新冠肺炎｜變種病毒Delta傳染力高6成！像重感冒打針效力有幾多?

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-03 10:02

Delta印度變種病毒入侵台灣，傳染力高了6成，更易侵犯人體細胞，病毒複製力強，讓人心惶惶。《健康2.0》主持人、台灣敏盛醫院研究副院長江坤俊，在《健康2.0》YouTube頻道，詳細解說Delta印度變種病毒的特性，影片上線不到一周，就累積了將近25萬次的觀看次數，也讓網友大讚「專業解說，穩定人心」。

▼感染Delta變種病毒症狀（按圖 👇👇👇）：

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江坤俊指出，感染新冠肺炎產生的症狀，包含：咳嗽、發燒、嗅味覺喪失等，但當Alpha英國變種病毒出現時，還增加了頭痛、喉嚨痛、四肢痠痛跟拉肚子等症狀；如果感染Delta印度變種病毒，產生的症狀則像是重感冒，嗅味覺喪失已不是典型指標，與原本新冠肺炎產生的症狀大不相同。

江坤俊進一步說明，感染Delta印度變種病毒，40歲以下常見的症狀，包含：頭痛、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛及發燒，很容易讓患者誤以為自己只是單純的感冒，容易忽略病情，因此造成病毒的大傳播。他也提醒，感染Delta印度變種病毒也有其特殊症狀，像是嚴重胃部不適、聽力受損等，當有這些症狀出現時，就要特別留意。

▼Delta變種病毒除了症狀改變，為什麼有說法年輕人易感染？變種病毒的傳播力更驚人？（按圖 👇👇👇）

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新冠疫苗效力 預防住院率達9成以上

新冠變種病毒打疫苗有效嗎？江坤俊引用英國研究資料解釋，民眾施打2劑輝瑞疫苗後，對Alpha英國變種病毒保護力達92％，對Delta印度變種病毒則有79％；施打2劑AZ疫苗後，對Alpha英國變種病毒保護力為73％，對Delta印度變種病毒則有60％。

疫苗對變種病毒效力（健康2.0授權使用）

江坤俊強調，不論是輝瑞疫苗或AZ疫苗，施打2劑後，對於感染Delta印度變種病毒後的預防住院率，都可以達到9成以上，也可有效避免走向重症，建議大家趕快接種新冠疫苗。

台灣近期因長者施打新冠疫苗的猝死事件發生，降低長者施打新冠疫苗的意願。江坤俊建議，長者是否施打新冠疫苗，可由家人與長者共同討論，長者若有慢性疾病也可與醫師討論，確認是否需要施打新冠疫苗。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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