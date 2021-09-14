姜濤胃痛突暈倒姜糖嚇到喊！10秒呼吸法急救胃痛宜吃木瓜菠菜雞蛋

人氣男團MIRROR成員姜濤9月14日出席活動時因胃痛兼空氣焗而突然暈倒，令粉絲非常擔心。胃痛成因眾多，不少人因工作過度廢寢忘餐，造成過勞令胃痛加劇。到底胃痛有什麼方法可以紓緩？飲食需要注意什麼？



姜濤9月14日與隊友呂爵安（Edan )、盧瀚霆（Anson Lo)、柳應廷（Jer）在海港城出席品牌活動，四人到商場與鏡粉見面時，姜濤出場不久在影大合照期間突然暈倒跌下，三位成員即時扶起他，最終活動更暫停。現場大量「姜糖」非常擔心，部份更哭了起來。

▼姜濤突然暈倒跌下，嚇倒隊友，更令粉絲心痛。（按圖了解👇👇👇）

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MIRROR經理人花姐後來在IG更新姜濤狀況，表示他現時已無大礙，更解釋姜濤早上已開始胃痛，直至進行活動時，因現場環境很焗促，加上有大量閃光燈，令姜濤突然腳軟跣低，突然暈倒，身旁的3位成員也感嚇親。花姐又言，姜濤已答應會好好休息才繼續工作。

人氣男團MIRROR成員姜濤與隊友呂爵安（Edan )、盧瀚霆（Anson Lo)、柳應廷（Jer）在尖沙咀出席品牌活動時突然暈倒。（資料圖片）

４大胃痛情況你要知

▼胃痛成因眾多，而常見的情況有4種，有什麼成因和症狀？（按圖了解👇👇👇）

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1. 消化性潰瘍



較常發生在胃及十二指腸，上腹疼痛是最常見的症狀，而且較多發生在空腹時，患者易在夜裡痛醒，進食或服用胃藥後可紓緩痛楚，而胃潰瘍疼痛常出現在飯後半小時到一小時，進食反而易誘發疼痛。嚴重時，會出現出血、穿孔、阻塞等併發症。

飲食建議：避免刺激胃酸分泌的食物，包括酒、咖啡、濃茶、辛辣調味品，減少太甜、太酸及高油高脂的食物。

急性潰瘍發作時，宜以營養豐富、渣滓少、易咀嚼消化的食物為主，例如嫩而去莖梗的葉菜類，去皮去籽的水果，肉類以嫩而無筋的瘦肉為主。

2. 功能性消化不良



症狀和潰瘍型相似，成因除了個人體質，也和食物、壓力、情緒有關，病情可能在一段時間後又再復發，因此保持良好生活習慣相當重要。

飲食建議：多吃蔬果，避免油膩、刺激性食物及過度調味，以清淡為主。同時盡量少吃易產生氣體的食物，如豆類、番薯、芋頭，和會改變胃腸蠕動的食物，如朱古力、糯米、甜品。

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3. 逆流性食道炎



因胃部內容物逆流回食道，產生發炎、潰瘍。最常見的症狀是胸口灼熱、湧酸感、上腹漲、吞嚥疼痛、嗝氣等。對肥胖的病人，適度減輕體重有助緩解。

飲食建議：宜攝取低脂、高蛋白質、含纖維的食物，避免油膩及菸酒、薄荷、巧克力、咖啡、氣泡飲料和辛辣食物。一次不要吃太多。

4. 急性胃炎



因壓力大、刺激性食物、藥物、幽門螺旋桿菌感染等原因或合併其他疾病，產生疼痛、噁心嘔吐、飽脹等極度不適。此時應讓胃休息短暫不進食。

飲食建議：待症狀紓緩無噁心感時，可從清淡飲食開始，少量多餐，如白粥、去皮白方包等，慢慢恢復正常。

10秒呼吸法紓緩胃痛

經常食無定時導致胃痛怎麼辦？其實以下數個小方法在日常可有效預防及紓緩症狀。

▼胃痛預防方法（按圖👇👇👇）

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1. 維持自律神經平衡



緩慢、細長的腹式呼吸能夠平衡自律神經，做法如下：

1. 花5秒的時間慢慢將氣吐光

2. 花5秒的時間用鼻子吸氣

3. 想像空氣進入肚子，可透過感受肚子起伏來確認有否成功

4. 盡可能用最慢的速度慢慢把氣吐光，以上動作重複做5分鐘

2. 規律飲食



不規律的飲食習慣會造成胃部負擔，因此除了按時吃飯、每餐吃八分飽，也要避免吃太油、吃點心、宵夜、喝酒、吸煙等不良習慣，避免增加腸胃負擔、引起胃痛。

3. 飯後休息



由於胃腸消化食物需要大量血液，餐後30分鐘內應避免運動、泡澡，以免血液供給給其他部位，讓消化能力降低，造成腸胃不適。

6大類食物治胃痛

注意日常飲食習慣對預防胃痛相當有幫助，以下6大類食物適合腸胃較敏感人士進食。

▼6大類食物治胃痛（按圖👇👇👇）

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1. 膳食纖維類：菠菜

2. 嫩瓜類：冬瓜、青瓜、苦瓜

3. 水果類：蘋果、木瓜、楊桃

4. 澱粉質類：蘇打餅乾、五穀類

5. 蛋白質類：豆漿、豆腐、雞蛋、魚、嫩而無筋的瘦肉

6. 肝臟



同場加映：治胃痛穴位（按圖👇👇👇）

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