過一星期以上，那麼就有可能是盲腸炎。詳情亦要透過醫生的詳細檢查。

腸胃炎常見症狀： 嘔吐、腹瀉、胃痛、脫水、發燒、肌肉痛、無力、血便

預防盲腸炎（闌尾炎）必吃4種食物

盲腸炎其中一個原因是糞便凝固變硬，阻礙腸道蠕動，令壞菌滋生。據台灣教育部體育署資料，膳食纖維能穩定腸道的內壓、促進排便，有助預防盲腸炎。

多吃高纖食物防盲腸炎，更可以防各種大腸疾病！（shutterstock）

1）五穀類

多吃含有豐富膳食纖維的蔬菜有助消化，促進腸胃蠕動，防止各種腸道疾病和盲腸炎。多吃薏仁、燕麥、蕎麥等高纖食物能有助消化。

2）豆類

豆類如紅豆、黃豆、黑豆、綠豆等含有豐富維生素E，能引起抗炎和製造抗體，令身體減少患上炎症的機會。

3）根莖類

適當進食根莖類蔬菜，如番薯和馬鈴薯含大量膳食纖維，可促進消化。 根莖類植物中含有豐富黏性蛋白質等多醣類物質，能有效防止血管動脈硬化。同時亦有助腸道益菌的生長。

4）蔬菜

多吃蔬菜對腸道健康，相信已不用多說。多吃花椰菜、南瓜、葡萄、柿子、蘋果、士多啤梨、生菜亦有益腸道消化。