飲水｜彩虹水樽提醒飲水真係有效？不洗水樽隨時污糟過廁板

這年流行一個網絡用語「見字飲水」，就是提醒人們見到字就要飲水，希望大家身體健康。大家都知道多飲水對身體有益，但對於某些人來說，要記得飲水並非易事。除了靠人提醒，不少人會自攜水樽出街，讓自己隨時可以有水飲，但坊間的水樽產品多不勝數，近期更流行使用「彩虹水樽」或樽身附有飲水時間表，聲稱有助養成飲水習慣，甚至可以幫助瘦身，但實際是否真的有效？而這些水樽除了裝水外，用作泡茶或氣泡水又可以嗎？



自備水樽不但可提醒自己飲水，更可收環保之效。（圖片：Garmin）

人體中70%是水份，當人體喪失10%水分，便會對身體組織造成損傷，喪失20至25%甚至會對生命帶來危險，所以補充足夠的水份是維持身體正常運作的關鍵。飲水的好處多多，除了令大腦運轉更快、更靈活，還可以減少血栓、高血壓以及心血管疾病的發生率。另外，多飲水亦有助提升抵抗力、緩解關節疼痛，甚至有抗老化、減肥等功效，可謂百利而無一害。

補充足夠水份，才能維持身體機能。（圖片：Garmin）

水樽慎防BPA物料 暫未有證據危害健康

不少人更會自備水樽，提醒自己隨時隨地都要飲水。自備水樽除了有提醒作用，更可收環保之效值得鼓勵，而不少商人都看到當中的商機，紛紛推出不同種類的水樽，有些以外型取勝，有些標榜有特別功能，到底選購水樽應注意甚麼呢？

外觀漂亮當然更具吸引力，但物料都十分重要，其中一項需要避免是雙酚A（BPA）。BPA是一種工業用化學物料，一般用於製造聚碳酸酯（Polycarbonate簡稱PC）硬塑料及環氧樹脂。前者涵蓋多種產品，例如收據用的熱敏紙、奶瓶、水樽等食物容器，後者則用作金屬食物罐和飲料罐的保護內層。

PC的優點在於質量輕、透明性佳、耐衝擊性、可耐熱，用以製造水樽，可有助強化其塑膠的防碎性及透明度，增加水樽的耐用性和耐熱程度。雖然坊間不少聲音指，含有BPA成份被發現含類雌激素，可干擾荷爾蒙影響生殖及發育，但根據衞生署食安中心資料，至今沒有證據顯示BPA用作食物接觸物料會對人類健康構成風險。而海外及本地現有的資料均顯示，從PC嬰兒奶瓶驗出的BPA分量極微，甚或檢測不到。食安中心亦否定了BPA的致癌風險，同時強調其急性毒性偏低。

坊間不少水樽標榜BPA-Free。（圖片：Greenmatters）

按據現時歐洲食品安全局(European Food Safety Authority)訂定的BPA安全水平，每公斤體重的水平為每日0.05毫克；而歐洲、美國、加拿大及澳洲等國的食品安全管理當局的風險評估亦指出，人們現時從食物攝入的BPA分量遠低於安全參考劑量，故相信不會對一般人(包括初生嬰兒及嬰兒)健康構成風險。

裝開水以外可釋放化學物質 用完不洗隨時飲菌落肚

另外，不少人會將水樽直接當水杯使用，除了裝水，還會承載其他飲料，如熱茶、汽水、檸檬水等。若用水樽載酸性飲料如可樂、濃度高的檸檬水等，也有可能令水樽釋放化學物質，或會對身體造成損害，故水樽如沒有列明可承載水以外的飲品，一般只建議用來裝室溫水。

有外國網站曾研究各款運動水樽，發現運動水樽的細菌含量可高達每平方厘米30萬個菌落，特別是當水樽內未喝完的水留至明日，會令細菌滋生得更嚴重。據研究，細菌在密封的環境下，一小時內可激增至1,000個以上。

彩虹水樽大熱 按時間表飲水真的有效？

另外，近年亦有按時間表飲水的說法，例如韓星八杯水減肥法聲稱在全日不同時間飲水，可達至減肥作用。而這般風氣亦帶起另一款水樽的熱潮：彩虹時間表水樽。該水樽擁有彩虹漸變色的高顏值，十分適合打卡之用，而且樽上還有時間提示，對於不知道自己每天喝了多少水的人而言，可輕易計算自己每天的飲水量。

近期大熱的彩虹水樽不但有超高顏值，還有提醒飲水的功能。（圖片：amazon）

多飲水絕對是好事，若有其他東西如水樽幫助，提醒自己飲水，當然可以事半功倍，但大前提仍然是人們要提高多飲水的意識，了解飲水的重要性和好處，才能持之以恆，培養多飲水的習慣。

選購水樽的五大準則

選擇大品牌水樽



標明BPA-free



通過國際安全認證



耐熱度愈高愈堅固



透明可方便觀察水樽磨蝕程度



Reference:HK01,SFCHIRO,Treadmillreviews,食物安全中心,自由時報