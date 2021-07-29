胃痛│營養師指飯前果定飯後果取決於此!? 多食這些蔬果助養胃

都市人平日工作繁忙，經常食無定時，但假日又會大魚大肉，不良的飲食習慣加上生活壓力，令不少香港人都試過有多胃氣和胃脹等不適問題。不少人都相信進食水果會有助改善腸胃健康，但有營養師提醒進食水果的時間，都直接影響到胃部健康，而平常亦可從日常飲食中，多攝取可修復胃壁的蔬果，如椰菜、木耳和秋葵等食物，對減輕胃病的症狀都有幫助。



胃痛、胃氣脹是不少都市人的常見疾病。（圖片：freepik）

「飯後果」應該飯前食? 營養師建議正餐前30分鐘進食

經常聽見人形容水果為「飯後果」，可見一般人都習慣把水果放在餐後進食，然而近幾年卻流行反其道而行，於飯前食水果，原因是正餐已經吃飽或者八分飽，再吃水果會影響消化進度。然而空腹的時候食酸味很重的水果，例如橙、奇異果、士多啤梨、西瓜等會對胃產生刺激，引致胃酸過多；加上高纖維的水果需要較長時間消化，亦會引致胃脹、胃痛。

營養師建議在正餐前30分鐘進食屬性較平和、偏温、味道較甜的水果，例如蘋果、梨、桃、提子等，先行把胃填滿一點後，令正餐的食慾減少，攝取量隨之降低，有助瘦身減肥。其實飯前飯後進食水果也各有利弊，而根據各人體質，不同時間進食也有不同的效果。營養師建議最好在餐與餐之間，如下午茶時段，進食水果作為零食的替代品。即使水果對健康有益，但由於很多水果的糖份較高及寒涼，腸胃功能較差及需要按制血糖的人，需要特別注意。

不良飲食習慣與胃痛息息相關。（圖片：Fotolia）

台灣營養師夏子雯指出，椰菜含豐富食物纖維和維他命，其中的維他命K、維他命U，含有抗潰瘍因子，可修復體內受傷組織，具有保護胃腸黏膜功效，經常食用可減少胃部不適。而含有豐富果膠的蔬菜，例如秋葵和木耳，或是澱粉類的新鮮淮山都有保護胃壁的效果，多食用上述幾種食材，不僅可以促進腸胃蠕動，也能防止便秘。

進食太快、情緒不穩易生胃氣

至於胃氣的成因則與胃部消化功能有關，例如進食太快、邊說話邊進食，或常吃豆品類、香蕉、西蘭花、番薯、芋頭、油炸食物、汽水、啤酒，以及奶製品等容易產生氣體的食物，都會容易出現胃氣。而患有慢性胃炎、乳糖不耐症及便秘的人士，亦較常有胃氣脹的問題。

另外，中醫認為情緒欠佳的人士因為情緒無法宣洩，煩惱憂鬱都容易引致肝氣鬱結，令胃部引起經絡之氣阻滯不暢，形成胃氣脹滿，甚至身體兩側肋骨及腹部都會感到脹痛。

進食太快、邊說話邊進食，並至情緒都有機會引致胃氣脹。（圖片：plus01media）

早期胃癌難辨認 胃部不適勿輕視

輕微的胃痛和胃氣脹雖不會致命，但對日常生活有一定影響，若長期置之不理，情況更可大可小。如上文提到的幽門螺旋菌，不但會導致的消化性潰瘍，還是引發胃癌的成因之一。

值得留意的是，早期胃癌的症狀與一般胃病十分相似，例如胃氣脹、悶痛、噁心等症狀與慢性胃炎類似；空腹痛、嘔酸水等情況則和消化性潰瘍相似。故一旦吃了胃藥一段時間後，情況仍無明顯改善，甚至出現體重下降、食慾不振、疲倦虛弱等問題，便應盡快求醫，必要時可進行胃鏡檢查，找出病因。

藥物治療雖有效，但需留意副作用。（圖片：freepik）

四招舒緩常見胃部不適

除了用藥，其實亦有簡單方法可以自我舒緩胃部不適，以下針對四種常見胃病，教大家如何自救。

急或慢性胃炎

酒精、壓力、辛辣食物刺激、藥物、細菌感染等都容易引致急性胃炎。患者可暫時禁食，僅喝少量的水止渴，讓胃部稍作休息，待症狀緩和後以少食多餐的方式，進食容易消化的食物。



至於慢性胃炎則與幽門螺旋桿菌、器官老化引致胃黏膜萎縮、煙酒、長期服藥有關。故患者平時應避免飲用咖啡、酒精及碳酸飲料，亦要避免進食香辣調味料。



消化不良

幽門螺旋桿菌感染、飲食生活習慣、抽菸、精神焦慮、緊張都有機會導致消化不良，輕微消化不良可透過調整飲食作息改善，若果症狀持續超過兩星期，便應該就醫。



胃酸倒流

患者應避免進食油炸高脂食物、甜品、糯米製品、酒、咖啡或汽水、洋蔥、柑橘類水果和果汁或番茄製品。亦應避免大吃大喝，最好少量多餐及不要在睡前兩至三小時進食。另外，將床腳或床頭墊高都有效防止胃酸倒流。平時亦應少穿緊身衣物，以減少對腹部的擠壓。



胃潰瘍

患者應戒煙、限制酒精攝取或戒酒，同時注意飲食，避免進食太酸或辛辣食物，以免增加胃酸，加劇胃痛，另外亦要控制壓力，因為壓力會拖長潰瘍復原時間。

