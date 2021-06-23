生蛇│圍繞一圈致死？病毒可潛伏一生　嚴重可變長期神經痛症

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-23 10:30

環境轉變、生活壓力大時，身體突然出現紅疹、疲倦乏力、頭痛和長水泡，可能已經受俗稱「生蛇」的帶狀疱疹感染。坊間流傳當「蛇」圍繞身體一圈並連成一線時，性命恐怕是凶多吉少。事實上，這個說法並無科學根據，但生蛇除了會帶來的劇烈痛楚，部分康復者餘生更會出現持續神經痛楚，甚至會嚴重影響日常生活。所以，一定要小心提防惡「蛇」來襲。

生蛇除了會帶來的劇烈痛楚，部分康復者餘生更會出現持續神經痛楚，甚至會嚴重影響日常生活。(圖片:FREEPIK)

正稱為「帶狀疱疹」的「生蛇」，是由水痘病毒所引致的急性皮膚疾病。當水痘痊癒後，殘存的病毒通常會潛伏在人體脊椎的神經結節中。一旦免疫力變差，病毒會再次活躍及增生，沿著神經線擴散至皮膚表面，造成生蛇。

生蛇可分三個階段 症狀及痛感各異

生蛇大致可分為三個階段，各會出現不同的病徵。

早期： 出現類似感冒的症狀，如：身體疲倦、腸胃不適及發燒等。皮膚不會有明顯變化，但特定的位置會感受到少許痕癢和輕微痛楚。

發病期： 大概一至兩日內，最常見會單側性沿著胸椎或者腰椎的神經，長出呈環帶狀的紅疹或水泡，看上去就好像蛇的動態。生蛇的部分不一定限於腰背，亦可以長在面部、眼晴附近等位置。若病毒長在眼睛會影響視力，嚴重會導致失明；長者耳朵則影響聽覺，甚至會導致失聰。患處會出現類似觸電、針刺般強烈的疼痛，伴有痕癢及灼熱感，嚴重的程度則因人而異。

生蛇的部分不一定限於腰背，亦可以長在面部、眼晴附近等位置。(圖片:SHUTTERSTOCK)

後期： 正常情況下，紅疹和水泡會逐漸停止生長，並開始凋謝和結痂，過程為2至3星期。如處理不當以致水泡破裂，不但會加劇痛楚，更會引致細菌感染，後果可大可小。

如果未能及時控制病毒，神經線會受到破壞，繼而引發神經痛，痛楚可持續數月，甚至長達數年，患者須服用止痛藥才能紓緩。部分患者更會因患處皮膚的色素沉澱，因而呈現瘀黑色。

生蛇並非長者專利 免疫力差才是關鍵

不少人以為生蛇只會出現在長者身上，事實上十多歲的年輕人也會生蛇。面對學業和生活壓力、睡眠不足等原因，人體免疫力就會下降，繼而引致生蛇。其他因素例如需長期服藥的慢性病患患者，他們都是免疫力較低的群組，故他們「生蛇」的風險會比一般人高。曾有調查指出港人生蛇的情況普遍，發病率約為16.8%。如符合以下條件的人士，則屬於高危族群。

●曾感染水痘病毒

水痘病毒是引起「生蛇」的最大元兇，凡出過水痘者，病毒便一直潛伏體內，等待發病機會。

●超過50歲

水痘病毒的抗體水平會隨著年紀增長而下降，誘發生蛇的風險將大增，但年齡大小並非唯一的決定因素。

●不良生活習慣

醫學界近年發現，生蛇有年輕化的趨勢。年輕一族因學業、工作忙碌，以致精神壓力大及睡眠不足，造成免疫力下降，可提高病毒感染的機會。

●長期病患者

患有支氣管炎、高血壓、糖尿病和須長期服用類固醇等病人，免疫力較差，病毒有機會突襲，生蛇的風險比一般人高2至4倍。

如何預防生蛇？

生蛇是因患者身體內的病毒作怪，所以極少出現傳染的情況。除非從未患上水痘的人士接觸到患者的口沫或水泡液體，便有機會受感染而長出水痘。想避免生蛇，盡量保持以下生活習慣，如懷疑自己生蛇，應立即求醫確診，把握治療的黃金72小時！在病發初期，服用特效抗病毒藥物，可減輕痛楚、加速痊癒過程。越遲治療，出現後遺症的機會則越大。

●改善生活模式

保持飲食均衡，補充足夠營養；適量運動，配合充足的睡眠，不但能紓緩壓力，更可增強免疫力，降低生蛇的風險。

●接種疫苗

醫學界普遍建議50歲以上人士接種預防疫苗，注射後或會出現輕微、暫時性的不良反應，包括：頭痛、注射部位紅腫及酸痛等。雖然疫苗並不能完全杜絕「生蛇」的情況，但可將患病風險則降低七成，有效期更可高達十年。日後若不幸發病，痛楚、出現後遺症的機會亦會大大減低。