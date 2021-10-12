白髮｜偏食致營養不足易生白髮　揀啱髮梳護頭皮黑髮重現

白髮出現就以為自己變老？原來不同位置生白髮反映身體不同部份的問題，而生白髮的成因除了天生遺傳，更因為是後天的生活習慣而成。有中醫師建議一梳頭法，及選用髮梳貼士，到底如何梳頭讓白髮變黑髮？



偏食易生白髮？

白髮生長代表毛囊停止產生黑色素，或是有物質干擾黑色素，最後導致頭髮變白。而出現的白髮的成因主要分天生遺傳及後天因素。

▼生長白髮成因是甚麼？（按圖👇👇👇）

+ 5

1. 家族成員遺傳



2. 飲食失衡：進食的食物種類太單一、有偏食習慣導致營養不均衡、缺乏維他命。當維他命B12缺少，加速白髮出現。



3. 運動不足：少運動令血液循環不佳，導致頭皮黑色素細胞無法正常運作。



4. 壓力或情緒問題：壓力導致肌肉繃緊、僵硬，加上血管收縮阻礙血液循環，如有情緒問題也影響黑色素產生。



5. 甲狀腺功能異常：甲狀腺素分泌過多或不足，易促成白頭髮



6. 吸煙：吸煙生白髮機率是一般人的4倍，吸煙產生的自由基破壞黑色素細胞，導致毛囊難以長出黑髮。



腎氣虛弱致生白髮

每條白髮在頭部不同位置生長，其實是身體警號，反映出不同部位的問題。

▼生長白髮位置代表甚麼？（按圖👇👇👇）

+ 6

1. 兩鬢：太陽穴後方與耳朵之間，三焦經、膽經經過的區域，代表肝鬱血虛、肝火太旺、體質偏燥，或情緒急躁。

成因：情緒、壓力問題；生活作息不正常

2. 頭頂至後腦：任督二脈交會的區域，後腦有膀胱經經過，代表腎氣虛弱，泌尿、生殖系統出現問題。

大部份人白髮從頭頂與兩側往後方延伸，代表逐漸老化，如一開始在後腦長出大量白髮，代表老化提早報到。

3. 前額：代表脾胃消化功能出問題



成因：三餐飲食不調、生活作息不規律、情緒壓力；如做手術、出現大病，可能造成脾胃氣虛

相關文章：白髮穴位｜肝炎男頭髮半白肝硬化！按摩頭皮3穴位護肝排毒養黑髮

+ 6

專家教揀梳貼士

梳頭按摩確實對頭皮健康有很大幫助，方法也很簡單。

同場加映：梳頭7大步驟（按圖👇👇👇）

+ 6

但有台灣皮膚科醫生在文章指，梳頭按摩重點不在動作，而是次數與髮梳的選擇，如果太頻繁梳頭會讓頭髮持續受到摩擦，頭髮角質層容易受到損害，頭髮也很容易斷裂、失去光澤、毛躁，他建議了一些選擇髮梳的貼士。

▼選擇髮梳貼士（按圖👇👇👇）

+ 2

1. 避免使用塑膠梳



梳頭時容易產生靜電或令頭髮打結，易拉扯損傷頭髮，建議選用較軟身木質或牛角材質的梳。但是，太硬的梳易刺激頭皮，所以選擇柔軟橡膠材質對頭皮更好。

2. 留意梳齒密度



髮質較硬或髮量較多者 = 梳齒密度較大

頭髮較軟或較少 = 梳齒稀疏

3. 梳齒末端



梳齒末端有圓形珠的較佳，避免刮傷頭皮，但不推薦鬃毛材質的梳，因鬃毛太細太刺可能刮傷頭皮。

（資料來源：早安健康）