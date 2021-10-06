汗皰疹｜汗皰疹頻生未必因大汗 香港腳患者高危邊3類食物要避免？

汗皰疹（Pompholyx）是臨床上頗常見的皮膚病，但一般人對此認識較少，更指「汗皰疹」這名字常引起誤解，令不少人確診後第一句就說：「唔係啩，我汗唔多喎！」



撰文：皮膚科專科醫生胡惠福

汗皰疹患者一般會在手指、腳趾、手掌或腳掌兩側，產生或多或少的小水泡。（圖片：mombaby）

汗皰疹可持續數周

其實，汗皰疹是濕疹（eczema）的一種，而濕疹是一個統稱，又稱為皮膚炎（dermatitis），泛指一系列引致皮膚痕癢、發炎紅腫的現象，急性期間甚至會滲出組織液。而汗皰疹也是其中之一，雖然和出汗有點關係，但並不是因汗腺不正常（例如臭狐）而造成。

汗皰疹的病發時間多數集中在春夏季，今年夏天特別熱，汗皰疹的案例也有機會較多。它主要影響手掌、手指外側及腳掌等位置。患者初時會出現非常痕癢的紅色丘疹及小水皰，有時小水皰甚至會聚集成大水皰，可以持續數星期。

尤其要注意的是，這些水皰於乾透後會出現脫皮現象，若水皰穿破更可以增加繼發性細菌感染風險。而且，汗皰疹容易經常發作，並可引致慢性手部濕疹，皮膚會出現乾燥龜裂、脫屑及變厚的斑塊，並且有機會影響指甲生長，例如出現凹陷、甲床分離等。所以，盡早治療是十分重要的。

▼汗皰疹知多啲（按圖了解）：

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汗皰疹治療方法



1. 經常使用潤膚霜，保持皮膚滋潤。

2. 需要時由醫生處方外用類固醇藥膏，以抑制免疫系統的過敏反應，紓緩皮膚炎症。

3. 較嚴重的汗皰疹，醫生或會處方口服類固醇藥物、口服免疫抑制劑、紫外光燈治療等。

4. 如果有繼發性細菌感染，便可能需要口服抗生素藥物。

5. 如果屬於真菌所引起的自體免疫反應，例如患有腳癬、灰甲等，便要同時使用外用或口服抗真菌藥物治療。

▼同場加映：濕疹濕敷療法4步驟（按圖👇👇👇）

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汗皰疹高危族群



1. 容易有手汗、腳汗，或是腳部潮濕容易感染真菌有香港腳的人

2. 20至40歲的年輕成年人

3. 女性汗皰疹發作機會比男性高兩倍

4. 曾患接觸性皮膚炎（一般稱皮膚敏感）、異位性皮膚炎（濕疹）、過敏性鼻炎（一般稱鼻敏感），或家族有汗皰疹病史的人，是高危族群

5. HIV（愛滋病病毒）感染者。

6. 抵抗力較差，或曾接受免疫蛋白注射的人士。

▼同場加映：改善濕疹飲食（按圖👇👇👇）

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汗皰疹患者須戒口？

汗皰疹患者如果需要接觸鎳（Nickel）、鈷（Cobalt）或鉻鹽（Chromium Salt）等金屬，要特別小心。因為部分汗皰疹患者會對某些東西過敏，而其中又以鎳、鈷、鉻這幾種金屬較明顯。

當中的鎳金屬，在日常的食物、用具、飾品等都有可能使用，有可能在長期接觸之下誘發身體的過敏反應。而鉻就主要用在不銹鋼製品上。

食物方面，基本上沒有甚麼食物要戒口，唯一要注意的是，咖啡因類、朱古力、黃豆類等食物都可能含有鎳、鈷等元素，如果確定了汗皰疹和這些金屬有關，便應避免食用。