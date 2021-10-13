【風癩】低水楊酸飲食法助預防　4大類宜吃食物有邊啲

風癩成因眾多，但與食物卻有很大關係。有最新研究指出，實行「低水楊酸飲食」後，有86.96％的風癩患者表示症狀得到緩解，甚至對氣喘、鼻竇炎也有正面影響。​低水楊酸食物有甚麼？平常又有何方法預防風癩復發？



風癩（蕁麻疹）是一種人體免疫失調，導致免疫細胞過度活化所產生的症狀。當免疫細胞過度活化時，身體會把不該產生反應的物質，視為對人體有害的成分。為了將其除走，免疫細胞便會釋放大量的組織胺，進而引發血管擴張、皮膚紅腫、起疹、搔癢等過敏反應。

▼風癩知多點（按圖👇👇👇）

+ 5

風癩本身即是一種皮膚過敏現象，像被蚊子咬到，會感到痕癢，症狀範圍如一顆或一片，嚴重甚至腫起來眼睛與嘴唇都受波及，像金魚眼或豐唇一般。而風癩分成：急性蕁麻疹、慢性蕁麻疹2大類型，一般來說，如是急性，不適症狀在6週內自然緩解（無論治療與否）。但若症狀反覆、持續長達6週以上，就可能是慢性風癩。

引發風癩的原因很多，常見包括：

1. 花粉、塵蟎

2. 溫度、日光

3. 情緒、心理壓力

4. 蚊蟲

5. 酒精

6. 病毒感染

7. 藥物敏感

8. 甲殼類海鮮、添加劑

9. 金屬、化學物質



風癩與濕疹其實也有不同。（資料圖片）

風癩與濕疹有何不同？

濕疹，則是一個很廣泛的疾病，臨床只要是無法被明確診斷的皮膚發炎症狀，多屬於「濕疹」。

常見症狀包括：

1. 部位對稱

2. 紅疹、紅斑

3. 脫皮

4. 痕癢

5. 水泡



風癩與濕疹兩者之間最大不同是，風癩會愈抓愈癢，要儘量減少搔抓，或以輕拍、冷敷或止癢藥膏止癢。如果患者按時吃藥，很快就可以退紅癢，但引起濕疹的原因很多，除了個人體質，還有皮膚過於乾燥缺乏保護，以及過敏原和身體壓力的刺激，所以容易復發。

同場加映：「濕疹」和「癬」的異同（按圖👇👇👇）

+ 18

相關文章：【濕疹】痕癢脫皮不傳染濕疹與癬5大差異 亂塗藥膏隨時惡化損肝

風癩成因同食物有關？

不少皮膚過敏問題，例如風癩，也是因為進食了食物過敏原，但調整飲食後，症狀就可獲得顯著地改善，甚至不再發作。一篇發表於《營養素》（Nutrients）期刊的2021最新研究進一步指出，實行「低水楊酸飲食」後，有86.96％的蕁麻疹患者表示症狀得到緩解，甚至對氣喘、鼻竇炎也都有正面影響。​

​▼低水楊酸飲食是甚麼？（按圖👇👇👇）

+ 9

風癩患者主要進食水楊酸含量低的食物，例如：

1. 水果：布冧、檸檬、香蕉、去皮梨子、青木瓜、石榴

2. 蔬果：竹荀、綠或白包心菜、芹菜、乾綠豌豆、小扁豆、捲心萵苣、去皮馬鈴薯（舊種白薯類）

3. 穀類：大、小麥、黑麥、蕎麥、燕麥、小米、米

4. 其他：大部份肉類、雞蛋、牛油、罌粟籽、天然乳酪、芝士（無藍紋）、可可粉、豆腐

5. 飲品：脫咖啡因咖啡、奶類、阿華田、自製梨汁、豆奶、米漿、水相關文章：【風癩】肝腎弱壓力大易出紅斑 火速止痕有妙法附4款食療治風癩👇👇👇