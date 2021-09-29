消費券攻略｜在家也可過得好 六款平價實用小家電推薦

疫情持續至今，相信大家都已經建立一套新的居家生活模式。於日常生活中比以往更注重健康，除養成了出門戴口罩的習慣，也更著重環境衛生及家居消毒。同時，受政府的防疫措施影響，不少市民已習慣在家聚會、烹飪，對煮食器具的要求亦提高不少。趁著第二輪的消費券即將於十月一日發放，醫師Easy為大家搜羅了六款實用小家電，即使長留在家仍能對自己好一點。

1. 輕鬆煮出烤焗料理 時尚迷你電烤箱

自疫情開始，不少巿民因為晚市禁堂食的政策而多了機會在家煮食，甚至愛上烹飪，想向「家居小廚神」發展，挑戰各式多國料理。所謂「工欲善其事，必先利其器」，要煮出滋味餐點，一個焗爐不可或缺，奈何香港居住環境比較迫狹，未必每個家中都有位置擺放一個標準尺寸的焗爐。Turbo Italy迷你電烤箱就可以滿足住在蝸居的大家，尺寸適中，而且採用青瓷綠為主色，造型簡約又時尚。 設有四段熱力調節，在家都可以輕鬆完成各款烤焗料理。

➤Turbo Italy | 迷你電烤箱（$422）(8折 原價$528)

2. 健康飲食好easy! 多功能氣炸鍋

香港人愈來愈重視健康飲食，盡量少食煎炸油膩的食物，但偏偏最美味的都是最邪惡的！想健康同時又想滿足口腹之慾？氣炸這種不需大量油脂、又可以煮出各種煎炸美食的烹飪方式自然大行其道。而氣炸鍋則是近年大熱的煮食神器，採用高速空氣循環技術，更特設12項程式，可以輕鬆烹調不同菜式。無油煮食除了能食得更有益，亦可以慳油慳時間。特設過熱安全保護裝置，用家無須長駐炸鍋面前看守爐火，也無懼發生安全問題。不論是半夜口痕想食宵夜，還是與朋友在家中聚餐要準備派對小食，Turbo Italy氣炸鍋都可以滿足到需求。

➤Turbo Italy | 電子式多功能空氣炸鍋（$568）(82折 原價$698)

3. 家庭聚餐必備良品 兩用電燒烤爐連迷你火鍋

雖然疫情已經開始緩和，但各類食肆仍有分為不同級別，限制人數及營業時間，加上同行友人不一定都有安裝「安心出行」或接種疫苗，很多時侯只能十點前匆匆離座。

一大群朋友在外聚餐不再是易事，因此大家紛紛轉為家庭聚會，可以盡興狂歡，不受時間及人數影響。Turbo Italy二合一電燒烤爐絕對是聚餐的不二之選，內設嵌入式火鍋套裝，一次過滿足打邊爐、韓燒兩個願望；同時設有獨立式五段火力温控旋鈕，想點燒就點燒！燒烤爐更備用隔離底座，防止對飯枱造成傷害。在家就能實現少油燒烤煮食概念，是每個家庭必備良品！

➤Turbo Italy | 二合一電燒烤爐連迷你火鍋（$488）(82折 原價$598)

4. 提升室內空氣品質 便攜空氣淨化機

與友人在家食完火鍋及韓燒，家中被油煙弄得烏煙瘴氣。想快速淨化室內空氣，Greentech pureAir 50 便攜空氣淨化機自然是最佳選擇，外型輕巧方便，一插即用容易攜帶。採用電壓催化活性氧及電離技術，不但能有效辟除來自油煙、寵物、香煙的異味，亦能消除細菌、病毒、黴菌、塵埃等空氣雜質，可以減低因家居塵蟎引發的敏感症狀，可以說是鼻敏感、濕疹人士恩物。使用時更可隨需要調節釋放量，有效範圍最高可達325呎。機型細細都可以淨化全屋空氣，為家中增添一點清新。

➤Nexus Global PTY |Greentech pureAir 50 便攜空氣淨化機（$578）(85折 原價$680)

5. 關注食材衛生 迷你保鮮除菌機

許多人都沒有定期清理雪櫃習慣，這樣會使雪櫃成為細菌的溫床，亦會影響食材的衛生及新鮮度。明白到大家工作繁忙，只需將Greentech pureAir Fridge 迷你保鮮除菌機放進雪櫃，以電壓催化活性氧及電離技術辟除異味，以及去除食物在運送過程中產生和吸附的細菌，從而延長食物保鮮期，食物的鮮味和營養得以保留。充電後可使用18-24日，絕對是注重食物安全的懶人必備！

➤Nexus Global PTY | Greentech pureAir Fridge 迷你保鮮除菌機（$480）

6. 新冠病毒剋星 多功能手提UV消毒器

有研究指出，新冠病毒可以在金屬或塑膠表面殘存最長72小時，故建議回家後應立即洗澡及消毒隨身物品。只要將手機、鎖匙、耳機等物品，放進Lexuma XGerm多功能手提UV消毒器，輕輕一按就可大部分常見細菌，檢測實證殺菌率高達99%。想隨身物品散發陣陣香氣，更可以滴入少量精油，消毒之餘還有芳香作用；甚至可充當隨身充電器，隨時為手機充電。

➤Nexus Global PTY | Lexuma XGerm - 多功能手提UV消毒器（$578）

疫情之下，相信不少人都要為兩餐而奔波。適逢政府派發消費券，醫師Easy亦致力為大家搜羅不同類型的優惠貨品，希望大家能在逆境下，每天對自己及家人好一點，繼續好好過日子，追求更高的生活品質。