膽結石︳經常右上腹痛可能膽生石　不食早餐隨時引發膽結石

現代人營養攝取愈來愈豐富，令三高（高血壓、高血脂、高血糖）問題愈來愈普及，有部分人因而不吃早餐，以為攝取較少的食物就可變得健康。然而午餐、晚餐又多吃高脂、高糖、高膽固醇食物，結果反而令膽囊出事！膽結石其實十分普遍，連台灣藝人吳宗憲、小禎都是過來人。到底膽結石是甚麼，又可以如何預防？本文將為你一一解答。



要了解膽結石是甚麼，可先從膽汁開始。膽汁是由肝臟分泌的汁液，主要作用是消化油脂，會經膽道流向膽囊，經過濃縮後貯存在膽囊內。膽汁由水、膽固醇、其他脂肪、膽汁鹽和膽色素組成，當這些物質在膽囊或膽管內積聚並失去平衡時，便會在膽囊或膽管內形成硬塊，即膽結石。

膽結石分為兩種 膽固醇過高為成因之一

膽結石的大小可以相差甚遠，小如沙粒，也可大如哥爾夫球，並可分為膽固醇結石和膽色素結石兩種。膽固醇結石通常呈黃綠色，佔所有病例約80%，較膽色素結石普遍。形成原因源於膽汁內的膽色素、膽固醇過多高或膽汁鹽不足，另外，當膽囊無法排空時也會增加形成的機會。

至於膽色素結石的形狀較為細小且顏色較深，主要由膽色素組成。膽色素結石的真正成因未明，但患有肝病、膽道感染或遺傳性血液病如鐮狀細胞貧血症的人士患病風險較高。

膽結石是指在膽囊或膽管內形成的硬塊。（圖片：肝病防治學術基金會）

女性患膽結石機率較男性高一倍

不同因素都有機會引致膽結石，例如過往有新聞報道，一名女童因長期不吃早餐，未能刺激膽囊排空，加上運動量低，令膽囊肌收縮功能下降，膽汁在膽囊內積聚，增加膽汁濃度，久而久之便形成結石。亦有愛吃炸雞的少年，因家族遺傳及不良飲食習慣，令血液中的膽固醇濃度增加，因而形成膽結石。

不良飲食習慣有機會提高患膽結石的風險。（圖片：圖蟲創意）

從上述例子可見，飲食習慣與膽結石的形成息息相關。如不吃早餐、節食都會減少膽囊運作，令膽汁積聚。而肥胖人士因為經常進食高脂肪的食物，令膽汁內的膽固醇含量上升，故亦屬於患上膽結石的高危人士。

肥胖人士經常進食高脂肪的食物，令膽汁內的膽固醇含量上升，容易患上膽結石。（圖片：Shutterstock）

另外女性患病的機率亦較男性高，在20至60歲的女性中，患膽結石的機率便較同齡男性高出1倍，尤其是因懷孕、口服避孕藥或荷爾蒙補充療法，導致雌激素過多的女性更容易患上。60歲以上人士患膽結石的風險亦更高。

藥物的影響亦不容忽視，例如降膽固醇藥本身可減低血液內的膽固醇含量，惟同時會增加膽汁內的膽固醇含量。而糖尿病患者由於體內脂肪酸水平高，故亦有可能增加患上膽結石的可能性。

從腹痛時間分辨膽結石和胃痛

一般的膽結石患者均無明顯病徵，故要知道自己有沒有膽結石並不容易，不少人直至出現上腹絞痛、發熱及面黃等急性膽囊、膽管炎徵狀，或急性胰腺炎才會發現。除了腹痛，通常還會伴隨噁心或嘔吐等與一般上消化系統疾病相似，故不少患者會誤以為自己只是食滯，或吃太多油膩食物導致的消化不良，甚至與一般的胃痛混淆。

其實要分清是膽結石引發的上腹痛，還是單純的胃痛，可以從痛的時間點和模式作區分。典型由膽結石引發的右上腹絞痛，是因為膽結石阻塞膽囊出口，令膽壁肌肉痙攣所致，尤其在吃了油膩食物後，膽汁排放時會將結石推到膽囊出口的狹窄處，令阻塞更嚴重，痛楚亦更明顯。

膽結石引發的上腹絞痛容易與胃痛混淆。（圖片：Shutterstock）

雖說以上屬於典型情況，但有醫生指出，大部份膽結石患者的徵狀實際上都是非典型，例如只是飯後感到上腹輕微脹痛，並只會維持較短的時間，而痛的位置不一定在右上腹，也可以經神經反射到上腹中央。另外，膽石痛也偶爾發生於晚上睡覺時，因為當人體呈仰卧狀態時，結石比較容易掉進膽囊出口引起阻塞。至於胃炎或胃潰瘍引起的胃痛，一般因為空腹肚餓，胃酸刺激發炎或潰瘍的胃黏膜而引起。

以上徵狀都是患上膽結石時，身體發出的警號，但若皮膚或眼白變黃、出汗、打冷顫、發熱、尿色變深及大便呈白石膏色，便代表問題已十分嚴重，需立即求醫。

飲食習慣是關鍵 維他命C可預防膽結石

現時最有效治療膽結石的方法是膽囊切除術，可避免併發急性膽囊炎，或因膽囊結石穿過膽囊，跌進十二指腸，引致腸道閉塞、急性膽管炎或胰腺炎。不過，預防始終勝於治療。根據美國國家糖尿病、消化道與腎臟疾病研究院建議，良好的飲食習慣、規律的運動均有助於維持正常體重，幫助降低膽結石風險。

在飲食方面，有研究指出補充維他命C、多元不飽和及單元不飽和脂肪酸、多吃堅果、咖啡，都有助預防膽結石相關疾病。至於肥胖人士則應積極減肥，預防膽結石。

養成良好飲食習慣，如多吸收維他命C、多吃堅果都有助減低患膽結石的風險。（圖片：Thinkstock Photos）

Reference:HK01,健康遠見,Mayo Clinic,NIDDK